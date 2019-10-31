2019-10-31T13:45:26+03:00
Общество

«К одним президент приезжает, другие встречают с ножом»: сызранский полицейский может стать «Народным участковым — 2019»

Александр Ведерников, представляющий на конкурсе «Комсомолки» и МВД Самарскую область, рассказал о себе и самых интересных случаях в своей карьере
Михаил ГОРЮНОВ
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Александр служит участковым уже 10 лет и очень гордится своей работойАлександр служит участковым уже 10 лет и очень гордится своей работойФото: Предоставлено героем публикации
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Уже завтра, 1 ноября, стартует финальный этап конкурса МВД России и «Комсомольской правды» — «Народный участковый — 2019». Самарскую область представляет майор полиции из Сызрани — Александр Ведерников. Он одержал уверенную победу в предыдущих раундах, а на днях побывал в гостях у «КП-Самара» и рассказал о себе и самых интересных случаях из своей карьеры.

О том, как стал участковым

— В органы внутренних дел я пришел в 2008 году. У меня брат военный и я тоже подумал — почему бы не попробовать послужить? Становиться участковым не планировал, хотел в уголовный розыск. Но в отделе кадров мне предложили именно должность участкового. Решил попробовать и до настоящего времени я работаю здесь — в самой народной службе.

О тех, кто обращается за помощью

— Чаще всего это пожилые люди, недовольные поведением своих соседей, ведущих антиобщественный образ жизни, злоупотребляющих спиртными напитками, постоянно скандалящих. Фактически каждый день обращения поступают. На жалобы реагирую, провожу профилактические беседы с этими соседями. Практически всегда эти разговоры помогают.

Полицейского уважают на его участке Фото: Предоставлено героем публикации

Полицейского уважают на его участкеФото: Предоставлено героем публикации

О загруженности

— Мой участок — известный у нас в городе район Монгора. Там практически 9 тысяч человек. Мой телефон не секретный, его знают практически все жителя района, который я обслуживаю. В случае чего — сразу звонят мне. В день от пяти до десяти жалоб. Стараемся отработать все. В опорном пункте несколько участковых и помогаем друг другу в зависимости от загруженности.

О запоминающихся людях

— На участке люди разные бывают. Наиболее часто попадают в поле зрения подучетные элементы. Те, кто раньше судим, отличается плохим поведением и так далее. Ну а обращаются чаще всего граждане преклонного возраста, которым постоянно все мешает — соседи, дети соседей, те, кто шумит, топает и так далее.

О самой необычной жалобе

— Есть бабушка, к которой лично приезжает президент. Видимо, в связи с преклонным возрастом у нее есть определенные проблемы. Неоднократно от этой гражданки приходили просьбы, чтобы участковый к ней прибыл посоветоваться по поводу того, как и какую в следующий раз донести информацию до президента, когда он к ней приедет. Приезжал, выслушивал, записывал. Обсуждали, что сказать президенту.

О странных новостях из Сызрани

— Жалобы поступают на все. Реагируем на разные происшествия, даже на такие, например, как девушке сломали ноготь. Если обратятся — надо реагировать. Пытаемся предотвратить нарушение в дальнейшем, развитие конфликта.

Александр Ведерников служил на Северном Кавказе Фото: Предоставлено героем публикации

Александр Ведерников служил на Северном КавказеФото: Предоставлено героем публикации

О риске в работе

За 11 лет службы чего только не было. Так, недавно я вместе с сотрудниками уголовного розыска принимал участие в задержании преступника, напавшего на фельдшера скорой помощи с ножом. Он находился с состоянии наркотического опьянения и не давал нам проникнуть в квартиру, чтобы освободить фельдшеров.

Началось все с того, что в скорую обратился мужчина, заявивший, что ему нужна медицинская помощь. Приехали работники скорой — мужчина и женщина, зашли в квартиру, закрыли дверь и хозяин жилплощади внезапно стал угрожать им ножом. Женщине удалось связаться с полицией, после чего мы прибыли на место. На лестничную площадку к нам на встречу вышел мужчина с двумя ножами. Один из сотрудников смог проникнуть в его квартиру благодаря соседям со второго этажа. Он открыл дверь изнутри и мы задержали подозреваемого. Фельдшер тогда был ранен, но все остались живы.

Мне иногда угрожала опасность, на меня бросались неадекватные люди, но они были задержаны сразу.

О том, как распознать человека с наркотиками

— В большинстве случаев сразу заметно, когда у человека что-то находится противозаконное — по поведению. Оглядывается повсюду, ищет пути, где столкнется с людьми проходящими, особенно с сотрудниками полиции. Я всегда начеку, хотя дома с семьей стараюсь забыться. Но бывало так, что и в неслужебное время предотвращал правонарушение. Видел конфликт, подходил, объяснял.

О хобби и семье

— Дома переживают за мою работу, но относятся с пониманием — знают, как я воспитан, что не останусь в стороне. А хобби у меня бокс. Я кандидат в мастера спорту. Занимался еще до вступления на службу в МВД. Но на службе приемы не применял, там только боевые приемы борьбы были.

Ведерников призывает проголосовать за него всех жителей Сызрани и Самарской области Фото: Предоставлено героем публикации

Ведерников призывает проголосовать за него всех жителей Сызрани и Самарской областиФото: Предоставлено героем публикации

О конкурсе

— Не ожидал, что стану победителем регионального конкурса. В начале просто участвовать в конкурсе собирался, в последствии жители города стали голосовать за меня. Я уже ощущаю себя победителем. Меня очень тронула поддержка земляков, руководства и коллег. Это дорогого стоит!

Анкета самого «Народного участкового» Самарской области

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Возраст: 33 года.

Место службы: ОП № 32 МУ МВД России «Сызранское».

Образование: высшее.

Награды: За службу на Северном Кавказе, участник контр террористических операций.

Количество рассмотренных жалоб и заявлений граждан в 2019 году: 285.

Раскрытые преступления на участке: 8 из 10.

Выявленные административные нарушения: 45.

Голосование стартует уже завтра! Поддержите Александра Ведерникова на samara.kp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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