Щербакова лидирует, Туктамышева догоняет: прямая трансляция произвольной программы у женщин на Гран-при Китая 2019

Череду соревнований в фигурном катании продолжает четвертый этап Гран-при, который в эти дни проходит в Чунцине. Shiseido Cup of China станет решающим для Анны Щербаковой и Елизаветы Туктамышевой. После их выступления с произвольной программой станет понятно, смогут ли они попасть в финал соревнований. Прямая онлайн-трансляция произвольной программы среди женщин Гран-при Китая по фигурному катанию начнется 9 ноября в 11.25 (мск).

После короткой программы ан первом месте идет россиянка Анна Щербакова. Вчерашняя юниорка Этери Тутберидзе откаталась с личным рекордом и сейчас у нее 73,51 балл. В тройке также японка Сатоко Мияхара и Амбер Гленн - американка. Еще две наши спортсменки за пределами тройки - Елизавета Туктамышева упала с тройного акселя и идет на четвертом месте, Софью Самодурову подвел недокрут на тулупе, она пятая. Однако шанс на то, чтобы побороться за место в тройке у них есть: отрыв от соперниц крайне невелик. Например, Лиза отстает от американки лишь на 2,12 балла.

В произвольной программе нашим спортсменкам есть, что показать. У Щербаково, в частности, в арсенале четверные. Судьба медалей решится уже утром в субботу.

Произвольную программу откроет австрийка Кайлани Крейн. Она начнет в 11.30 первую разминку.

Порядок выступления спортсменок. Когда выступают Щербакова, Туктамышева и Самодурова

Первая разминка:

Кайлани Крейн (Австрия)

Хонжи Чен (Китай)

Чхве Юджин (Корея)

Йи Кристи Леунг (Гонконг)

Ен Ю (Корея)

И Чжу (Китай)

Вторая разминка (с 12.24)

Софья Самодурова (Россия) - начало в 12:32

Елизавета Туктамышева (Россия) - начало в 12.39

Марин Хонда (Япония)

Амбер Гленн (Америка)

Сатоко Миахара (Япония)

Анна Щербакова (Россия) - начало в 13.11

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