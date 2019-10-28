В Самаре замначальника Куйбышевской железной дороги стал фигурантом дела о взятке в 1,2 млн рублей

В Самаре высокопоставленный железнодорожник стал фигурантом уголовного дела. Под пристальное внимание правоохранителей попал первый заместитель начальника Куйбышевской железной дороги Дмитрий Атякин. Его подозревают в получении крупной взятки. Также вместе с ним под уголовную статью попали его бывшие коллеги Владимир Ефимов и Сергей Филимонов.

- По версии следствия, в октябре 2019 года Атякин и его подельники решили незаконно получить с транспортной компании 1,2 млн рублей. За эти деньги они обещали не препятствовать в перевозке продукции по подъездным железнодорожным путям предприятия, - сообщили в пресс-службе Приволжского СУ на транспорте СК России.

Дмитрий Атякин обезопасил свой "бизнес-план" с помощью угрозы. Он пригрозил директору компании, что если он откажется дать ему взятку, то он использует свои полномочия и убедит руководство ООО "Нефтетранс" расторгнуть с ним договор поставки товаров. Отказ предпринимателя дать железнодорожнику деньги стоил бы ему всей его коммерческой деятельности. В итоге директор ООО согласился на условия железнодорожника. Деньги он должен был передать через Ефимова и Филимонова.

Как стало известно "Комсомольской правде - Самара", 4 октября Филимонов по указанию Ефимова и Атякина получил от предпринимателя первую часть незаконного вознаграждения в 500 тысяч рублей, а 17 октября - еще 700 тысяч рублей. После этого его задержали сотрудники ФСБ.

Сейчас в Железнодорожном районном суде Самары решается вопрос об избрании Филимонову и Ефимову меры пресечения. Что касается Дмитрия Атякина, то на данный момент он находится в больнице, поэтому мера пресечения ему будет назначена позднее.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/740621" frameborder="0"></iframe> Задержание высокопоставленного железнодорожника в Самаре.

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