Сочи – ЦСКА 10 ноября 2019 года: прямая трансляция матча 16 тура РПЛ

10 ноября «Сочи» в стартовом матче второго круга чемпионата России по футболу принимает московский ЦСКА. Армейцы явный фаворит встречи, но 16-й тур уже преподнес сенсации и ожидать можно всего.

Москвичи на неделе летали в Венгрию, где скатали 0-0 с «Ференцварошем». Игра выдалась тяжелой и футболисты явно устали - это может сыграть на руку хозяевам. Не выйдет у гостей и Бийол - полузащитник, способный помочь в трудной ситуации. Последние четыре поединка в РПЛ команда Гончаренко не выиграла, у них страдает реализация, и поэтому сегодня они будут биться больше, чем за три очка. Речь идет и о престиже.

Главный тренер «Сочи» Александр Точилин на грани увольнения. Говорят, ему давали два тура для исправления ситуации. В 15-м он уступил конкуренту в борьбе за место элите — «Тамбову», который, к слову, вчера одолел грозный «Ростов», одержав третью победу подряд. Но вернемся к нашей битве, хозяева на дне турнирной таблице. Им нужны очки, ведь с таким составом - Нобоа, Полоз, Заболотный, Кудряшов, Джанаев - вылетать негоже. Возможно, именно сегодня южане постараются начать исправление проблемной ситуации.

В современной истории клубы встречались лишь раз. В первом круге этого сезона «Сочи» и «ЦСКА» разошлись миром — 0-0.

Тем не менее, букмекеры на стороне гостей — коэффициент на их победу 1,92. На ничью — 3,48. На «Сочи» — 4,40.

Как все закончится на самом деле, станет ясно в воскресенье — 10 ноября. Стартовый свисток главный арбитр Станислав Васильев из Ижевска даст в 16-30 по московскому времени. Следите за трансляцией на kp.ru.

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