Умер актер самарского драмтеатра Виталий Жигалин: причины смерти, биография, семья, воспоминания коллег

Печальная новость потрясла театралов Самары 6 ноября. Актер самарского драмтеатра, исполнитель ролей в известных киносериалах Виталий Жигалин ушел из жизни. 31 июля ему исполнилось 48 лет. Коллеги рассказали, что артист долго болел. В июне ему сделали пересадку почек.

Виталий Жигалин закончил Воронежский институт культуры. В Самарском академическом театре драмы он проработал почти 25 лет. Здесь он играл Джека Симмонса в Ladies Night, Ермолая Лопахина в "Вишневом саде", роль Дороша в "Панночке"

- Он запомнится как импульсивный и харизматичный актёр, обладавший сильной творческой энергетикой, как любящий отец, внимательный педагог и Человек с сильным волевым характером, - в официальном обращении отметили его коллеги.

Виталий Жигалин не только играл на сцене, но и снимался в кино. Среди самых известных работ - роль Енейкина в "Улицах разбитых фонарей-15", бандит в "Морских дьяволах" 2013 года, роль Соломина в сериале "Наставник", 22 серия. Также на его счету еще не вышедший фильм «Неженское дело».

Художественный руководитель Самарского театра драмы им.Горького Валерий Гришко говорит, что Виталий был настоящей душой театра.

- Знаю Виталия с его первых дней работы в театре. У него был непростой характер, как у всех талантливых людей - ершистый, упрямый, требовательный. Но при этом его абсолютно все любили, - рассказывает Валерий Гришко. – У него не была внешность героя-любовника, но это был очень характерный актер, и ролями он не был обижен – ни в театре, ни в кино. В театре он успел сыграть огромное количество ролей, и ко всем относился предельно ответственно. Но самое сильное впечатление на меня произвело, когда в июне, в конце сезона, он вышел на сцену сразу после операции по пересадке почек и блистательно сыграл Соленого в чеховских «Трех сестрах».

Жигалин в роли Хедли в спектакле "Побег из Шоушенка". Фото: официальная страница САДТ в соцсетях

Эта роль стала для Виталия последней. В новом сезоне на сцену он уже не вышел - угодил в больницу. Актер Владимир Гальченко признается, что после этой новости он до сих пор не может прийти в себя.

- Когда уходят старшие товарищи – это печально, но закономерно. Когда уходят ровесники – это тяжело принять. Но когда уходит тот, кто младше тебя на 10 лет – это просто не укладывается в голове! Мы с Виталькой учились в одном институте, поэтому когда он пришел в театр, я сразу взял его под свое крыло, нянькался с ним, наблюдал за его ростом и гордился его успехами. Для меня это серьезная личная утрата, - говорит Владимир Гальченко. – Виталий был очень сильным характерным артистом. Не каждый актер умеет ловить характер, быть непохожим на самого себя в разных ролях. Витале это удавалось мастерски – он коллекционировал образы, и в этих образах был максимально чекстен и убедителен. А коллега-актер Алексей Елхимов посвятил Виталию Жигалину прекрасные стихи:

Так было, он сказал - мне сходу проще в сцену, Чтоб был созвучен шаг шагам из-за кулис, Чтобы платить за все одну и ту же цену, Он не согласен был идти на компромисс. В сценическом бою он дрался не вполсилы, За правду и за право звучать пока не скис Сжигал себя Жигалин, и до последней жилы Он не согласен был идти на компромисс. И бился за всех нас, и сердце замирало, Когда с прямой спиной он снова падал вниз, Он не жалел себя и вот его не стало - Виталя, надо было идти на компромисс. В последний путь проводят актеры и актрисы И горло сдавит тяжесть сильней стальных оков, Но кто-то предпочтёт теперь не компромиссы, А как Жигалин жить - без поддавков.

У Виталия Жигалина осталась жена Елена – она тоже работает в драмтеатре, осветителем в электроцехе. Друзья рассказывают, что своим мягкостью и рассудительностью она всегда уравновешивала непростой характер Виталия. А еще коллеги вспоминают, что второй большой страстью Виталия была рыбалка - вместе с коллегой Петром Жуйковым он часто выезжал на реку удить рыбу.

Виталия Жигалина похоронят 8 ноября. Прощание с актером состоится на сцене Дома актера 8 ноября в 11.00.

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