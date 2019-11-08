2019-11-08T17:11:19+03:00
Происшествия

Узбек умер в самолете Москва-Фергана, борт вынужденно посадили в Самаре

Медики встретили самолет на земле, но им уже оставалось только констатировать смерть
Ольга АФАНАСЬЕВА
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В Самаре сел самолет с мертвым пассажиромВ Самаре сел самолет с мертвым пассажиром
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В самарском аэропорту Курумоч экстренно приземлился самолет, следовавший рейсом Москва - Фергана. Пилот запросил посадку, потому что на борту 52-летний пассажир попросил о помощи. Ему стало плохо, он жаловался на боли в сердце.

- К сожалению, до приземления пассажир не дожил. Он скончался на борту, медики в аэропорту уже только констатировали смерть. Предварительная причина - инфаркт с оттенком в легкие, - рассказали в Куйбышевской транспортной прокуратуре.

В аэропорту Курумоч дополнили, что рейс SVR2419 встречали реанимобиль и карета скорой помощи. Но помощь медиков уже не понадобилась - мужчина был мертв в момент приземления.

Самолет вылетел из Москвы в 12.30 (13.30 по Самаре). Посадку самолет запросил около 16.00.

На 18.00 самарского времени (+1 к московскому) самолет еще не вылетел из аэропорта. Пассажиры ждут отправления в аэропорту. В подробностях должна разобраться служба безопасности. По расписанию самолет должен был прибыть в аэропорт Ферганы в 18.55 (это время Узбекистана, +2 мск).

4 ноября в Самаре уже приземлялся самолет, летевший в Узбекистан. Тогда на борту стало плохо онкобольному.

ИСТОЧНИК KP.RU

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