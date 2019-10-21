Ведьмы и привидения: участники "Битвы экстрасенсов" раскрыли тайну жуткого дома в Самарской области

Недавно Самарская область привлекла внимание самых популярных эзотериков страны. Участники 20-го сезона проекта "Битва экстрасенсов" на телеканале "ТНТ" приехали в деревню Большая Каменка Красноярского района, чтобы помочь местной жительнице выиграть войну с собственным домом. Выпуск программы вышел в эфир в минувшую субботу, 19 октября.

Топот и скрежет

Странный дом героиня этой серии Карина купила, чтобы с матерью и дочкой переехать подальше от городской суеты.

- Начали происходить какие-то странные вещи. То со стола упадет ложка, которая лежала на середине, то часы со стены могли запросто упасть, - рассказывает хозяйка дома.

Признаки полтергейста замечали и друзья. При них без ветра захлопывалась подпертая до этого камнем калитка. О сне в этом доме почти забыли. По словам мамы Карины, дом постоянно трещал, и был отчетливо слышен топот, как кто-то ходит по крыльцу, но на улице никого не было. Из левого угла одной из комнат постоянно слышался скрежет, скрип и царапанье.

Семья решила съехать после того, как прорвало новые коммуникации, которые Карина установила в доме перед новосельем. Женщины просто бежали не оглядываясь.

- Мы взяли покрывало, покидали туда все необходимое и ушли, - вспоминает Карина.

Переехали в другой, еще недостроенный дом. Женщине пришлось набрать кредитов. Но отдать их быстро, как планировалось, не получается. Старый дом Карина не может продать уже несколько лет.

- Много людей приезжали, хвалили, говорили, что дом понравился, а потом уезжали и пропадали.

Владелицы дома уже не живут в нем и никак не могут продать

"Хозяйку назвали ведьмой"

Все участники "Битвы экстрасенсов" сразу сказали, тут дело нечисто, без мистики не обошлось.

Ирина Игнатенко сразу напугала владельцев дома: его хозяйка - умершая ведьма, и выход у них один - бросить дом. Второй экстрасенс Дарья Евтушенко напугала женщин еще больше, сказав, что дом вообще полон приведений.

Ведьму в доме увидела и китайская колдунья Астрит, заодно она рассказала и про местную жительницу бабу Раю, которая из-за нее потеряла мужа и сына. Женщину отыскали на следующий день на деревенском рынке, и она на камеру подтвердила слова китаянки.

А вот соседи по прилавку с ней не согласились. По их словам, прежняя хозяйка "проклятого" дома была обычной женщиной, доброй и справедливой.

- Она была хорошей женщиной. Ее несправедливо назвали ведьмой. Из-за этого она сильно переживала, - высказала свое мнение еще одна участница "Битвы" Алиса Суровова.

Владельцы дома услышали много разных версий о причинах полтергейста Фото: скриншот с видео

Грузинский эзотерик Мириам Циминтия назвала причиной полтергейста накопившиеся в доме негативные эмоции, но были и те, кто вообще никакой мистики в доме не увидел.

- Это просто запущенная мысль. Кто-то выпил, что-то там увидел, сказал соседке, соседка еще кому-то и уже через неделю вся деревня считает этот дом проклятым, - сказала участница проекта Вилма Генрих. Дом пустой и неуютный. Нужно смотреть на него как на пространство для творчества.

В какую версию эзотериков верить, хозяйки будут решать сами.

Кстати, съемочная группа программы "Битва экстрасенсов" уже не первый раз наведывается в Самару и Самарскую область. В сентябре этого года съемки проходили в Тольятти. По словам местных жителей, экстрасенсы разбирались в гибели парня, упавшего с 16-го этажа.