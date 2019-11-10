«Даже солнце для него смертельно опасно»: сына тольяттинского полицейского пытаются спасти от страшной болезни

«Развернула пеленки и увидела это огромное пятно»

День сотрудника органов внутренних дел не все силовики встречают в приподнятом настроении. Все мысли участкового из Тольятти Дмитрия Ахмедова последнее время заняты своим трехлетним сыном Артемом. Он родился с гигантским невусом туловища — доброкачественным кожным образованием, которое рискует перерасти в рак кожи.

Артем — второй ребенок в семье. Его старшей сестре 13 лет, она учится в школе. Мальчика очень ждали, беременность шла хорошо, обследования показывали, что он здоров. Но когда родители увидели малыша, они были шокированы гигантским пигментным пятном на его теле.

Гигантский невус на коже ребенка шокировал его близких

— В палате я развернула пеленки и увидела это огромное темного цвета пятно. Оно начиналось от лопаток, покрывало всю спину, переходило на ягодицы и живот. Невус был неоднородный, на нем были волосы, черные пятна и бородавчатые образования. Я была в шоке, не знала, что делать. Слезы сами текли из глаз, когда я смотрела на своего маленького сыночка, — говорит мама Артема — Ольга Ахмедова.

Невус рос вместе с ребенком, пятна появлялись на руках и ногах. Ольга и Дмитрий проконсультировались со специалистами и пришли к выводу, что лечение необходимо — в обратном случае может грозить смертельная опасность:

— Если его не удалить, то любая травма, гормональный дисбаланс и даже солнце могут спровоцировать рак кожи! Кожа, пораженная невусом, очень тонкая и даже небольшое трение доставляет Артему дискомфорт и боль.

В Самарской области такое не лечат

Мальчик любит играть, постоянно находится в движении. Близкие даже не знают, как объяснить ему, что падать, ударяться, да элементарно греться не солнышке, дня него — страшный риск. Тоже самое касается и похода в детский сад и игры с другими детьми.

В Самарской области Ольга и Дмитрий не нашли врачей, которые лечат такое заболевание. Они получили направление в Санкт-Петербург, едили туда на консультацию и услышали, что что невус обязательно нужно удалять, но операции смогут начать делать только по достижении ребенка 5-6 лет. А так как здесь речь идет об очень большом образовании, то понадобится 15-17 операций — по одной в год. При таком развитии событий оставался страх, что из-за гормональных изменений в подростковом возрасте невус мог переродиться прежде, чем врачи успевали его убрать.

Мальчик любит играть, но это для него опасно

Семья решила искать другие варианты и через форумы узнала о профессоре Маргулисе из Израиля. На консультации он сказал, что полностью сможет удалить невус за три-четыре этапа с промежутком в четыре-шесть месяцев. При удачном стечении обстоятельств Артем мог начать полноценную жизнь уже через два-три года.

Непосильная сумма

— Под кожей на невусе практически нет жировой прослойки, все косточки чувствуются, когда гладишь Артема по спинке. Даже небольшое трение доставляет сыночку боль и дискомфорт, — объясняет Ольга Ахмедова. — Очень опасными являются черные пятна — за ними нужно тщательно следить и фотографировать раз в месяц, чтобы показывать онкологу на консультациях. Из-за большой вероятности повредить невус врачи не рекомендуют нам посещать детский сад. Мы и сами очень переживаем по этому поводу, дома Артем находится под постоянным нашим контролем.

Первый этап лечения у Александра Маргулиса Артем уже прошел. Профессор убрал большую часть невуса на животе и спине мальчика. Это случилось восемь месяцев назад — тогда средства на лечение семье помогли собрать друзья, коллеги и неравнодушные жители. Сейчас мальчика ждут на второй этап и клиника снова выставила родителям громадную сумму — 2 335 079 рублей.

— Для нашей семьи такая сумма неподъемна. У нас работает только папа. Обращаемся ко всем неравнодушным с просьбой помочь нашему сыну жить полноценной жизнью, — с такими словами мама малыша с не самой обычной болезнью обратилась к людям.

Видеообращение мамы Ахмедова Артёма.

Организатором сборов выступает благотворительный фонд «Алеша». Помочь малышу можно по ссылке.

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