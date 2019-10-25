2019-10-25T13:24:55+03:00
Здоровье

МЦ «Самарская школа ультразвука»: более 100 видов УЗИ

Медицинский центр оказывать высококвалифицированные услуги населению с использованием всех современных видов ультразвуковых исследований
Кристина АДАЕВА
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То, что не видно снаружи, УЗИ покажет с точностью до миллиметра. Сегодня ультразвуковые исследования – один из самых точных и широко используемых инструментов диагностики внутренних органов. Такой способ диагностики безвреден, поэтому для проведения УЗИ не обязательно ждать направления от врача. Куда лучше пройти обследование в комфортных для себя условиях. УЗИ поможет убедиться, что все в порядке, или на ранней стадии обнаружить надвигающуюся проблему.

Информативность ультразвукового метода во многом зависит от профессионализма специалиста, который проводит исследование и оценивает его результаты. В медицинском центре «Самарская школа ультразвука» исследование проводят одни из лучших специалистов Самары. Центр предлагает свыше 100 видов УЗИ, как для детей с рождения, так и для взрослых любого возраста.

29 квалифицированных и опытных врачей могут не просто увидеть, что происходит с вашими внутренними органами и показать вам это, но и подробно рассказать об увиденном, дать развернутые ответы на возникающие вопросы. Диагностика проводится на ультразвуковых сканерах высокого и экспертного класса. Они оснащены полным пакетом датчиков и программ, необходимых для всех видов обследования. Информацию специалисты центра предоставят в максимально подробном протоколе. При акушерском исследовании кроме протокола, результаты исследований записываются на электронные носители в виде фото и видео материалов.

В МЦ «Самарская школа ультразвука» нет очередей. Обследования проводят без выходных.

Как найти?

Адреса филиалов в Самаре:

- ул. Ново-Садовая, 8/1

- ул. Дыбенко, 36

- ул. Ново-Садовая, 19

- пр. Кирова, 348

Сайт: uzi-samara.ru

Тел.: (846) 202 88 66

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Лицензии ЛО-63-01-004762 от 03.09.2018, ЛО-63-01-004021 от 10.11.2016, ЛО-63-01-001514 от 04.04.2012 выданы Министерством здравоохранения Самарской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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