«По коже бежали мурашки»: зоозащитники вернули выпавшего из окна кота в дом самоубийцы и увидели страшную картину

Страшная история произошла в Чапаевске в конце октября. Здесь в одной из квартир жила вместе с сыном женщина, которую соседи называли психически неуравновешенной. В один из дней она решила покончить жизнь самоубийством, попала в больницу, но врачи не успели ее спасти. НА следующий день любимый кот этой женщины Рыжик выпал с балкона. Полосатому повезло– он отделался лишь сломанной лапой и на счастье попался на глаза зоозащитнице Дарье. Она забрала кота в ветклинику, а заодно решила проверить квартиру – вдруг там есть еще животные. И оказалась права – выяснилось, что после смерти хозяйки в доме осталось 12 кошек и две собаки.

- У хозяйки была мания преследования, - рассказывает зооволонтер Дарья. - Два года назад она этих котов скидывала с балкона. Когда я зашла в квартиру, по коже побежали мурашки – на стене белой краской было написано, что ее сын убийца, батарея в комнате была разбита, вещи вывалены из шкафов на пол…

Сейчас полиция опечатала квартиру, и животные теперь ютятся по подвалам. Зоозащитники боятся за их жизнь - если вернуть их в квартиру, они, скорее всего, погибнут. Нескольких хвостатых удалось пристроить, в том числе четырех кошек и обеих собак. Но часть четвероногих все еще ждет добрых людей, которых они смогут согреть своим теплом

- Котейки взрослые, холеные, спокойные. Если кто может им помочь и спасти - пишите, звоните пожалуйста! Их нельзя бросать! – просят зооволонтеры.

Если вы хотите помочь животным, звоните 8 (927) 266-53-58 – Наталья или 8 (927) 764-54-84 – Дарья.