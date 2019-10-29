Медицинский лучевой центр: Диагностика — это наша специализация!
Центр является мощной диагностической базой Самарской области. Именно диагностика — это основная специализация «МЛЦ».
- Магнитно-резонансная-томография
- Компьютерная томография
- Цифровая рентгенография
- Ультразвуковые исследования
- Функциональная диагностика (электромиография и электроэнцефалография)
Также в «Медицинском лучевом центре» Пациент в атмосфере уюта может получить:
- Консультации врачей всех направлений (терапевт, невролог, акушер-гинеколог, эндокринолог, гастроэнтеролог, ревматолог, травматолог-ортопед и др.)
- Медицинский массаж
- Физиотерапевтические процедуры
Также в «МЛЦ» представлены:
- Стоматология
- Дневной стационар
В «МЛЦ» работают квалифицированные врачи с опытом работы до 49 лет. Диагностика проводится на оборудовании высокого и экспертного класса.
Медицинский лучевой центр.
Высокому качеству результатов исследований «МЛЦ» доверяют не только в России, но и зарубежом. После обследования в «Медицинском лучевом центре» пациент может обратиться не только к терапевту, но и нейрохирургу, который может потом эти изображения модифицировать в международном стандарте DICOM и проводить навигацию даже при очень сложных нейрохирургических операциях.
В 2018 году «Медицинский лучевой центр» стал победителем народного конкурса «Клиника года». «МЛЦ» был признан лучшим в трёх ключевых номинациях:
- Лучшая многопрофильная клиника
- Лучший лечебно-диагностический центр
- Услуги в области неврологии
Сегодня «Медицинский лучевой центр» - это федеральная сеть медицинских центров, которая представлена в Самаре и Краснодаре. 1 октября открыл двери новый (уже третий!) филиал «МЛЦ» в Самаре на Солнечной, 59.
Как найти?
Тел.: (846) 373-30-30
До нас легко добраться из любой точки города!
Наши адреса:
г. Самара
ул. Базарная, 30 (К. Маркса/ул. Владимирская)
ул. Медицинская, 4-К (на территории ГБУЗ СО СГБ №10)
ул. Солнечная, 59 (напротив онкологического диспансера)
Сайт: www.ml-center.ru
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