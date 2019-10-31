Перелом шейки бедра – уже не приговор: Могут ли новые технологии помочь вернуться к активной жизни

- Добрый день, меня зовут Гасим Исмагилович, у меня артроз коленных суставов и плеч. Проходил несколько раз лечение, но болезнь возвращалась. Можно ли избавиться от этой напасти насовсем?

- Артроз – это хроническое заболевание, связанное с истощением хрящевой ткани суставов. Полностью вылечить его, к сожалению, нельзя. Но возможно проводить поддерживающую терапию курсами 1-2 раза в год, которая позволит избежать болезненных ощущений и вести нормальный образ жизни. Приходите к нам в «РЕАВИЗ» на обследование, подберем вам оптимальное лечение. Многопрофильная клиника расположена на ул.Советской армии, 243, телефон регистратуры (846) 321-21-21.

Врач-травматолог-ортопед многопрофильной клиники «РЕАВИЗ» Олег Аюпов: "Если болят суставы - не медлите, обращайтесь к врачу!"Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

- Добрый день, меня зовут Ирина Федоровна. Моей приятельнице 88 лет, у нее перелом шейки бедра обеих ног, сейчас ждет операции, уже два месяца передвигается по квартире на ходунках. Можно ли что-то сделать в ее возрасте?

- Это очень хорошо, что она сама передвигается по квартире в ее возрасте с ее травмой. Перелом шейки бедра – распространенная травма у женщин в пожилом возрасте. Более того, по прогнозам специалистов в будущем таких проблем будет больше - население страны постепенно стареет, распространенность остеопороза растет – люди стали меньше двигаться, питаться фастфудом, все это влияет в том числе на состояние костей. Перелом шейки бедра – достаточно тяжелая травма, которая при отсутствии лечения через полгода-год может привести к летальному исходу. Но тем не менее, это не приговор, современная медицина научилась успешно бороться с этим недугом. При таком переломе нужно срочно делать рентген, проводить обследование на наличие сопутствующих заболеваний – и отправлять больного на операцию. Врач убирает сломанную кость и заменяет ее на протез, и человек снова может ходить. А пока ваша приятельница ждет операцию – очень важно не лежать, а продолжать двигаться, пусть на ходунках, чтобы поддерживать организм в тонусе. Вы можете привезти ее снимки на консультацию к нам в «РЕАВИЗ» - посмотрим, чем мы можем помочь.

- Здравствуйте, меня зовут Надежда. У меня был перелом пятой плюсневой кости на ноге, вылечили его, но сейчас это место начинает ныть. Почему так? Это из-за перелома?

- Скорее всего, дело в том, что в этой области у вас перенапряжение, и нужно провести обследование, рентген, компьютерную томографию, и выяснить его причины. Возможно, дело в том, что после перелома вы щадили больную ногу и не давали ей полноценную нагрузку. Но точно ответить на вопрос можно только после обследования.

- Добрый день, беспокоит Надежда Павловна. Мне 75 лет, диагноз остеоартроз тазобедренного сустава 2-3 стадии. Делаю уколы, зарядку, физпроцедуры, но сейчас травматолог предлагает провести операцию, заменить сустав. Может какие-то другие возможности есть у современной медицины?

- Существуют консервативные и оперативные методы лечения артроза. Консервативные – это то, что вы делаете сейчас – поддерживающая терапия, уколы, физпроцедуры. Очень хорошо, что вы делаете зарядку, даете организму нагрузку. Эндопротезирование сустава обычно рекомендуют проводить при 3-4 степени артроза. Еще один вариант – можно установить так называемый электрет – электретный стимулятор остеорепарации. Это небольшой металлический стержень, от 15 до 110 мм, который поддерживает на одном конце постоянное магнитное поле. Это помогает обеспечивать питание кости и хряща и даже прорастание новых сосудов, хотя сама суставная ткань не нарастет. Это малоинвазивная операция, которая может служить альтернативной эндопротезированию в случаях, когда степень артроза не очень тяжелая или имеются противопоказания к замене сустава.

- Здравствуйте, меня зовут Наталья, мне 62 года. Мне поставили диагноз «артроз коленного сустава 2 степени». Высота коленных щелей снижена на 3,5 мм, мучают сильные боли. Мне прописали лечение, но меня интересует – сколько времени нужно теперь лечиться?

- Вам показано комплексное консервативное лечение, прием препаратов-хондопротекторов два раза в год курсами. Например, проводить курс инъекций – три раза в неделю, всего 20-25 инъекций, потом месяц перерыв – и курс таблеток. Также возможны внутрисуставные инъекции, а в острой фазе – прием нестероидных противовоспалительных препаратов. Но точные назначения можно сделать только после личного смотра.

- Здравствуйте, меня зовут Екатерина. При занятиях спортом часто происходит щелчок в коленном суставе. При этом боли нет, в другое время тоже сустав не болит. Почему так происходит, не опасно ли это?

- Артроз может возникнуть и в молодом возрасте. Если у вас постоянно повторяются симптомы в одном и том же месте – это повод обратиться к врачу и проверить свое здоровье. Врач проведет осмотр, выяснит, есть ли жидкость в суставе, есть ли атрофия мышц и т.д., при необходимости – назначит компьютерную томографию или МРТ и другие обследования. Все эти обследования можно провести в «РЕАВИЗ».

- Добрый день, меня зовут Виктория. У моего папы недавно воспалилось правое колено, он не мог ходить. Врач сказал, что это возрастное, артрит или артроз, и даже не стал делать рентген. Что нам делать? И чем вообще отличаются артрит и артроз?

- Артрит – это воспаление сустава, артроз – хроническое заболевание, дистрофия внутрисуставных тканей. Если сустав ни с того ни с сего начал болеть, воспалился, то нужно установить причину. Это может быть просто воспаление, осложнение после простуды, внутрисуставное повреждение или часть системного заболевания. Лучше всего сделать рентген, компьютерную томографию, а также сдать специфические анализы, например, на содержание мочевой кислоты и ревматоидного фактора. Но все обследования и анализы должен назначать врач. Так что сначала лучше записаться на прием к травматологу.

- Здравствуйте, вас беспокоит Татьяна. Мой муж жалуется на боли в пояснице, но затащить его в больницу на обследование невозможно. Недавно узнала про такой метод лечения спины как «правИло» - человека растягивают, подвешивают, и таким образом позвоночник выпрямляется и его проблема уходит. Муж хочет попробовать, но я опасаюсь – не опасно ли это?

- Вы совершенно правильно переживаете. Лучше не экспериментировать, а сначала провести обследование и выяснить, что не так с поясницей вашего мужа. Например, сделать компьютерную томографию поясничного отдела. Это не так дорого. Можно ограничиться и рентгеном, но он даст только 80% диагностики и ответит лишь на вопрос, есть ли смещение позвонков или их деструкция. В любом случае обследование необходимо, если есть какие-то повреждения позвоночника, такие «народные методы» могут навредить.

- Здравствуйте, это Владимир Афанасьевич. Моей сестре 79 лет, она сломала шейку бедра, ждет операцию по эндопротезированию. Сможет ли она ходить после этого? И насколько долгой может быть реабилитация?

- После операции она сможет ходить. Но чтобы реабилитация заняла минимальное время, нужно до операции не лежать, а вести активный образ жизни, передвигаться на ходунках. Тогда не будет пролежней и пневмоний, а сама операция пройдет легче.

- Добрый день, это Мария. Слышала, что если колени болят, то их колют гиалуроновой кислотой. Это действительно помогает? Гиалуроновая кислота – это же косметическое средство?

- Есть много возможностей лечения суставов. Одна из них – это введение протезов синовиальной жидкости – гелей, которые смазывают сустав изнутри, улучшают его кровообращение и питание. Но использовать такое лечение можно не всегда, есть и противопоказания, о которых расскажет врач на консультации. А вводить такие гели нужно только в больнице.

- Здравствуйте, это Лариса Ивановна, у меня артроз коленного сустава второй степени, нога постоянно болит. Что делать?

- Вам нужно комплексное лечение – например, у себя в поликлинике или у нас в «РЕАВИЗ». В такое лечение входят и нестероидные противовоспалительные таблетки, и мази, и физиотерапия, и хондопротекторы. Все назначения сделает врач после осмотра.

- Здравствуйте, это Кристина. Родственнику поставили диагноз «артроз», нужно ли ему соблюдать диету?

- Безусловно. Нужно исключить алкоголь, убрать из рациона острые, соленые, консервированные продукты. Не забывайте, что суставы любят движение, но не любят ударные нагрузки, то есть бег противопоказан, а вот лечебная физкультура может принести много пользы.

- Добрый день, меня зовут Екатерина. Был вывих, его вправили, но сейчас место вывиха периодически болит. Это нормально?

- Нет, это ненормально. При вывихе мог повредиться мягкотканый аппарат, хрящи, связки. Вам нужно провести МРТ, компьютерную томографию и другие исследования, выяснить причину и назначить лечение. Приходите к травматологу. А все исследования сразу можно провести, например, в круглосуточном травмпункте «РЕАВИЗ».

В радиостудии "Комсомольской правды" - врач-травматолог-ортопед многопрофильной клиники «РЕАВИЗ» Олег Аюпов

Перелом шейки бедра – уже не приговор: Могут ли новые технологии помочь вернуться к активной жизни 00:00 00:00

Многопрофильная клиника "РЕАВИЗ"

г. Самара, ул. Советской Армии, 243.

Тел. (846) 3-21-21-21

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