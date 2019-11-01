Снос рынка на Авроре/Аэродромной: какие альтернативы?

Гром среди ясного неба

30 октября в Самаре рано утром приставы явились на пересечение улиц Авроры и Аэродромной для того, чтобы исполнить решение суда о сносе торговых рядов.

Официально рынок называется «Лотос», его организатором числится ООО «Спарта», через суды администрация Самары признала его незаконным и добиралась решения о сносе. Причинами такой активности сначала называли подготовку к ЧМ-2018, потом – необходимость ремонта коммуникаций, которые расположены в аккурат под рынком.

- Мы всегда были добросовестным арендатором, долгов не имели, более того, по договору аренды у нас даже была предоплата. При необходимости доступ в коммуникациям мы предоставляли. Договор с нами просто расторгли в одностороннем порядке, - рассказала корреспондентам «КП-Самара» юрист ООО «Спарта» Светлана Ивлева. - Мы сейчас направили в суд заявление о понуждении к заключению с нами договора аренды, поэтому считаем, что снос рынка – преждевременное решение, мы усматриваем в этом коррупционную составляющую. Тем не менее, вещи, которые принадлежали «Спарте», частично вывезены. Остальное имущество принадлежит иным лицам.

На защиту «родных» торговых рядов встали продавцы и местные предприниматели: все они в один голос говорят: их о сносе никто не предупреждал:

- Нам вчера в 7 часов вечера сообщили, что мы должны быстренько собрать свой товар, а если мы не успеем, то все это закатает бульдозер, поэтому мы приехали к 7 часам утра, - рассказала Алевтина. - Но мы не хотим уходить, очень много людей останутся без работы, если уберут этот рынок. Мы с мужем тут 10 лет уже торгуем, у нас двое детей-школьников, кредиты. Мы остаемся без средств к существованию.

Сотрудницы рынка, которые обеспечивали бесперебойную работу местного туалета, плакали, когда бульдозер начал сносить их рабочее место:

- В этот туалет и местные продавцы ходили, и прохожие, и люди, которые с деревень ехали - все ходили в этот туалет. Сколько людей выручали! А я прибавку к пенсии имела. А теперь ничего этого не будет. И даже не предупредили!

Знали давно

Приставы эту информацию опровергают:

- О решении суда все знали, его вынесли еще в феврале этого года, извещения вручались за месяц-полтора, причем не только представителям ООО «Спарта», но и продавцам, плюс мы обклеивали уведомлениями торговые ряды, - говорит судебный пристав-исполнитель ОСП Советского района Самары Андрей Машаев. - Последнее извещение было вчера. Продавцы возмущены, да, но решение суда будет исполнено. Как долго это займет, зависит от подрядчика, мы планируем справиться за пару дней.

ООО "Спарта" пыталась обжаловать решение суда, а также передвинуть сроки ликвидации рынка.

- Мы получили представление в сентябре, и обратились в суд с требованием приостановить исполнительное производство. Оно сложное и быстро все убрать невозможно. Те вещи,которые принадлежали "Спарте", как организатору ярмарки, частично были вывезены. Остальное имущество, которое здесь находится принадлежит предпринимателям, фермерам. Они сами привезли свои вещи, товар. Спарта чужое имущество трогать не может, - объяснила юрист ООО "Спарта" Светлана Ивлева.

В администрации же уточняют, что у компании было много времени на решение этого вопроса.

- Решение суда было в январе этого года, но мы не могли вручить исполнительный лист ООО "Спарта". То он терялся таинственным образом, то их не могли поймать. Вручить его удалось только этой осенью. После этого снос рынка мог начаться в любой момент. Компания должна была предупредить об этом предпринимателей, - рассказал руководитель департамента имущества Самары - Андрей Белоклоков.

Предупреждением занимались и приставы в течение полутора месяцев. Хотя работники рынка в большинстве своем утверждают обратное. Немало претензий у людей к тому, как действовали судебные приставы во время сноса торговых рядов: к примеру, одна из женщин утверждает, что ее толкнули, другие жалуются, что им не дали забрать свое имущество. А в самый накал страстей, когда приставы попытались зайти в здание администрации ООО «Спарта», дорогу им преградил охранник. За это, как говорят очевидцы, получил удар электрошокером и попал в больницу.

- По факту получения телесных повреждений мужчиной 1975 года рождения и женщиной 1977 года рождения проводятся проверки, - сообщили в областном МВД. - По результатам будут приняты процессуальные решения, о чем будут уведомлены заявители.

- Послушайте, пристав является представителем власти и любое препятствие его деятельности по исполнению судебного решение – это уголовно-исполнительное деяние, - прокомментировал ситуацию депутат Госдумы Александр Хинштейн. – Мне по-человечески жалко людей, которые работают на этом рынке, но во-первых, не совсем корректно говорить, что демонтаж начали неожиданно, а во-вторых, я против рынков, которые не платят налоги, работаютпо серым схемам, где продавцы не имеют соцпеката и не делают отчисления в Пенсионный фонд. Не вижу никаких проблем в том, чтобы легализовать все рынки и сделать их цивилизованными

И что теперь?

Изначально приставы сообщали, что подрядчик сможет ликвидировать рынок за пару дней. Однако 1 ноября снос еще не закончен, и конца и краю ему не видно.

Но в администрации утверждают, что уже в ближайшее время от рынка на Авроре не останется и следа. Уберут и торговые ряды для пенсионеров, которые были рядом с рынком.

- Места для пенсионеров предусмотрены на всех законных торговых точках, этот рынок незаконный. Если там не будет торговых рядов, то и мест для пенсионеров тоже, - уточнил руководитель департамента экономического развития Самары Владислав Зотов эфире радио "Комсомольская правда". - Но пенсионеры могут обратиться в департамент и мы скажем где им можно торговать.

По словам Зотова, у остальных предпринимателей тоже есть альтернативы, причем несколько.

- Во первых - это сельхозярмарка в районе музея Алабина. Она будет работать там до декабря. Также есть ярмарка на Мехзаводе у ДК "Октябрь". Близлежащая подобная ярмарочная торговля будет осуществляться на пересечении улиц Дыбенко и Ивана Булкина. Торговля там будет идти по пятницам, субботам и воскресеньям. К концу ноября мы планируем выйти на ежедневный режим работы. Все торговые места с рынка могут перейти на эту территорию, - рассказал Зотов в эфире радио "Комсомольская правда".

Второй вариант - тонары и автолавки. Чтобы им воспользоваться, в департамент инвестиций и торговли экономического развития города на Галактионовскую, 25 или позвонить по телефону 333-47-44.

Свои вывезенные с Авроры торговые точки, люди смогут забрать. Ранее судебный пристав-исполнитель Андрей Машаев говорил, что контейнеры, которые вывез подрядчик, будут оставлены на ответственное хранение. При предоставлении документов, подтверждающих право собственности, предприниматели их смогут забрать.

Никакие просьбы ситуацию не изменят. Решение суда есть - рынок на Авроре будет снесен полностью.

По словам Андрея Белоклокова. на его месте появится благоустроенная территория с деревьями и лавочками. За проект благоустройства в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды" проголосовали порядка 13 тысяч человек. Увидеть проект можно на сайте администрации города Самары. Кроме того в ближайшее время на пересечении Авроры и Аэродромной будет установлен стенд с эскизом проекта, чтобы люди смогли увидеть будущее освобожденной от рынка территории.