«Боюсь, что его избили и взяли в рабство»: в Самаре при загадочных обстоятельствах исчез разведчик, уволенный со службы

Отличник по всем нормативам

— Служил в разведке, отлично сдавал все нормативы, — так характеристики дают 29-летнему Александру Сафонову его знакомые. Молодой человек, служивший в Рощинском, не выходит на связь с близкими уже почти три месяца. Обстоятельства его исчезновения весьма странные.

В Самарскую область на службу по контракту Александр поступил весной 2018-го. Приехал сюда из саратовского Пугачева, где жил с отцом и матерью. В родных краях Сафонов числился в поисково-спасательном отряде Пугачева — помогал людям, попавшим в беду.

— Мы созванивались каждый день по несколько раз. Саша обо всем мне рассказывал, ведь у него никого кроме меня нет, — рассказывает корреспонденту «Комсомолки» мама разыскиваемого Наталья Сафонова. — Сейчас мы все очень переживаем за его жизнь и надеемся на помощь людей в поисках. Он не конфликтный, добрый парень, совершенно непонятно, что случилось.

Странный долг

Солдат снял квартиру у местного предпринимателя Михаила, который владеет магазинчиком в поселке Рощинский. Дни шли спокойно, пока 11-го числа Александр не позвонил матери.

— Он очень плохо себя чувствовал, говорил, что не сможет пойти на построение 12 августа. Предупредил старших сослуживцев, что его не будет. Но в 10 часов за ним приехали и все-таки забрали в часть, — говорит Наталья. — 13-го он заступил в наряд, 14-го мне звонил, а вечером ему сказали — «ты иди в отпуск с последующим увольнением».

Молодой человек не выходит на связь уже почти три месяцаФото: соцсети

Разведчик столкнулся и с еще одной проблемой. Бизнесмен, который сдавал ему жилье, стал требовать долг — 25 тысяч рублей. Как позже объяснит матери Сафонова сам владелец торговой точки, эта сумма появилась из-за того, что кто-то от имени ее сына постоянно совершал покупки:

— Саша же в этом магазине покупал только хот-доги, пельмени, воду, да прочие продукты. Оплачивала я, дистанционным путем, все расходы видела. О том, кто действовал от его имени, он ничего не знал, — продолжает наша собеседница. — Я собрала эти деньги, Михаилу все вернули. С ним я разговаривала после и лично, но он утверждает, что не знает, куда делся Саша, после ухода из его квартиры.

«Давно я в части?»

Маме Александр последний раз звонил 22 августа. Дважды утром — с чужих номеров. Тогда он шел в часть - сдать армейские вещи - но в дороге ему стало плохо. Военнослужащий сетовал: «все очень плохо, я ничего не ел, иду по улице, и все смотрят, как на бомжа». Его даже сначала не хотели пускать в часть:

— С проходной он мне звонил, говорил, что очень болит голова и спросил — «А давно я в части? Сколько дней?» «Сынок, какая часть? Ты же на квартире, ты уволился!» Он все вспомнил, а вечером уже не выходил на связь, я взяла такси и к десяти вечера приехала в поселок.

Последний раз Александра видели потерянным, он плохо себя чувствовалФото: соцсети

Наталья не скрывает — после этих разговоров ее трясло. Она не понимала, что происходит с Сашей, где он, куда делся его телефон. Мобильник женщина нашла на съемной квартире сына, соседи сказали, что он его просто оставил.

Многие жители, военнослужащие подтвердили, что видели Александра. Он был не в лучшем состоянии. Молодому человеку вызывали скорую, но от госпитализации он отказался.

След обрывается после полиции

22-го августа, уже ближе к вечеру, Сафонова с улицы забрал военный патруль. Его для проверки документов и установления личности отвезли в пункт полиции в Рощинском, где экс-разведчик пробыл два часа.

— Я приезжала в отделение несколько раз. Мне показывали фотографии. Саша сидит на стуле, исхудавший, взгляд отрешенный, пустой — даже не узнала его. Сразу поняла, что у него проблемы! — признается наша собеседница. — Странно, что на одной фотографии он был в одной майке, а на следующей, то ли в другой, то ли в той, но задом наперед. И ссадины на лице. Спросила: «вы что, его били?» «Нет, его таким привезли».

У Натальи возникли мысли, что с Александром могли обойтись плохо. Она просила показать ей запись с камер наблюдения, но в ответ услышала, что те не работают:

— Позже, когда я обратилась в ФСБ, они сказали, что получили записи с камер. Говорят, что по ним видно, как в 19-23 Саша и двое полицейских вышли из отделения, сели в машину и уехали. Мне сказали в полиции, что его отвезли к дому № 8, в ФСБ уточнили — к ларьку, который там рядом. Но главное тут то, что после того, как его посадили в машину — сына никто не видел. По крайней мере, очевидцев мы не нашли.

Искать боятся даже частные детективы

Наталья Сафонова не понимает, почему Александра не повезли в больницу, ведь он чувствовал себя плохо и выглядел болезненно. 25 августа в Самару приезжал отец пропавшего, но и поиски ни к чему не привели. Многочисленные друзья парня из Пугачева, бывшие коллеги-спасатели — все искали его в Рощинском и ближайших районах, но безрезультатно.

— Мы все обыскали, у садика смотрели, где он, бывало, сидел на скамеечке, ел ход-дог, пил молоко, сидел отдыхал. Саша как-то мне оттуда звонил, рассказывал, что очень любит детей, хочет своих. А где он сейчас? Говорят, видели в плохом состоянии в Самаре на рынке на Солнечной, еще где-то — но не это ничем не подтверждается, только разговоры Мы объездили весь город — ничего! — мать разыскиваемого едва сдерживает слезы.

Волонтеры продолжают информационный поиск бывшего солдатаФото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

Наталья вместе с мужем успели написать во все инстанции: полицию, ФСБ, прокуратуру, СК. Следователи отметили, что подозрения жительницы Саратовской области об избиении сына в полиции безосновательны. В то же время правоохранители не спешат возбуждать уголовное дело по статье «Убийство», что кажется заявительнице непонятным:

— Материалы передают из одного следственного отдела в другой. Мне отвечали, что 16 октября дело будет заведено, а скоро уже 16 ноября и ничего. Не знаю, что и думать. Мои версии страшные: боюсь, что его избили и увезли куда-то или забрали в рабство.

Наталья пыталась нанять частных детективов, но те отказываются:

— Не хотят, говорят — нет зацепок после выезда из полиции, не возьмемся. В Балаково есть детектив, но он просит 100 тысяч и выше.

Между тем розыск Александра Сафонова продолжается. Им занимаются не только его родные, но и полицейские, а также волонтеры «Лизы Алерт». Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего просят обращаться в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8 (800) 700-54-52 и 112. Информацию можно оставить также на почту kpsamara@phkp.ru.

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