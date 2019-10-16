Клиника "Панацея": помощь медиков для всей семьи

Клиника "Панацея" стала обладателем награды конкурса в 2018 году

Консультативная клиника «Панацея» является одной из первых частных клиник Самарской области - она работает с 1995 года. Итог 25-летней работы - безупречная профессиональная репутация и искренняя благодарность тысяч пациентов.

- «Панацея» растет, развивается. Мы открываем новые кабинеты, расширяем штат медиков. Сейчас мы, по сути, являемся небольшой семейной клиникой, с достаточным количеством специалистов, которые пользуются большим спросом у наших пациентов, рассказывает директор клиники «Панацея» врач-акушер высшей категории Людмила Александрова.

Грамотные врачи, наличие современной аппаратуры в комплексе с современными результатами лабораторных анализов дает возможность постановки точного диагноза, а впоследствии становится критерием высокой результативности лечения заболеваний.

Пациенты «Панацеи» могут попасть на прием к терапевту, эндокринологу, гинекологу, травматологу и даже психотерапевту – это очень удобно. Сегодня это действительно семейная клиника с полным комплексом медицинских услуг. Врачи «Панацеи» идут в ногу со временем: отслеживают современные тенденции мировой медицины и сами занимаются научными изысканиями. Среди них немало известных ученых, которым пациенты, конечно, особенно доверяют.

А сегодня "Панацея" уже становится семейной клиникой, ведь помощь профессиональных медиков здесь могут получить и будущие мамы, и новорожденные, и школьники - в общем, вся семья.

КАК НАС НАЙТИ?

Консультативная клиника «Панацея»

Самара, ул. Тухачевского ул., 88.

Тел.: +7 (903) 301-00-22, +7 (846) 300-20-86, +7 (903) 301-00-22, +7 (846) 247-73-09.

panaceya-clinic.ru