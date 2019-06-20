2019-06-20T11:07:06+03:00
Общество

Встали на колени и молят о помощи: торговцы с рынка на Аэродромной записали видеообращение к президенту

Суд постановил снести рынок, но продавцы не готовы лишиться своего места работы
Анастасия ФИЛАТОВА
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Отчаявшиеся люди встали на колени, умоляя президента не допустить снос рынкаОтчаявшиеся люди встали на колени, умоляя президента не допустить снос рынкаФото: скриншот с видео
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Жители Самары записали видеобращение к президенту РФ Владимиру Путину. К главе государства с призывом о помощи обратились продавцы с рынка на пересечении улиц Аэродромной и Авроры. Недавно Верховный суд России постановил освободить эту территорию от торговых объектов.

- Самара кричит о помощи! Мы остаемся на улице без рабочих мест и средств к существованию. Наш рынок закрывают, его хотят снести. Помогите нам! Помогите сохранить рынок, но в новом благоустроенном виде. Оставьте рынок для колхозников, фермеров, дачников и пожилых людей. Людям здесь удобно, все идут за продуктами сюда, - обратились к Владимиру Путину самарцы.

Отметим, что люди настолько отчаялись, что даже встали на колени и сложили руки в молитвенном жесте, надеясь, что подобный призыв поможет привлечь внимание главы государства к их проблеме. Напомним, что сегодня, 20 июня, пройдет прямая линия с Владимиром Путиным. Возможно, обращение торговцев самарского рынка прозвучит в эфире.

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Обращение жителей Самары к президенту Владимиру Путину с просьбой не допустить снос рынка .Люди в отчаянии просят помощи у президента России на коленях

ИСТОЧНИК KP.RU

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