«Я теперь очень сомневаюсь в них»: самарская автоледи чуть не лишилась денег и времени из-за неквалифицированных мастеров

Самарчанка Алиса Мякоткина за рулем не первый год. И как-то ее обходили стороной проблемы с обслуживанием - то муж машиной займется, то плановое ТО по гарантии подойдет. Иначе говоря, проблем автоледи не знала и думала, что удачливой будет и недавно приобретенная “ласточка” - Kia Soul 2012 года выпуска. Машина вообще казалась очень удачным вариантом - один владелец, без серьезных ДТП, да и покупалась с рук у знакомых.

“Рыжее чудо”

Но радость от приобретения “рыжего чуда” (так прозвала автомобиль сама владелица) продлилась недолго.

- Дело было за городом, на трассе, - вспоминает Алиса. - Скорость около “сотни”, вдруг слышу из-под капота свист, обороты начали падать. Съезжаю на обочину, звоню мужу. Он приехал, посмотрел, сказал, что с мотором проблемы, надо эвакуатор вызывать.

Алиса и супруг слышали от знакомых, что есть на въезде в Самару некий автосервис. Цены демократичные, мастера рукастые, а сроки ремонта не затягивают. Вот и решили свезти “рыжее чудо” в автосервис “Y”, хоть и был уже вечер субботы.

- Поставили у них машину, стали ждать понедельника, - говорит супруг Алисы Максим. - В понедельник приезжаем, чтобы машину продиагностировали, и тут начинается.

“Ну, сорок так сорок”

А началось следующее. Kia Soul героев оснащен турбодизелем 1.8, высокотехнологичным мотором, который способен пройти сотни тысяч километров. Но при условии должного технического обслуживания квалифицированными специалистами. А вот в “Y” таких не нашлось.

- Мастер буквально сразу сказал - ТНВД (топливный насос высокого давления, - прим. ред.) помер, надо новый заказывать, а он 40 тысяч (это без работы) стоит. Ну, сорок так сорок, подумали мы с женой. Но все-таки точило меня сомнение, слишком уж быстро сервисмен “диагноз” поставил, - рассказывает супруг Алисы.

Автоледи повезло, в телефоне у мужа нашелся его старинный друг, увлеченный автомобилист с “золотыми руками”. Мужчина тщательно осмотрел двигатель. И пришел к выводу - проблема есть, но она с турбонаддувом.

После этого Алиса обратилась к официальному дилеру KIA в Самаре. Там Soul прошел тщательную диагностику и, действительно, проблема была в изношенной, но ремонтопригодной турбине. И через несколько дней “рыжее чудо” снова исправно служило хозяйке.

- Знаете, я после такого стала очень сомневаться в квалифицированности мастеров в таких вот ремонтах, - подытоживает свою историю самарчанка. - Да, вроде бы дешевле у них работа, но разве от этого легче, когда они не могут понять, что сломано в машине, а что исправно? Послушали бы мы их, заменили бы насос, а дальше что? В общем, лучше к официалам обращаться.

Как поступать самарским водителям, которые хотят обслужить свой автомобиль, не потеряв деньги, время и не натолкнуться на непрофессиональный подход? Спросили у экспертов сервиса "КИА Центр Самара и КИА Центр на Московском".

- Не стоит современный высокотехнологичный автомобиль обслуживать у гаражных или “серых” мастеров. На это есть много причин. Например, только у официальных дилеров имеется полный перечень сертифицированного производителем специнструмента, необходимого для быстрого и качественного технического обслуживания и ремонта. А еще официалы имеют огромный опыт по ремонту автомобилей той или иной марки, а также могут запросить информацию у коллег из других авторизованных сервисных центров.

Куда надо ехать на ремонт?

КИА Центр Самара на Ново-Урицкой 22

Телефон: (846) 977 77 00

КИА Центр на Московском шоссе 262А

Телефон (846) 205 99 99

Часы работы: пн — пт: 8:00 — 20:00 сб, вс: 8:00 — 20:00

+7 (846) 205-99-99

http://www.kia-samara.ru/

vk.com/kia.samara

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