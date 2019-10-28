"С нас собирают подписи, чтобы директора не уволили": что говорят самарцы о случае с избитым в школе ребенком

На прошлой неделе жителей Самары взволновала новость о драке, которая случилась в школе №166. На перемене старшеклассник поставил подножку играющим "младшакам". Один из пятиклашек решил затупиться за друга и рванул на помощь. По словам руководства школы, он врезался головой в пах старшему школьнику. По словам мамы, взрослый парень не совладал с собой и начал бить ребенка. Школьник попал в больницу с переломом носа и сотрясением мозга. Мнения горожан разделились: часть из них считает, что старший имел право на самооборону. Другие говорят, что старшеклассник вообще не должен был вмешиваться в игру младших ребят. Еще один важный вопрос: где же были учителя в этот момент? Многим родителям эта ситуация показалась вопиющей именно потому, что они поняли: школа не хочет отвечать за безопасность ребенка.

Требуют защитить директора?

В конце прошлой недели в редакцию КП-Самара анонимно поступило обращение от родителей детей из школы №166. Они рассказали, что сейчас учителя требуют собирать подписи, чтобы не уволили директора. Говорят, что это инициатива девятых классов. Такое решение устраивает не всех родителей, многие хотят, чтобы в ситуации досконально разобрались.

- Директор в школе - это человек, от которого зависит вся дисциплина. Мы хотим, чтобы выяснили, почему вообще такие ситуации происходят. Хочется быть уверенными в безопасности детей в школе, а не бояться каждый раз, - рассказали родители.

Вот такое заявление просят подписать родителей в школе

В Департаменте образования пока ситуацию комментировать не готовы, здесь просят дождаться окончания расследования. В прокуратуре также заметили, что сейчас ведется разбирательство.

Что делать, если ребенка избили в школе, а ее руководство вместо помощи ушло в оборону? 00:00 00:00

Мы собрали и другие комментарии читателей по теме. А что думаете об этом вы? Пишите в комментариях.

Учитель должен отвечать за детей!

Оксана Владимирова, руководитель "Родительского комитета Самарской области"

- Я не думаю, что кто-то пытался навредить ребенку. Другое дело, что педагоги должны проявлять элементарную человечность, желательно, чтобы родителям не ребенок сообщил,а кто-то из взрослых. Сначала нужно маму успокоить. И для того, чтобы погасить конфликт, нужно, чтобы родители были убеждены, что им в школе стараются помочь и прежде всего стараются защитить ребенка. К сожалению, руководство школы в ряде случаев пытается "замять" подобные конфликты, и в нашем портфеле дел такие случаи есть. Конечно, справиться с подобным родителям нелегко.

Наталья:

Чушь, что не было телефона! Отговорка. У классного руководителя должны быть все телефоны родителей своего класса. Также номера родителей каждого ребенка есть в личных делах детей. Ответственность на перемене в коридоре несёт дежурный учитель, который назначается в соответствии с графиком и приказом директора. Говорю как учитель.

Чтобы разбить губы, нос, наставить синяков и нанести сотрясение мозга, ударить нужно не раз и не два. То есть, пока били, никого из учителей во всем коридоре не было, а они обязаны быть в качестве дежурных именно для предотвращения таких конфликтов, чтобы вовремя вмешаться. И второе - никто из присутствующих детей не побежал за учителем, чтобы все это разрулить. Получается, стояли и смотрели?

Очень печальный инцидент, сама окончила когда-то 166-ю школу, видимо после смены директора изменения не в лучшую сторону.

Сергей Симак:

Сейчас смешаны два вопроса: кто прав и кто виноват из детей; и правильно ли действовала «школа». По первому вопросу - десятиклассник неправ изначально, так как: 1. играли не с ним, какие бы не были у него побуждения, он влез в чужую игру; 2. влез в игру младших; 3. стал меряться силами с заведомо более слабыми. Пятиклашка, заступившийся за друга - молодец.

По второму вопросу - школа неправа в том, что не оказала оперативную медицинскую помощь. Обвинять же школу в том, что дети на переменах бегают, глупо. Именно такие обвинения приводят к безумным запретам «как бы чего не вышло». Для детей нормально (и необходимо) активно проводить перемены, и лучше вообще не в здании школы. Разумеется, если дети бегают, они могут и споткнуться, и ногу подвернуть, и даже подножку поставить. У кого в детстве такого не было?

Антон:

Лечение сейчас не бесплатное, парень пропускает занятия. Что, махнуть рукой? Ну он и дальше будет ставить подножки и бить "в состоянии аффекта". Поднять руку на 11-летнего, это уже хулиганство. И если не помогают педагоги, значит надо наказать рублем. Может, дома объяснят. И да, сейчас другое время. Школа - это не место для таких идиотских шуток.

Ксения:

А тут всё и так ясно и без расследования! На лице так сказать расписано у этого мальчика!Это вот надо этому "лбу" объяснить было, чего можно делать,а чего нет! Или считаете, что ничего особенного,оклемается мальчишка? А этого понять и простить? За содеянное пусть отвечает и морально такое простить обществу и родителям очень тяжело! Не дай Бог такое бы случилось с моим сыном тоже 5-ком,весь город бы на "уши" подняла и ни каких мне извинений бы не надо было! Зло должно быть наказано!!!!

Татьяна:

Ответственность за безопасность детей в первую очередь несет школа. Целиком и полностью. Т.е ребенка вы оттуда должны получить в том состоянии в котором сдали. Целого. Как школа будет осуществлять этот пункт: поставит на перемене в коридорах дежурить учителей, займет на переменах детей чем -то, поручит следить за классом классному руководителю - вопрос второй, но варианты существуют. Сейчас по большому счету задача школы понять почему она пролюбила ситуацию, а не перекладывать свою ответственность на кого либо. Задача родителей пострадавшего ребенка - добиться проведения проверки и дойти до суда.

Дети же просто играли!

Дмитрий

- Не знаю. Если вспомнить моё школьное детство (1975-1985) у нас там чуть не на каждой перемене какой-нибудь “инцидент" случался. Вплоть до того, что десятиклассник портфелем сбил с ног директора школы, которому под 60 было.

Наталья

Конечно, не правы оба! И никакого насилия тут нет. Можно тоже вспомнить кучу примеров из своего детства. У нас были такие драки и разборки, что современным школьникам даже и в страшном сне не приснится. Если бы после каждого синяка наши родители бегали в милицию, то пол-школы бы в то время сидело в колонии для несовершеннолетних. Одним из них, кстати, оказался наш одноклассник, когда мы учились в 8 классе. Это была обоюдная драка, причем мальчик, с которым он дрался, был десятиклассником. Но, тут старшему досталось больше, и дело вдруг приняло совсем другой оборот. Я помню, как в школе в каждом классе проходили внеочередные собрания, где рассказывалась эта история и нужно было, чтобы все ученики проголосовали, что это было - умышленное хулиганство (и тогда это статья до 2-х лет) или обоюдная драка. Конечно, мы все были в курсе, как все было на самом деле и все голосовали за драку. Но это совершенно не помогло и нашего Игорька все-таки упекли в колонию на 2 года.

Владислав:

Насилие порождает насилие. И да, подножка - это всё-таки малая беда. Обидно, но не более. А вот удар ногой в пах - уже акт агрессии. И неважно, что его нанёс "маленький, сирый и убогий онжежребёнок". Важно, что ему даже в голову не пришло, что можно огрести в ответ. Собственно, и огрёб. Я не оправдываю старшего, но и не считаю младшего "невинно пострадавшим".