Снос рынка на Авроре/ Аэродромной: торговцы не пускают приставов к администрации

В Самаре начали снос рынка на Авроре, пересечение с Аэродромной. Организатором торгового пространства "Лотос" является ООО "Спарта". Рынок признавали незаконным уже на протяжении нескольких судебных заседаний. В администрации г. Самары отметили, что сейчас торговые киоски стоят на сетях с коммуникациями, в том числе трубах с горячей водой. Их уже пора ремонтировать.

Сейчас снести должны 150 контейнеров, администрацию, туалет и аптеку. Всем арендаторам предложили уйти добровольно, но никто рекомендациям не последовал. В июне торговцы с рынка на Аэродромной записали видеообращение к президенту. Они даже встали на колени.

Снести рынок в администрации хотят в том числе и потому, что существует проект благоустройства этой территории. За него проголосовали 13 тыс. человек. Ради справедливости стоит отметить, что среди жителей есть и те, кто хочет, чтобы рынок остался на месте: многих не устраивает ассортимент сетевых супермаркетов.

Что происходит на пересечении Авроры и Аэродромной прямо сейчас - передает наш журналист с месте событий. Следим за происходящим в режиме онлайн.