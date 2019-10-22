«Взрыв расколол корпус пополам»: водолаз рассказал о судьбе найденной на дне Волги ладьи

«Говорят, здесь со дна достали пушку»

Самарцы продолжают обсуждать загадочное судно, найденное на дне Волги около монастыря в Винновке. Напомним, монахи случайно обнаружили под водой загадочный предмет (лодка зацепилась за него якорем) и вызвали на подмогу ученых. Те выяснили, что на дне, занесенный песком, лежит большой корабль 50х20 метров. А исследовав кусочек корпуса судна с помощью радиоуглеродного анализа и изучив состав гвоздя из обшивки, сделали сенсационный вывод – обломкам около 600 лет, а значит, затонул корабль еще до эпохи Ивана Грозного.

Ученые считают, что остаткам корабля лучше оставаться под водой

Водолаз-профессионал «Самараспецмонтажстрой» Алексей Сухов, участвовавший в подводных исследованиях, рассказал, что причиной гибели судна стал огромный разлом в трюме – корабль буквально распороло пополам.

- Конструкции судна выступают из дна на метр-полтора, хорошо видны шпангоуты по бортам, часть обшивки. Мы сделали донный рентген и выяснили, что корпус разломлен пополам, скорее всего причиной стал взрыв пороха в трюме, - считает Алексей Сухов. – Есть версия, что это был военный корабль – толщина бортов у него достигает 25 сантиметров, по первому впечатлению борта изготовлены из дуба. Такие корабли были вооружены двумя баллистами, а посередине в трюме находился пороховой склад.

Погружения на Волге 2009 год (HD).Погружения на Волге 2009 год

Впрочем, сами орудия водолазам обнаружить не удалось.

- Кто-то явно побывал на этом судне до нас, причем с металлоискателем, - говорит Алексей Сухов. – На дне отчетливо видны воронки из песка, как будто оттуда что-то вытаскивали. Ходят слухи, что здесь со дна вытащили пушку, но подтверждения этому нет.

На видео отчетливо заметен якорь

«Якорная цепь явно фабричного производства»

Однако с 600-летним возрастом сенсационной находки согласны далеко не все историки.

Ученый секретарь самарского областного историко-краеведческого музея им. Алабина Дмитрий Сташенков считает, что размеры ладьи - 50х20 метров - нехарактерны для периода позднего средневековья.

- Я не участвовал в исследованиях, но на видео видно, что на этом судне куча металлических деталей, которые сделаны уже промышленным образом. Вот эти огромные штыри, большая железная цепь – они явно фабричного производства. А брусья, похоже, обтесаны не вручную, - говорит Дмитрий Сташенков. - Радиоуглеродный анализ, на который тут все ссылаются, для этого времени очень не точный и дает большую погрешность, так что эти данные использовать некорректно. Получается, что в лучшем случае это рубеж 19-20 века. Таких затонувших кораблей в среднем течении Волги люди, которые летали над рекой, видели десятки.

Ученым еще предстоит выяснить точный возраст находки

Другой историк, Сергей Новиков, пишет в соцсети, что для получения достоверного результата радиоуглеродных анализов должно быть проведено несколько.

- Размеры обнаруженного остова легко вписываются в размеры деревянных барж, ходивших по Волге в 20 столетии. Гвозди в 15 веке были коваными четырехгранными с широкой шляпкой. Обнаруженный же гвоздь ни что иное как крепежный болт, имеющий круглое сечение и граненую головку – предмет промышленного производства, который относится скорее к концу 19 – первой половине 20 века, нежели к 15 столетию, - пишет он. - На видео совершенно отчетливо видна цепь со звеньями весьма внушительного размера. По всей видимости это якорная цепь. На судах 15 века металлические якорные цепи не использовались. Якорь крепился посредством каната из растительных волокон. Широкое внедрение металлических якорных цепей начинается лишь в 19 веке.

Впрочем, водолаз наличие резьбы на гвозде опровергает.

- Это просто оптический эффект, - говорит Алексей Сухов. – На самом деле никакой резьбы на гвозде нет, только круговая коррозия.

Загадочные остатки судна вызвали оживленные споры

«Под водой целее будет»

Впрочем, как говорят историки, даже если затонувшему судну всего сто лет, оно все равно представляет интерес для изучения. Однако поднимать его на поверхность сейчас нельзя.

- Если бы у нас был музей Волги, где можно было бы хранить такой объект, было бы очень интересно его поднять и законсервировать, - говорит Дмитрий Сташенков. – Но пока такого места нет, лучше пусть кораблю лежит на дне – так он целее будет. Как только дерево поднимается из воды, процессы разрушения катастрофически усиливаются. То, что в воде может сохраняться на протяжении десятков и сотен лет, на поверхности будет уничтожено за несколько лет. Так что пусть эти обломки изучают последующие поколения историков.

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