"Будущей маме не нужно мучиться": с какими проблемами поможет разобраться остеопат в Самаре беременным и новорожденным

Беременность и роды - для каждой женщины это и сложный, и радостный период одновременно. Чувствовать, как внутри зарождается новая жизнь - это величайший дар на Земле. Но ведь в это время изменения происходят и с организмом матери: женщина набирает 10-12 килограмм, меняется осанка, положение костей таза. И если до наступления беременности проблемы с позвоночником (а у кого сейчас их нет?) не давали о себе знать, то вот после 2-3 месяцев будущие мамы начинают жаловаться на то, что болит спина, беременность приносит состояние дискомфорта. И вместо того, чтобы с самыми добрыми эмоциями ждать появления малыша на свет, женщина страдает. Разобраться с проблемами позвоночника у беременных и новорожденных может остеопат в Самаре.

Как избежать неприятностей, и что нужно для того, чтобы приобрести гармонию со своим телом, рассказала журналисту "КП-Самара" врач-остеопат Маргарита Устина, специалист "Центра остеопатии доктора Коваленко".

Так с какими проблемами и нагрузкой на позвоночник сталкивается женщина при беременности?

С первых месяцев у беременной женщины начинает меняться осанка. Ребенок растет, матка увеличивается в размерах, связки матки растягиваются. Положение костей таза меняется (крестец, копчик, лонные кости). Возникает повышенная нагрузка на позвоночник, особенно на поясничный отдел. При наличии проблем со спиной до беременности они усугубляются, могут появиться боли в поясничном, грудном, шейном отделах позвоночника, головные боли, нарушения мочеиспускания. Ближе к родам нагрузка на позвоночник и мышцы тазового дна максимальна, ребенок уже большой, активно двигается. У мамы могут возникнуть боли и это отражается на состоянии малыша- на его рост и развитие внутри матки, особенно, если беременной приходится принимать обезболивающие препараты.

Маргарита Устина - врач-остеопат в Самаре

Что же делать в таком случае? Ведь появление всех факторов риска неизбежно при вынашивании малыша?

Чтобы предупредить появление этих нежелательных нарушений нужно максимально подготовить организм мамы к беременности (ее позвоночник, таз, внутренние органы) для того, чтобы беременность протекала комфортно и без проблем. Если же беременность уже наступила, то остеопат восстановит нормальную подвижность органов и тканей специальными мягкими и безопасными методиками. Остеопатия один из немногих эффективных немедикаментозных методов лечения беременных, который является безопасным для малыша. Осмотр остеопата для беременных проводится 1 раз в месяц до момента родов. Для профилактики симфизита, нарушений мочеиспускания, болей в спине, помимо остеопатических сеансов, рекомендуется специальные упражнения, плавание, в некоторых случаях – ношение дородового бандажа.

Но ведь после рождения ребенка могут возникнуть новые проблемы. Роды - это очень травматичный процесс...

У каждой женщины роды протекают по-разному. Это сложный и непредсказуемый процесс. После родов у женщины могут появиться боли в спине, в области копчика, крестца, часто возникает недержание мочи и снижается половое влечение. С чем это связано? Во время родов активно работают все мышцы тазового дна, матка сокращается. Избыточное давление вызывает опущение стенок влагалища, что провоцирует нарушение мочеиспускания. Изменение гормонального фона, перерастяжение связок матки нарушает подвижность костей таза, возникает венозный застой в малом тазу, компрессия нервных корешков, перенапряжение мышц, как следствие – варикоз, хронические тазовые боли, снижение либидо. После операции кесарево сечение часто образуются спайки внутренних органов (кишечника, матки и придатков, мочевого пузыря), которые также нарушают функцию этих органов и провоцируют появление болей.

И что же, остеопат в Самаре сможет помочь восстановиться после беременности и родов?

Остеопат поможет восстановить нормальную подвижность костей таза и позвонков, нормализует тонус мышц и состояние связок, чтобы избежать серьезных проблем в дальнейшем. При появлении болей сразу после родов нужно обратиться в специалисту как можно раньше. Для профилактического осмотра - через 1 месяц после родов.

Специалисты говорят, что помощь остеопата может понадобиться и малышу. Для этого нужны какие-то особенные показания?

Беременность и роды сложный период не только для мамы, но и для ребенка. В 1 триместр происходит закладка всех органов и систем, во 2 и 3 триместре ребенок активно растет. На него влияет много факторов: физическое и эмоциальное состояние мамы, ее питание и физические нагрузки, анатомические особенности тела мамы. На большом сроке места в матке мало и ребенок может лежать не очень удобно. В процессе рождения малыш проходит стадии сгибания, разгибания, поворота головки и туловища. Если роды были стремительными, затяжными, или у мамы не хватило сил хорошо потужиться – может возникнуть смещение шейных позвонков, деформация головы, проблемы плечевого пояса, при ягодичном предлежании – проблемы с костями таза. Клинически это вызывает различные неврологические нарушения, гипер- и гипотонус, кривошею, гидроцефалию, срыгивания, беспокойный сон, запоры и является родовой травмой.

И что же, всех этих проблем можно избежать?

Если устранить последствия родовой травмы в раннем возрасте, можно избежать серьезных проблем в будущем. В более старшем возрасте у таких детей развивается нарушение осанки, задержка психического и речевого развития, нарушение прикуса, плоскостопие и другие нарушения. Остеопат смотрит ребенка в первые месяцы после рождения и мягко устраняет дисфункцию . Для нормального развития ребенка рекомендуется динамическое наблюдение у остеопата каждые 2-3 месяца на протяжении всего периода роста, и, при необходимости, остеопатическая коррекция.

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