В борьбе с алкоголем и табакокурением специалисты медицинского центра «Открытие» применяют современное оборудование, используют инновационные технологии, которые позволяют снять тягу и выработать полное отвращение к никотину и алкоголю буквально за один сеанс.

Сейчас в МЦ «Открытие» применяются все существующие методы лечения алкоголизма, в том числе аппаратные методики, психотерапию, индивидуальный подбор препарата-блокатора (кодировка от алкоголизма). Здесь неоднократно помогали даже самым трудным пациентам.

В борьбе с курением сотрудники «Открытия» применяют комплексный подход, который включает и психологическую борьбу с курением, рефлексотерапии, медикаментозное лечение и применение никотинзаместительных препаратов.

Здесь же помогут снизить вес от 5-10 кг в месяц без мучений, диет и изнурительных тренировок. В борьбе за стройную фигуру и здоровье в центре «Открытие» используют уникальную программу похудения. Этот метод легко переносится, не ухудшает здоровье, позволяет есть мучное и сладкое даже вечером и при этом держать вес на достигнутом уровне.

Работает медицинский центр «Открытие» по клиническим стандартам, здесь не только дают гарантию на лечение, но и доводят до положительного результата каждого пациента.

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