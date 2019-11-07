"Да на таких туристов по болотам катают!": в Самаре за 1,4 млн рублей продают настоящий БТР

Уже второй день жителей Самары будоражит новость о появившемся на известном сайте объявлении о продаже необычного транспортного средства. Среди сотен предложений "Мерседесов", "Грант" и "Субару" затесалось скромное "Продам БТР-80". Не очень дорого - всего 1,470 млн рублей и недалеко - под Тольятти. На фотографии - настоящий красавец в боевой раскраске, с окошечками, броней.

- Эх, сяду за руль, да по полюшку русскому, по лесам за грибами поеду, - размечтался я. Но вообще интересно, это не противозаконно?

Вот такая машина ждет нового владельца

Эксперты из силовых структур успокоили: если с БТР снято вооружение, то его можно без проблем продавать как обычное транспортное средство – например, как трактор. А для его вождения потребуется удостоверение тракториста-машиниста.

Эта новость, меня, конечно немного расстроила. Тракторист из меня хороший только в теории, да и практиковаться в городе негде и не на чем.

Решил все же набрать номер телефона из объявления. По другую сторону трубки - деловой голос, без малейших сомнений.

- Да, БТР из спецподразделения, документы заводские есть - формуляр. На нем нельзя передвигаться по дорогам общего пользования из-за несоответствия габаритов, но транспортировка разрешена на трале - это фура с прицепом. Грузим, отвозим, например, в охотничье хозяйство, - объясняют все конкретно. Видно, что покупателей немало, да и не в первый раз. - При покупке оформляются документы, он оказывается в собственности. То есть все по закону.

Интересуюсь, кто же берет такую диковинку:

- Такие машины популярны у туристов - кататься по лесам, для квестов. Машина полностью оборудована, только нет пулемета, но можно поставить имитацию, - объясняет мне, как неразумному дитя продавец.

Я попытался тоже себя показать бывалым покупателем и экспертом по бронетехнике. Поэтому поинтересовался, сколько ест бензина сей чудный агрегат. Оказалось, что БТР потребляет исключительно дизтопливо:

- Движок камазовский, дизельный, V-образная восьмерка, два бака. Жрет БТР не очень много, потому что малооборотистый, - расписывает он все плюсы обладания интересным авто.

То есть сплошная экономия получается. Жаль, что у меня нет охотничьего хозяйства или дома в деревне, так что придется от идеи покупки БТР отказаться. Но кто знает, вдруг решу сменить офис на родные просторы? Выучусь на тракториста, обзаведусь бронетехникой, буду катать детвору и иногда тёщу.

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