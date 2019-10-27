2019-10-27T01:14:36+03:00
Спорт

Александра Трусова прыгнула на мировой рекорд и подвинула Кихиру с первого места на Скейт Канада 2019

Александра Трусова взяла золото на втором этапе Гран -при Скейт Канада 2019 благодаря трем четверным. Медведева чудесно откатала произвольную, но из-за ошибки в короткой только пятая
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Александра Трусова взяла золото с рекордомАлександра Трусова взяла золото с рекордомФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Золотую медаль второго этапа Гран-при Скейт Канада - 2019 завоевала российская фигуристка Александра Трусова. По итогам короткой программы она была только второй, отставая на шесть баллов от первого места - японки Рии Кихиры. Основная надежда Саши была на произвольную программу, в которой вместе с тренером спортсменка заявляла четыре четверных прыжка. И вот настал момент истины: в своем голубом платье, как Дейнерис девушка вышла на лед под музыку из игры престолов. Первый четверной к сожалению она сорвала, но вот остальные выполнила безукоризненно.

166,40 баллов за произвольную программу - это мировой рекорд. И 100 баллов за технику - это личная мечта Саши Трусовой. Фигуристка чисто исполнила одиночный лутц в четыре оборота и два четверных тулупа: один в каскаде с тройным тулупом, второй - с тройным сальховом через ойлер.

Итоговая оценка за элементы - 100. За произвольную программу Александра Трусова получает 166,62 балла. Всего за обе программы Саша получила 241, 02. И это два мировых рекорда. Для фигуристки это первый взрослый этап Гран-при в карьере.

Рика Кихира чисто исполнила свой прокат, немного ошибившись на первом тройном акселе. Но за элементы у нее всего лишь 77 баллов - Трусова остается непревзойденной. 230,33 балла - общий результат.

Медведева совершила настоящий подвиг, собравшись для произвольной программы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Медведева совершила настоящий подвиг, собравшись для произвольной программыФото: GLOBAL LOOK PRESS

Двухкратная чемпионка мира Евгения Медведева заняла по итогам общего проката только пятое место. В произвольной программе она была третьей (после Трусовой и Кихиры), но по сумме баллов уступила коряенке Ен Ю и американке Бреди Теннел. Всему виной ошибки в короткой программе. Однако, к произвольной Женя заметно собралась и показала очень классное катание. За элементы она получила 72 балла - всего на пять баллов меньше, чем Кихира.

"КП" следила за всем происходящим на Скейт Канада 2019 в прямой трансляции

Падение Евгении Медведевой в короткой программе. Скейт Канада 2019.Евгения Медведева показала шестой результат по итогам короткой программы на этапе Гран-при в Канаде. Выступление двукратной чемпионки мира судьи оценили на 62,89 балла.

ИСТОЧНИК KP.RU

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