2019-10-29T14:16:08+03:00
Здоровье

Медицинский лучевой центр: Диагностика — это наша специализация!

«МЛЦ» — это многопрофильный медицинский центр, который оказывает широкий спектр услуг по диагностике, лечению и реабилитации пациентов с 2009 года
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Центр является мощной диагностической базой Самарской области. Именно диагностика — это основная специализация «МЛЦ».

- Магнитно-резонансная-томография

- Компьютерная томография

- Цифровая рентгенография

- Ультразвуковые исследования

- Функциональная диагностика (электромиография и электроэнцефалография)

Также в «Медицинском лучевом центре» Пациент в атмосфере уюта может получить:

- Консультации врачей всех направлений (терапевт, невролог, акушер-гинеколог, эндокринолог, гастроэнтеролог, ревматолог, травматолог-ортопед и др.)

- Медицинский массаж

- Физиотерапевтические процедуры

Также в «МЛЦ» представлены:

- Стоматология

- Дневной стационар

В «МЛЦ» работают квалифицированные врачи с опытом работы до 49 лет. Диагностика проводится на оборудовании высокого и экспертного класса.

Медицинский лучевой центр.

Высокому качеству результатов исследований «МЛЦ» доверяют не только в России, но и зарубежом. После обследования в «Медицинском лучевом центре» пациент может обратиться не только к терапевту, но и нейрохирургу, который может потом эти изображения модифицировать в международном стандарте DICOM и проводить навигацию даже при очень сложных нейрохирургических операциях.

В 2018 году «Медицинский лучевой центр» стал победителем народного конкурса «Клиника года». «МЛЦ» был признан лучшим в трёх ключевых номинациях:

- Лучшая многопрофильная клиника

- Лучший лечебно-диагностический центр

- Услуги в области неврологии

Сегодня «Медицинский лучевой центр» - это федеральная сеть медицинских центров, которая представлена в Самаре и Краснодаре. 1 октября открыл двери новый (уже третий!) филиал «МЛЦ» в Самаре на Солнечной, 59.

Как найти?

Тел.: (846) 373-30-30

До нас легко добраться из любой точки города!

Наши адреса:

г. Самара

ул. Базарная, 30 (К. Маркса/ул. Владимирская)

ул. Медицинская, 4-К (на территории ГБУЗ СО СГБ №10)

ул. Солнечная, 59 (напротив онкологического диспансера)

Сайт: www.ml-center.ru

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Лицензия ЛО-63-01-005263 от 30.09.2019

ИСТОЧНИК KP.RU

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