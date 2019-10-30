2019-10-30T13:04:25+03:00
Здоровье

Семейная клиника «КОСМА»

Результативное лечение, лучшие врачи, современное оборудование и гармоничное сочетание академических и традиционных медицинских знаний
Поделиться:
Изменить размер текста:

Семейная клиника «КОСМА» - это многопрофильное лечебное учреждение, работающее по федеральным медицинским стандартам с высоким качеством обслуживания.

«КОСМА» - это 32 медицинских направления, которые объединены уникальным целостным подход к наблюдению пациентов. В клинике внедрены комплексные программы обследования детей и взрослых, абонементные программы для детей и беременных, обследования для оформления медицинских карт.

«КОСМА» - это ведущие врачи города и области: кандидаты медицинских наук, профессора, практикующие врачи высшей квалификационной категории, специалисты стационаров и медицинских центров. Врачи клиники регулярно повышают квалификацию на специализированных курсах и медицинских конференциях регионального, всероссийского и международного масштаба, следят за инновациями в медицине.

Семейная клиника «КОСМА» - это оборудование ультразвуковой и функциональной диагностики экстра-класса, внедрение принципов превентивной медицины, высокоточные лабораторные исследования (клиника является партнером федеральной лаборатории «Инвитро»).

«КОСМА» - это современная офтальмология и оптика, уникальные методики коррекции зрения, собственная оптическая мастерская, подбор очков.

Сайт: kosma63.ru

ВК

Instagram

Телефон единого call-центра: (846) 212-98-20

Адреса:

Самара, 5-я просека, 99Б (жилой комплекс «Надежда»);

Самара, Ново-Садовая, 106Б;

Новокуйбышевск, пр-т Победы, 1Ж, ТРК Сити парк

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Придется еще подождать: свет на набережную в Самаре пообещали вернуть через полмесяца
«Просто хотели сфотографироваться с животным»: в Самарской области двоих мужчин наказали за сбитого на снегоходе кабана
В аэропорту Курумоч поймали преступника, который находился в федеральном розыске
«Локомотив» интересуется защитником «Крыльев Советов» Никитой Черновым
В Самаре из-за репетиции Парада Памяти перекроют дороги возле площади Куйбышева
В Самарской области испортится погода: нагрянет мокрый снег
В Самаре в день проведения Парада Памяти 2019 в небо запустят легендарный штурмовик Ил-2
Самарская детская театральная студия заняла первое место на международном конкурсе в Москве
Молодые специалисты КНПЗ представили собственные разработки в Москве
В Самаре женщина получила 2,5 года колонии за обещание помочь получить справку об инвалидности
В Самарской области долг за «коммуналку» помешал женщине продать свою иномарку
Депутат Михаил Маряхин будет работать в Самарской губернской думе на безвозмездной основе
В Самаре коммунальщики направят на борьбу с вандалами-граффитистами видеокамеры
В Самарской области водитель на «Шевроле Нива» сбил шедшего по обочине подростка
Логотип Самарского метрополитена могут сменить на «сгущенку» или «волны»
В Южном городе могут установить скульптурную композицию «Тимур и его команда»
В Самарской области росгвардейцы помогли потерявшемуся участнику ВОВ вернуться домой
В Сызрани парень нашел на улице банковскую карту и потратил чужие деньги на поездку к родственникам
Фонд защиты прав дольщиков Самарской области получит более 800 млн рублей
В Самарской области безработный уголовник обокрал церковь