Месси старался: вялая "Барселона" без Суареса не смогла забить "Славии", чехи взяли очко

С ничейным результатом и без единого гола закончился матч группового этапа "Барселона" - "Славия" на Камп Ноу. Мяч дважды влетал в сетку ворот, но оба раза арбитр фиксировал положение "вне игры".

Первый тайм команды как будто бы бестолково толкались, в основном в центре поля. "Славия" заняла жесткую оборонительную позицию и каталонцы так и не смогли подобрать ключ к этой шкатулке на протяжении первых 45 минут. А на 46 вообще чуть не опозорились на своем же стадионе. Мяч влетел в ворота Тер Штегена, однако же, игрок чехов оказался в офсайде и трагедия не случилась.

Во втором тайме такая же неприятность постигла и "Барсу". На 60 минуте Месси отдал отличный пас на Видаля, тот пробил по воротам прямо в цель, мяч затрепыхался в сетке, но аргентинец по мнению судьи был в офсайде.

Коларж, голкипер "Славии", оказался настоящим героем матча. Он трижды спас ворота команды от неминуемого гола. Дважды Месси, Роберту - ударные позиции, практически выход один на один, но вратарь стоял стеной.

К концу второго тайма казалось, что Барселоне стало лень играть. Славия же просто решила держаться до последнего и даже не выходить в атаки. Результат на табло остался прежним до финального свистка: 0-0, "Барселона" теряет, казалось бы, обязательные для себя очки.

Интер и Боруссия сыграют 5 ноября в 23.00 (мск). Победитель почти догонит каталонцев в таблице, сейчас у Барсы 8 очков, у Славии - 2. Барселоне еще предстоит встретиться дома с Боруссией и съездить в гости к "Интеру". Славия примет итальянцев у себя, и отправится в Германию.

Статистика игры

Счет: 0:0 (0:0)

Состав "Барселоны":

Тер Штеген, Семеду, Пике, Серхио, Месси, Дембеле, Ленгле, Гризманн, Альба, де Йонг, Видаль

Состав "Славии":

Коларж, Фридрих, Кудела, Цоуфал, Соучек, Боржил, Траоре, Станчу, Олайинка, Шевчик, Масопуст

Нарушения:

14" Пике, 21" Олайинка, 32" Семеду, 43" Бускетс, 48" Станчу, 82" Гушбауэр, 84" Кудела, 90" Колларж