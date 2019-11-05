2019-11-05T08:11:07+03:00
Спорт

Барселона - Славия 5 ноября 2019: прямая онлайн-трансляция группового матча Лиги Европы

Футбол. Онлайн-трансляция матча Барселона - Славия 5 ноября 2019 года со стадиона Камп-Ноу в групповом этапе Лиги Чемпионов. Статистика игроков, счет, прогноз, составы команд
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Барселона сумела обыграть Славию в первом круге. Фото: твиттер БарселоныБарселона сумела обыграть Славию в первом круге. Фото: твиттер Барселоны
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В этот вторник стартует очередной розыгрыш очков в групповом этапе Лиги Чемпионов 2019. Это уже ответные матчи. Прямая онлайн-трансляция матча Барселона - Славия 5 ноября 2019 состоится в 21.50 (мск).

Сейчас в группе F каталонцы находятся в привилегированном положении: у команды семь очков, две победы за плечами. Интер и Боруссия делят вторую и третью строчку с четырьмя очками (по одной победе и одной ничьей), а "Славия" занимает последнюю строчку с одним очком (это ничья с Интером).

Понятно, что сегодня чехи не слишком мотивированы на эту игру, но вряд ли будут ее сливать: все же забить "Барсе" на родном поле - это мечта для каждого игрока, даже если результат не сильно скажется на положении в турнире.

У самой же "Барселоны", которой казалось бы нечего уже бояться в ЛЧ, есть свои резоны для победы несмотря ни на что. 2 ноября команда проиграла на выезде Леванте в Ла Лиге. Это поражение прервало серию из 7 матчей без поетри очков.

Статистика личных встреч Барселона - Славия

В первом круге группового этапа команды уже встречались. Тогда Славия проиграла Барселоне дома, но чехи сумели забить даже два мяча. Правда, один из них в свои ворота. На стороне "Барсы" отличился только Месси - сразу на третьей минуте. Еще два гола были забиты во втором тайме.

В заявку на матч 5 ноября 2019 года со стороны Барселоны не попал Суарес, форвард получил травму в игре с "Леванте".

Прогноз на игру Барселона - Славия 5 ноября 2019

Прямая онлайн-трансляция игры Барселона - Славия 5 ноября в Лиге Чемпионов

Игру в 21.50 (мск) покажет Матч ТВ. Текстовая онлайн-трансляция состоится на сайте kp.ru. Расскажем про основные моменты матчей, голы и статистику игроков.

Барселона - Славия 5 ноября 2019, смотреть онлайн.

ИСТОЧНИК KP.RU

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