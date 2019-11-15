2019-11-15T13:07:51+03:00
Происшествия

«Она теперь боится мужчин и обожает женщин»: в Самаре неизвестный расстрелял пять собак, чудом выжила только одна

Через Найду прошло шесть пуль, одна застряла в носу, другая до сих пор в теле, сейчас собаке ищут заботливого хозяина
Михаил ГОРЮНОВ
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Ксения заботилась о Найде до и после жуткого происшествияКсения заботилась о Найде до и после жуткого происшествияФото: Предоставлено "Комсомолке"
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Сквозное ранение

На грани смерти минувшим летом оказалась двухлетняя Найда. Ее и еще четырех собак расстреляли на территории бывшего лагеря у Загородного парка.

— Она жила там, сидела на цепи рядом с охранниками, — рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды — Самара» волонтер приюта «Участие» Ксения Ксеньева. — Мы ходили их кормить ежедневно, ухаживали, делали прививки.

Одна из пуль угодила в нос бедняге Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Одна из пуль угодила в нос беднягеФото: Предоставлено "Комсомолке"

14 августа Ксения, как обычно, пришла с продуктами для дворняг и увидела страшную картину. Четыре трупа и еле живая Найда.

Нос представлял собой жуткое зрелище

— Я вызвала полицию на место, а сама срочно поехала с выжившей в ветеринарную клинику, — продолжает наша собеседница. — Ей сделали рентген, выяснилось, что в ней две пули. Еще четыре вышли самостоятельно, было сквозное ранение.

Одна из двух пуль застряла в носу бедняги — он представлял собой жуткое зрелище. Ее быстро извлекли, а вот в лопатке оставили — посторонний предмет застрял не в опасном месте.

Собака прошла долгое лечение Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Собака прошла долгое лечениеФото: Предоставлено "Комсомолке"

— Я повезла ее в стационар для животных, где было долгое восстановление. Очень повезло, что сквозные ранения не задели органы. Благо, что собака молодая, зажило все без последствий, — говорит Ксения. — Единственное последствие — это страх, очень боится незнакомых мужчин. Женщин обожает и сама тянется к ним.

«Для них убить животное — как комара»

Активистка не знает, кто мог совершить такой зверский поступок. Предполагает, что кто-то из местных:

— Там богатые люди живут, для которых убить животное — как комара. Полиция приняла заявление, пулю, вытащенную из носа Найды — он очень долго заживал — я тоже передала полицейским. Пока на этом все — нам никто не звонил и не сообщал о ходе дела.

Сейчас выжившей собачке ищут заботливого хозяина. Ей очень хорошо подойдет частный дом.

— Там ей привычнее, хотя при желании можно и к квартире приучить, — объясняет Ксения. — Она настрадалась за жизнь, но по характеру настоящая охранница и любитель долгих прогулок.

Сегодня Найда ждет новую семью Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Сегодня Найда ждет новую семьюФото: Предоставлено "Комсомолке"

Всех, кто готовить приютить чудом выжившее животное, зовут на смотрины в «Участие». Записаться туда можно по телефону 8-939-717-09-11.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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