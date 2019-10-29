"Хочешь ехать дешевле - уходи подальше": бабушка самарского такси Пелагея поделилась советами для экономных пассажиров

«Грабителей не боюсь, мне терять нечего»

Вызываешь машину, садишься, а за руле - бабуля! В Самаре этому не удивляются. Пелагею в городе хорошо знают, уважают и даже побаиваются - больше 15 лет она «бомбит» на самарских улицах, наводя страх на хулиганов и утешая страждущих. А недавно бабушка самарского такси стала участницей программы на ТВ.

- Грабители? Нет, не боюсь – улыбается Пегалея. – Всякое бывало, мне и пистолет к виску приставляли – выходи, мол, из машины. А меня такая злость взяла – стреляй, говорю, все равно уже под поезд бросаться хотела от жизни такой. Детей только жалко – пятеро их, без меня в детский дом ведь угодят. Мужик этот как-то сразу весь стушевался. Покажи, говорит, фото детей – посмотрел, подивился и убрал «ствол». Так и доехали до конца. Денег заплатил, еще и конфетами с шампанским угостил…

Таких историй за полтора десятка таксистского стажа у Пелагеи накопилось немало. Если что – она вполне может за себя постоять и без труда управляется с теми, кто пытается «кинуть»:

- Везла однажды выпившего мужчину, 250 рублей по счетчику. А он мне только 50 дает. Ну, я у него телефон и отняла. Я же и драться умею! Потом родня его рассчиталась, я телефон вернула.

Пассажиры попадаются разные – часто Пелагея уже с первого взгляда может определить, кто сел к ней в машину – задумчивый молчун, любитель посплетничать, едущий за «дозой» наркоман или зануда, который будет учить бывалую таксистку жизни.

- Была одна такая недавно, все рассказывала мне, как рулить, - вспоминает Пелагея. - А я 47 лет «баранку» кручу! Ну, с ней разговор короткий – остановила машину, да высадила на полдороги, пусть пешком ходит!

Нередко случается таксистке выступать и в роли психотерапевта, утешая разбитые сердца:

- Садится как-то ко мне в машину девушка, вся в слезах. Я спрашиваю - чего плачешь? Улыбнись! А она: «Не могу, парень ударил, выгнал!». Я говорю: «Дурочка, ну и чего ты за него держишься? Если он тебя хоть раз ударил, а ты стерпишь — так и будешь получать всю жизнь, с каждым днем все больнее. Брось его. Вот увидишь, найдешь нового молодого человека, с которым у тебя все получится». А месяцев через семь мне пришел от нее заказ: «Бабушка Пелагея! Я послушалась вас, и замуж выхожу!». Представляете, какая радость!

Пелагея уверенно обращается с приложениями на мобильномФото: Светлана МАКОВЕЕВА

За руль посадил пьяный дед

Пелагея Борисова родом с Сахалина. Когда была маленькой, мать взяла дочку и сбежала от мужа-тирана к родне под Самару. Впервые за руль села в 10 лет – дед повез их с бабушкой в соседнее село и так там напился, что ноги не держали. Бабушка ударилась в крик – как, дескать, теперь до дома добираться будем? В ответ дед усадил за руль пигалицу-внучку и велел: езжай!

- Я ему говорю, мол, дедуль, я же водить не умею. А он спокойно так – научим, не бойся. Усадил за руль, показал педали. Ну, я их нажала, машину затрясло – и тут же от деда прилетела затрещина. Запомни, говорит, к машине надо нежно относиться. Во второй раз у меня все получилось. А урок на всю жизнь запомнила!

Так Пелагея стала мечтать о профессии водителя. Пока сверстницы пеленали кукол, девочка играла в машинки. А когда ей не было еще и 20 лет, увидела на заборе объявление о наборе на курсы водителей категории В и С, и сразу решила – надо идти. Выучилась, села за баранку ГАЗ-51. Где только не приходилось работать - и грузы возила, и людей, однажды в одиночку разгрузила целый грузовик с мукой. Потом временно сменила руль авто на трамвайные педали и несколько лет проработала водителем трамвая. А в лихие 90-е занялась частным извозом.

От трех бывших мужей Пелагее осталось пятеро детей. Прокормить такую ораву женщине в одиночку, мягко говоря, совсем непросто. А тут еще кредиты. Приходилось проводить за рулем и день, и ночь, с небольшими перерывами на сон. В 90-е старшие сыновья по очереди ездили с мамой по ночам - охраняли. Справилась, подняла. Сейчас у Пелагеи Борисовой шестеро внуков и уже четверо правнуков! Но видит она их нечасто – по-прежнему надо работать и выплачивать кредит за машину.

- Да и скучно мне дома сидеть, что я, бабка, что ли, старая, на завалинке сплетничать? И вообще за рулем я отдыхаю, - говорит Пелагея.

Пелагея знает все секреты таксистовФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Клиента – проверять, времени - не терять

В свои 65 бабушка Пелагея даст фору даже самому ушлому «бомбиле». Она легко освоила многочисленные мобильные приложения и сотрудничает со всеми ведущими агрегаторами такси. Она не понаслышке знает, как на самом деле таксистам достаются деньги и на какие ухищрения они идут, чтобы заработать побольше.

- Сегодня мало кто из таксистов работает только с одной службой. Вот, смотри, на телефоне у меня сразу несколько приложений. В них сразу видно сумму заказа – можно выбирать, что взять. Вот в одном приложении сумма для клиента маленькая, но мне агрегатор доплачивает за каждую поездку до 200 рублей. А вот и другое – тут стоимость поездки зависит не только от времени и расстояния, но и от спроса. Так что выбираешь себе такой район, где заказов много, там повышенный коэффициент для таксиста. Но, конечно, тем пассажирам, кто оказался не в такой зоне, часто приходится дольше ждать.

Иностранцы на ЧМ оставляли сувенирыФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Рассказывает Пелегея, что хотя в приложениях можно выбирать и конечную точку поездки, и промежуточные остановки, некоторые до сих пор предпочитают ездить по счетчику. Для таксиста это хорошая возможность заработать – счетчик наматывает рубли по времени, независимо от пройденного расстояния. За одну поездку по пробкам, с остановками, можно накатать и полторы тысячи рублей. А вот хитрить и крутить лишние километры, катая незнакомого с городом пассажира по пустым улицам ради цифры на счетчике, современный таксист не будет. Ведь такие потери времени не окупятся, гораздо выгоднее быстрее довезти клиента до места назначения и взять новый заказ.

- Если платеж по карте, это своеобразная гарантия, так проще. Но если поездка дальняя, а платить клиент собирается наличными, лучше доверять своей интуиции и попросить предоплату.

А еще у таксистов есть небольшая хитрость на случай, если платежеспособность клиента вызывает сомнения. Нужно просто заехать на заправку и попросить деньги или хотя бы часть суммы вперед – дескать, заправиться не на что. Если деньги у клиента есть, то, как правило, он поворчит, но заплатит. А вот если начинает не на шутку скандалить и «лезть в бочку», то, скорее всего, подозрения оправданы, и с таким пассажиром лучше распрощаться.

Приятные отзывы поднимают настроениеФото: Светлана МАКОВЕЕВА

ПАССАЖИРАМ НА ЗАМЕТКУ

Как сэкономить на поездке

- Заказывайте машину через приложение, выбирая начальную, промежуточные и конечную точку. Там видна конечная сумма поездки. Если сумма вас не устраивает, попробуйте другую службу такси. Многие водители работают сразу с несколькими операторами и более дешевый заказ проигнорируют, но часть «бомбил» подключены на тарифы, по которым они не могут отказываться от заказов. Так что шанс уехать дешевле есть – просто, возможно, придется чуть дольше ждать машину.

- Если предлагаемая приложением цена поездки зашкаливает, возможно, вы угодили в зону высокого спроса – она формируется в зависимости от того, сколько человек поблизости одновременно с вами претендует на машину. Обычно повышенные коэффициенты включаются во время утреннего и вечернего часа пик, а также в плохую погоду и вечером выходного дня. Здесь два варианта - либо немного подождать, пока все желающие уедут, либо просто попробовать сменить место подачи машины. Иногда оказывается достаточно пройти полсотни метров или попросить подать авто к соседнему дому - или на противоположную сторону улицы, чтобы цена поездки снизилась в полтора раза.

- В «часы пик» выбирайте тариф с фиксированной оплатой, а не поездку по счетчику – казалось бы, совет банален, но до сих пор встречаются пассажиры, которые им не пользуются.

- Заранее продумывайте маршрут – например, если надо ехать на улицу с односторонним движением, придется доплатить за разворот. Дешевле выйти на противоположной стороне и перейти дорогу самостоятельно.

- Если вам нужно уехать с вокзала и из аэропорта, не пользуйтесь услугами таксистов, которые там дежурят. Лучше закажите машину через приложение – иногда это будет в два раза дешевле.

Бабушка-таксистка воспитала пятерых детейФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как нас дурят таксисты

- При изменении маршрута всегда самостоятельно вносите коррективы в приложении или сообщайте диспетчеру по телефону. Особенно если вы закончили поездку раньше времени и сумма должна стать меньше. И будьте вдвойне внимательны, если деньги должны списать с карты. В противном случае недобросовестный «бомбила» может «забыть» нажать на кнопку досрочного окончания поездки и плата спишется в полном объеме.

- Когда пассажир планирует расплачиваться наличными, таксисты при посадке в машину могут попросить нажать на кнопку «отменить заказ», уверяя, что на поездке это никак не отразится. Алгоритм здесь простой – в этом случае водителю не придется делиться полученными от клиента деньгами со службой такси. Кроме того, в конце поездки может оказаться, что с вас хотят большую сумму, чем было оговорено изначально.

- Некоторые таксисты имеют два подменных телефона. На одном установлена реальная программа, через которую заказывает машину пассажир. На другой – «левая» программа-дублер, которая считает поездку по повышенному тарифу. Пассажир видит второй аппарат. Все, что нужно водителю – незаметно от клиента нажать кнопку начала и окончания поездки и убедить пассажира, что повышение суммы - следствие пробок, простоя на светофоре, сбоев программы и т.д.. Если оплата наличными – проблем не возникает. Если же стоимость поездки списывается с карты, то после того, как клиент покидает машину, водителю приходится «догонять» повышенную сумму в официальном приложении – например, добавить опцию «перевозка собаки» или дополнительные минуты ожидания. Поэтому если итоговая стоимость поездки отличается от той, которая была озвучена изначально – это повод обратиться за объяснениями к диспетчеру.

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