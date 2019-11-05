«Летающий танк» спас моего отца!»: единственный в России военный Ил-2 прилетел на родной завод в Самару

Возвращение домой

Круг почета над родным предприятием – штурмовик Ил-2, который в годы войны собрали на авиационном заводе №18 в Куйбышеве (теперь Самара – прим. редакции), вернулся домой. Сюда на служебный аэродром он прилетел своим ходом из Новосибирска, всего лишь с одной заправкой в Саранске. Когда-то в 41 году именно здесь эту машину обкатывали испытатели, а сегодня с земли за полетом отреставрированного Ил-2 (таких в мире всего-то два) следили юнармейцы, нынешние сотрудники завода и журналисты.

Самолет почти полностью состоит из оригинальных деталейФото: Светлана МАКОВЕЕВА

В 1943 году «летающий танк», служивший в 46 штурмовом авиаполке участвовал в масштабной операции в Мурманской области. За штурвал в тот раз сел, как и обычно, пилот Алексей Скопинцев. Послушная летчику машина взмыла в небо, но вернуться из этого вылета на аэродром Илу было не суждено. Во время полета его подбили фашисты: у самолета повердилась броня, был разбит генератор, отключилось электричество.

Подняться в небо на самолете времен Великой Отечественной войны - бесценноФото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Пилот добирался до базы, отбивался от «Мессершмита». В какой-то момент понял, что не дотянет – и посадил самолет на лед озера Кулонга. Летчика спасли, доставили на базу, но самолет затонул, - рассказывает руководитель проекта «Крылатая память Победы» Борис Осетинский.

«Нас тепло приветствовали в Берлине»

Алексей Скопинцев дожил до Победы, вернулся домой. И часто вспоминал о спасшем его самолете: не зря в годы войны «Ил-2» называли летающим танком, ведь для этих машин была разработана специальная броня, которая делала летчиков почти неуязвимыми. И спустя 70 лет в фонд «Крылатая память Победы» обратился сын Алексея Иван. Самолет искали два года, сначала – не на том озере. Но все же после двух лет поисков нашли и достали с глубины 20 метров. Машину удалось полностью реставрировать.

- В 2017 году самолет совершил в Новосибирске первый полет в своей второй жизни. Он на 80% состоит из советских, изначальных деталей 1941 года. И мотор в нем не тот же самый, но того же времени. Даже отверстие от снаряда на корпусе мы оставили, - говорит Борис Осетинский.

И вот через два года самолет, побывавший уже в Берлине, Польше и в Москве, вернулся домой, на Родину. Он сделал круг почета над аэродромом «Авиакора» - так теперь называется 18 авиационный завод, пролетел над городом. Работники завода с трепетом вслушивались в шум заводящегося мотора.

В небе самолет чувствует себя в своей стихииФото: Светлана МАКОВЕЕВА

А 7 ноября на Параде Памяти на полной скорости пройдет над площадью Куйбышева, точно повторяя события 1941 года. Тогда в запасной столице тоже прошел Парад – это было показательное выступление для послов, находившихся в городе. По брусчатке прошагали солдаты, прошли танки, над площадью пролетели самолеты – и все они сразу отправлялись на фронт. Как гласит история, именно тогда японский посол отправил телеграмму в свою страну: мол, СССР готов к войне, не торопитесь вступать в бой.

Броня у этого самолета непробиваемаяФото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Самолет отлично себя ведет, испытания прошли без проблем. Конечно, это было волнительно летать здесь, в Самаре – в бывшем Куйбышеве. Я хочу сказать, что нас везде встречали хорошо, в Берлине очень тепло приветствовали. Но здесь особая атмосфера. Даже машине приятно вернуться домой! - поделился своими впечатлениями летчик-испытатель Владимир Барсук, который и поднял самолет в воздух в этот день. Когда его спрашивают об эмоциях, он только улыбается. И в самом деле, как описать, что чувствуешь, взлетая вверх будто на машине времени? Все окружающие с замиранием сердца ждали – получится или нет. А вот сам пилот, казалось, был точно уверен, что машина не подведет.

"Летающий танк" сделал круг над аэродромомФото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Эта машина спасла сотни людей»

На выписывающий фигуры в небе самолет с замиранием сердца смотрела и Евгения Скопинцева, дочь того самого пилота. Об этой минуте она мечтала несколько лет:

- Я хотела приехать сюда и сказать спасибо тем работникам, ветеранам, которые собирали этот самолет. Он спас жизнь моего отца, и еще сотен, тысяч людей в годы войны. И мне наконец-то представилась такая возможность. Спасибо всем, глубокий поклон, - поделилась эмоциями Евгения и отметила, что намерена отправиться на Парад Памяти.

Всего в мире два летающих Ил-2 времен Великой Отечественной войны. Один из них сейчас в Америке, и он старше, у него меньше изначальных деталей.

Владимир Барсук приручил восстановленный самолетФото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Наш самолет оригинальный, немного отремонтированный можно сказать. Это самолет без стрелки еще, у него есть ряд особенностей пилотирования для пилота. Все орудия того времени остались. Лететь за его штурвалом – это настоящее возвращение в прошлое, - отмечает Владимир Барсук.

В этом году самолет поднимется в воздух на Параде Памяти в Самаре, а затем отправится в Москву. Там его ждут проверки и техобслуживание. В следующий раз он увидит небо на Параде Победы, возможно, пролетит над Красной Площадью в Москве.

Ил-2 на взлетной полосеФото: Светлана МАКОВЕЕВА

СПРАВКА «КП»

Штурмовик Ил-2, который «свои» называли «летающий танк», а враги «черная смерть»,производился в Воронеже, Куйбышеве и в Москве. Большая часть (более 35 тыс.) самолетов Ил-2 были изготовлены именно в запасной столице СССР. В 1941 году Сталин прислал в Куйбышев телеграмму:

- Вы выпускаете по одному Ил-2 в день. Это насмешка над страной, над Красной Армией. Самолеты Ил-2 нужны для Красной Армии как воздух, как хлеб. Увеличивайте выпуск самолетов Ил-2 в два, в три, в пять раз…

Увеличить выпуск «оружия победы» он требовал с директора завода Шенкмана. И предприятие с задачей справилось. Ну а «летающие танки» до последнего служили советским солдатам и защищали их жизни.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/741957" frameborder="0"></iframe> Единственный летающий самолет Ил-2 времен Великой Отечественной войны пролетел над Самарой.Ольга АФАНАСЬЕВА

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