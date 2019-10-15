ЛДЦ МИБС: точная МРТ-диагностика по ОМС и ДМС

Центр ЛДЦ МИБС-Самара является признанным лидером в области МРТ-диагностики в Самаре. Это медицинское учреждение - часть федеральной сети центров МРТ с головным отделением в Санкт-Петербурге. В процессе работы врач может переслать исследование пациента в Консультационный центр в Северной столице и в режиме онлайн посоветоваться с коллегами.Заключение специалиста МРТ-диагностики позволяет составить правильный план лечения.

Сегодня метод МРТ используют для выявления самых разнообразных патологий головного мозга, причем в отличие от классического рентгена пациент не подвергается воздействию ионизирующего излучения.

В Самаре Медицинский Институт имени Березина Сергея(центр МРТ-диагностики МИБС) в Самаре работает уже десятилетие. Три центра оборудованы высокопольными МРТ производства Siemens. На Мяги, 19 готовится к монтажу компьютерный томограф. В итоге этот центр будет иметь полный спектр современного диагностического оборудования - МРТ, КТ и аппарат ультразвукового исследования. Качество медицинских заключений наших специалистов, как и качество диагностических изображений, подтверждены и признаны ведущими радиологами Европы Израиля, США. В состав федеральной диагностической сети МИБС входят отделения с базовыми компетенциями в визуальной диагностике (УЗИ, МРТ, КТ), а также полномасштабные центры комплексной диагностики, включающие МРТ, МСКТ, ПЭТ/КТ, цифровую маммографию, ультразвуковую, функциональную и эндоскопическую диагностику.

Обратиться за консультацией в МИБС можно как по направлению врача, так и самостоятельно. Здесь оказывают помощь по полисам ОМС и ДМС, действует система скидок и акций.

Адреса МРТ МИБС в Самаре:

ул. Калинина, д. 32; ул. Мичурина, д.125Н; ул. Мяги, д.19

Телефон: 8 846 302-06-00

Сайт: samara.ldc.ru

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