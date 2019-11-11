2019-11-11T17:21:56+03:00
Общество

Летчик-герой Палагичев заявил о путанице в показаниях главного свидетеля по своему делу

Бывший депутат пытается оспорить свое увольнение с завода "Электрощит" и уверяет, что не совершал махинаций на предприятии
Геннадий ВЕТРОВ
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Летчик Палагичев отрицает все обвинения в свой адресЛетчик Палагичев отрицает все обвинения в свой адресФото: соцсети
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Разбирательства над летчиком-героем Александром Палагичевым превращаются в самый настоящий детективный сериал. С него пытаются взыскать якобы похищенные деньги с завода "Электрощит", на котором он трудился больше 30 лет.

Дело приобретает странные обороты. Свидетели разнятся в показаниях, а Волжский районный суд взыскивает с Палагичева ущерб по решению суда Красноглинского. Загвоздка в том, что последнее в настоящий момент обжалуют и оно не вступило в законную силу.

С самого начала дело вызвало большой общественный резонанс. Летчик Палагичев однажды прославился стал известен благодаря подвигу трехлетней давности. Во время авиашоу на Параде Памяти 7 ноября 2016 года, у самолета ЯК-52, который выполнял пилотаж над площадью Куйбышева, на высоте 200 метров отказал двигатель. Палагичеву и главному пилоту Дмитрию Швайкову удалось увести самолет подальше от построек и дорог, где могли быть люди, приводнить машину на реку Татьянка. Мужчины успели выбраться, а судно утонуло. Благодаря маневрам пилотов, трагедии и жертв удалось избежать.

Сейчас Палагичеву приписывают участие в коррупционных схемах на предприятии «Электрощит-Энерготехстрой» и присвоение чужих денег. По мнению следователей, он мог быть причастен к составлению ведомостей-расчетов, согласно которым с сентября 2017 по август 2018 года Палагичеву и еще нескольким сотрудникам начислялись премии за выполнение спецпроекта по оборонному заказу. Сторона защиты называет эту ситуацию крайне абсурдной, потому что деньги перечислялись не по ведомости расчетов, а по другому документу и подписаны не Палагичевым, а генеральным директором Карпухиным.

- Палагичеву, как руководителю всего лишь подразделения, никогда в жизни никто бы не позволил самостоятельно распоряжаться деньгами целого предприятия на зарплату и премии себе и сотрудникам, а тем более их самостоятельно начислять. Его предложения всегда носили рекомендательный характер для руководителей и собственников предприятия, которые принимают решения, - отмечает адвокат Александра Сергей Арзиани.

Дело Палагичева передали в Волжский районный суд, а до того расследованием занимались в Красноглинском. Интересно, что решение последнего легло в основу и нового рассмотрения. Ничего не изменилось и Фемида собирается взыскать с мужчины сумму материального ущерба. Сейчас сторона защиты пытается обжаловать вердикт в областном суде, куда Александр обратился с жалобой.

Заступники летчика отмечают, что приказ "Электрощита" о привлечении заместителя генерального директора по спецпроектам Палагичева к материальной ответственности был признал незаконным. С тем, что Палагичев не мог принимать самостоятельные решения на прошлой работе согласился и Красноглинский суд. Казалось бы, что взыскивать с него нечего. Но иск появился и теперь Александр в том числе оспаривает и свое увольнение с предприятия, ведь именно иск о растрате денег стал причиной его ухода.

Ключевыми в деле могут стать показания свидетеля - бухгалтера-расчетчика, которая и занималась переводом средств на счета сотрудников. Но здесь возникла путаница - сначала свидетель говорила, что не знала о рекомендательном характере предложенных Палагичевым расчетов и на основании их проводила начисления. Потом, после проведения служебной проверки в рамках другого дела, она заявила, что суммы начисляла по распоряжению главного бухгалтера.

- Получается, бухгалтер-расчетчик давала ложные показания в тот момент, когда шла служебная проверка, и материалы проверки изначально были построены на неверной информации, предложенной ей службой безопасности. Исходя из этих пояснений, возникает вопрос - за что меня уволили? - рассуждает Александр Палагичев. Сегодня он просит областной суд привлечь к ответственности лиц, действительно принимавшие решение по суммам материального вознаграждения.

В то же время напомним, что на "Электрощите" "КП-Самара" заявили об отсутствии претензий к Палагичеву. На предприятии уверяют, что не участвуют с ним в финансовых разбирательствах.

Разбирательства по делу Александра Палагичева продолжится в Самарском областном суде уже завтра.

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Сам Александр уверяет, что не мог распоряжаться деньгами предприятия и стал разменной картой в конфликтах руководства (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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