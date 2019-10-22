Пляжные «Крылья Советов» впервые рубятся на Кубке мировых чемпионов: почти без легионеров и с топовыми русскими

В турецкой Аланьи в эти дни проходит главный клубный турнир мира по пляжному футболу – Кубок мировых чемпионов. В нем принимают участие лучшие клубы со всей планеты. Россию в Кубке представляют самарские «Крылья Советов». Для самарцев это исторический момент – до этого «КС» в Кубке мировых чемпионов не участвовали. Рассказываем, как «Крылья» попали на турнир и что нужно знать о самарской команде.

Сыграть на турнире помогли чемпион и экс-чемпион

Этот сезон для «Крыльев» оказался удачным. В Самаре собралась приличная банда под руководством Эмиля Джабарова, которая завоевала бронзовые медали чемпионата России. Суперфинал, кстати, прошел на родном для «КС» песке – на набережной Волги в Самаре. В матче за третье место «Крылья» обыграли некогда самый титулованный клуб страны московский «Локомотив».

Бронзовые медали не давали «КС» права участвовать в Кубке мировых чемпионов. Дебютировать в турнире помогли первая и вторая команды российской Суперлиги.

Чемпион страны петербургский «Кристалл» отказался ехать в Аланью, сославшись на то, что многие футболисты команды задействованы в сборных. Следом за командой с берегов Невы от турнира отказался и московский «Спартак». Дальше по списку были «Крылья».

«Крылья» в этом сезоне второй раз в истории взяли «бронзу» чемпионата России.Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Об участии в Кубке узнали за неделю

Участвовать в Кубке мировых чемпионов «Крылья» не планировали. В разговоре с корреспондентом «КП-Самара» в начале октября президент клуба Евгений Храмов сказал, что у турнира изменился формат и туда поедет чемпион, а самарцы будут готовиться к следующему сезону – играм в чемпионате России и Euro Winners Cup. В «КС» узнали, что команда едет в Аланью примерно за неделю до старта Кубка мировых чемпионов.

- Узнал, что «Крылья» допустят до Кубка мировых чемпионов где-то неделю назад. Хочу сказать большое спасибо Сергею Павловичу Шамраю и всему руководству РФС за помощь в переговорах с BSWW [Beach Soccer Worldwide – организация, которая занимается развитием пляжного футбола в мире]. Сергей Павлович в Дохе общался по поводу нашего участия в турнире с организаторами, и смог добиться положительного решения. Всего за неделю мы успели договориться с игроками, заказать новую форму, купить билеты. Был проделан огромный объем работы, - приводит слова главного тренера пляжных «Крыльев» Эмиля Джабарова портал bsrussia.com.

Наставник волжан отметил – были сомнения, что «КС» допустят до участия в Кубке мировых чемпионов, однако помогли настойчивость клуба и удача.

В Аланью «КС» полетели благодаря отказу петербургского «Кристалла».Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Играют с одним легионером

«Крылья» привезли в Турцию одного легионера – азербайджанца Амида Назарова. Вся остальная команда – российские футболисты. За бортом, по сравнению с чемпионатом России, остались бразильцы и белорусы. Бразильцами не были довольны в руководстве «КС». И дело не в игровых качествах.

- Я думаю, у нас будет другой подбор иностранных игроков в следующем сезоне. Те, которые играли в этом сезоне, очень дорогие. И с ними очень сложно. Кубок России показал, что ситуация не только с деньгами, но и психологическая. Проще брать ребят дешевле, которые бьются, чем этих дорогих уговаривать играть. Поверьте, проблемы из-за этого на Кубке России были огромные, - сказал корреспонденту «КП-Самара» Евгений Храмов.

То, что клуб и бразильские футболисты не сошлись в цене, подтвердил и Эмиль Джабаров.

- Не буду лукавить, мы пытались привлечь легионеров из Бразилии, но они очень много просят, - сказал наставник «Крыльев Советов» в том же интервью bsrussia.com. - У нас нет таких финансовых возможностей. Они все будут играть за другие команды. В этом плане они молодцы, все успевают: и денег заработать, и сборную России обыграть. Посмотрите, как бразильцы подготовились, играя в России!

В Турции у «КС» много болельщиков – в основном российские туристы. Фото: Manuel Queimadelos / beachsoccer.com

Российские парни играют бесплатно

На Кубок мировых чемпионов «Крылья» привезли из России несколько новичков, которых пригласили только на турнир. Это Алексей Ильинский, Максим Роговский, Владислав Жариков, Сергей Степлиани, Андрей Андреев. Это очень серьезный десант – Жариков и Ильинский в этом сезоне играли за «Кристалл», Роговский – за «Локомотив», Андреев – за «Дельту», Степлиани – за «Спартак».

Все они согласились сыграть за «КС» почти бесплатно, чтобы помочь российскому клубу на международной арене.

Соперники самарцев - иракский «Масафи Аль Васат», итальянский клуб «Атлетико Ликата» и датский «Копенгаген». Фото: Manuel Queimadelos / beachsoccer.com

Для Эмиля Джабарова это последний турнир с «Крыльями»

Уже не секрет, что главный тренер «Крыльев Советов» Эмиль Джабаров, который привел команду к «бронзе» чемпионата России, в новом году покинет Самару. По словам самого Джабарова, его кандидатуру рассматривают «Кристалл» и «Спартак», которые точно предложат тренеру более выгодные условия.

Так что это последний турнир Джабарова у руля самарского клуба.

С кем играют «Крылья»

Турнир проходит в два привычных для любителя футбола этапа – групповой и плей-офф. Всего в Кубке мировых чемпионов в этом году принимают участие 19 команд, которые разделили на 5 групп (4 группы по 4 команды, 1-а – 3 команды).

«КС» попали в группу С. Соперники самарцев – иракский «Масафи Аль Васат», итальянский клуб «Атлетико Ликата» и датский «Копенгаген». Команду из Багдада «Крылья» уже обыграли, причем уверенно – 3:0. Сегодня, 22 октября, волжанам предстоит сыграть с итальянской командой.

В целом проблем у «Крыльев» в группе быть не должно – команда Эмиля Джабарова единственной победой уже обеспечила себе место в 1/8 финала, а соперники в группе С не такие серьезные. Зато в плей-офф самарцы могут нарваться на команду рангом выше.