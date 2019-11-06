"Они ждут новых жертв?: в самарском аквапарке юный футболист повредил ногу, катаясь на горке

Это не горка, а терка!

Первоклашка Даниэль из Самары всегда обожал футбол. С папой по ТВ наблюдал за Месси и мечтал: когда-нибудь заиграю также. Мальчишка с самого детства гонял мяч во дворе с друзьями, а в этом году его взяли на первый пробный месяц в школу "Крыльев Советов". Даниэль радовался и строил планы, как будет удивлять тренера, как получит постоянное место в основном составе. Но все мечты о полном стадионе с фанатами померкли поле одного похода в аквапарк.

- 20 сентября сын поехал вместе с родственниками в самарский аквапарк, отмечать день рождения кузины. Меня в этот день с ними не было, я уехала в больницу, думала сын в надежных руках: с ним была его крестная, плюс моя тетя, ничто не предвещало беды, - рассказывает Олеся Крагбе.

Но как только друзья начали кататься с горок, мальчик почувствовал боль. Взволнованные взрослые отвели его к медсестре, та замотала ногу бинтом и все продолжили развлекаться. Сам Даниэль сказал, что ему не больно - мальчик любит аквапарки и не хотел остаться без праздника. Только вечером мама узнала, что произошло и повезла сына к врачу. Сыну сразу же наложили с десяток швов, он две недели просидел дома. Сейчас швы сняли, мальчик пошел в школу, но нормально обувь носить до сих пор не может.

- Пострадало именно то место над пяткой, которую обычно натирает обувь – ахиллово сухожилие, - объясняет Олеся Крагбе. - Теперь до декабря ребенку противопоказаны физические нагрузки. Да он даже бутсу натянуть не может!

Кровь фонтаном - а все продолжают кататься

Конечно, для мальчишки это стало большим потрясением. Родителей же после того, как информация из больницы поступила в полицию, вызвали в ОВД. Мама написала заявление, пошла и в сам аквапарк. Но там сказали, что ничем помочь не могут и посоветовали обратиться в девелоперскую компанию, которой и принадлежит развлекательное заведение.

- Мы написали жалобы во все инстанции, но никаких результатов не увидели. Все молчат и ничего не хотят делать. Собираемся пойти в суд. Это же просто возмутительно, что никто не заботится о безопасности детей. Хорошо, хоть все живы! - с возмущением говорит мама мальчика.

Кстати, Даниэль далеко не единственная жертва аквапарка. 19 октября, катаясь здесь на горке, сильно поранил ногу 8-летний Денис.

- Он просто скатился с горки, ступил на борт - а из раны кровь хлещет. , Несмотря на ЧП, бассейн и горку, на которой поранился ребенок, не оцепили, детей оттуда не вывели. Нам потом в больнице восемь швов наложили, пришили кожу. Сначала даже некрозом нас пугали. А в аквапарке молчат и делают вид, что все хорошо, - говорит мама Дениса Екатерина Ярусова.

Мальчику разрешили купаться дальше

Еще одной жертвой - теперь уже решетки - стала Виталина.

- Дочка переходила из одного бассейна в другой, конечно, под ноги не смотрела, - рассказывает Виктория Лахтина - мама пострадавшего ребенка. – Решетка, через которую уходит вода, должна была быть вровень с полом, но там торчал острый край. У Виты в решетку провалился мизинчик, а острый край разрезал ей ступню. От боли она упала. Крови было море, дочка очень испугалась.

Мама девочки тоже написала заявление в полицию, но с ними до сих пор никто не связался.

"На нас никто не реагирует!"

В региональном Следственном комитете сообщили, что по обоим ЧП сейчас ведутся проверки, решение о возбуждении или об отказе в возбуждении уголовного дела пока не принято.

Сами же родители в шоке - они ждали от заведения извинений или какой-то информации. А сейчас аквапарк работает в прежнем режиме. И дети продолжают рисковать своим здоровьем на опасных горках.

Вот так выглядит нога мальчишки после всех вмешательств

- Действия руководства аквапарка в данной ситуации вызывают недоумение: общественный резонанс может напрочь отбить у него всю клиентскую базу. Поэтому странно, что они не попытались сразу договориться с пострадавшими, возместить им ущерб и закончить дело миром, - делится своим мнением адвокат Вячеслав Земчихин. - Не мне советовать следователям, но хотелось бы, чтобы они все же провели осмотр места происшествия и опечатали аттракцион, чтобы никто его не разобрал и не увез. Нужно, чтобы он стал вещественным доказательством, пусть и громоздким – тогда никто из детей травм больше не получит.

КП- Самара продолжит разбираться в ситуации. Мы также направили запросы во все инстанции и ждем ответа от собственников аттракциона, объясняющего их позицию.