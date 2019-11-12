«В стене оставили дыру для крана»: как прямо сейчас идет строительство Дворца спорта в Самаре
Дворец спорта на ул. Молодогвардейской – одно из самых ожидаемых спортивных сооружений в городе. Напомним, по проекту взамен старого здания здесь должен появиться спортивный комплекс с двумя ледовыми аренами, две из которых предназначены для тренировок и не имеют зрительного зала, площадкой для керлинга, хореографический зал, универсальный спортзал. За спортсменами смогут смотреть 5000 зрителей. А еще здесь будет четыре конференц-зала, рассчитанные в общей сложности на 800 мест. По сравнению с прежним зданием у нового Дворца спорта в два раза вырастут высота и площадь.
На возведение стен здания потратят 791 миллион рублей и почти миллиард - на инженерные сетиФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Разрешение на строительство было выдано минстроем в конце сентября 2018 года, год назад был заключен контракт с подрядчиком – АО с»Волгатрансстрой-9» и на площадку заехала первая техника. Сейчас со строителями заключено уже два контракта –791 миллион потратят на возведение стен и конструкций, еще 980 миллионов – на инженерную инфраструктуру.
Рабочие приступили к устройству внутренних перегородок и отделочным работамФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Сейчас здание технически готово на 24%. Но визуально кажется, что стены уже полноценно стоят и не дрогнут. Действительно, как рассказал генеральный директор АО «ВТС-9» Андрей Костенко, из запланированных 20 кубометров бетона строители залили уже почти 93%.
- Практически весь монолитный каркас и подземная часть уже выполнены, - рассказал Андрей Костенко. – Остался только технологический проем, он нужен для того, чтобы для монтажа перекрытий кровли внутрь стройплощадки могла заехать техника. Сейчас рабочие приступили к устройству внутренних перегородок и отделочным работам.
Важно, что строители на 85% закончили устройство наружных инженерных сетей – это уменьшает вероятность того, что рядом с уже построенным зданием придется копать котлован для того, чтобы уложить трубы.
Как строят Дворец спорта на ул.Молодогвардейской.В Самаре продолжается строительство Дворца спорта, работает техника, людиОльга НОВИКОВА
Сейчас строителям предстоит важный этап работы – установка огромных металлоконструкцийФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Сейчас строителям предстоит важный этап работы – установка огромных металлоконструкций, арочных ферм-перекрытий, которые должны будут удерживать кровлю Дворца спорта. Устанавливать их будут с помощью специальных высотных кранов.
- На этом объекте около 600 тонн металлоконструкций, - рассказал Андрей Костенко. - Это арочные фермы-перекрытия 30 и 60 метров. Мы уже заключили договор на их поставку с самарским предприятием, сейчас идет их укрупненная сборка. В декабре планируем смонтировать одну или две фермы, если позволит погода, до марта эту работу должны завершить.
Андрей Костенко заверил, что все работы идут четко по графику, а сдать Дворец спорта в эксплуатацию строители обещают в середине 2021 года.
Сначала жильцы жаловались на шум и пыль от стройки, но сейчас все вопросы удалось решитьФото: Светлана МАКОВЕЕВА
На стройплощадке ежедневно работает около двух сотен человек. Здесь удлиненный рабочий день, а в ночную смену ведутся только подготовительные, нешумные работы – это делается, чтобы избежать конфликтов с местными жителями. Они, впрочем, все равно высказывали недовольство
- До лета нам поступали жалобы от жильцов дома напротив на шум и пыль от стройки, но после переговоров со строителями проблемные моменты удалось сгладить и найти компромисс, - рассказал зампредседателя Общественной палаты Самарской области Павел Покровский.
А после жалоб жителей домов на Волжском проспекте строителям пришлось дополнительно укрепить подпорную стенку, которая помогает удерживать фундамент Дворца спорта со стороны Волги.
Новый Дворец спорта должен стать универсальным общественным зданиемФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Главный архитектор «Волгатрансстрой-проект» Дмитрий Орлов утверждает, что новый Дворец спорта должен стать универсальным общественным зданием и выполнять не только спотивные, но и общественные функции.
- Он станет центром общественной жизни и окажет серьезное градостроительное влияние на сложившийся участок, – уверен Дмитрий Орлов. - Можно уже сейчас увидеть, как изменяется масштаб этого места. Вход в здание будет проходить по широкой лестнице на балкон. На эту площадку смогут попасть все желающие, поэтому она сможет стать новым местом встреч и даже проведения каких-то мероприятий.
А в память о старом здании на фасаде нового Дворца спорта будут воспроизведены знакомые всем самарцам рисунки-панно.
- Мы их укрупняем. Стилизуем и вписываем в оформление фасада,- расскзал Дмитрий Орлов.
Из-за увеличения площади здания размеры парковки сократилисьФото: Светлана МАКОВЕЕВА
А вот автомобилистам придется потесниться – из-за увеличения площади здания размеры парковки сократились и теперь здесь поместится только 180 автомобилей, из которых 20 парковочных мест отведено под служебный транспорт. Стоянка будет как сбоку от Дворца спорта со стороны Газбанка, так и непосредственно перед зданием со стороны ул.Молодогвардейской.
- Планируется, что при проведении мероприятий будет задействована парковка Цирка, - говорит начальник отдела контроля строительства спортивных объектов Управления капитального строительства Самарской области Николай Хрипченко.
Зато на территории перед зданием собираются разбить мини-сквер с тропинками, скамеечками и новыми голубыми елями взамен снесенных. Памятник Владимиру Высоцкому при этом по-прежнему обещают не трогать.
Строительство Дворца спорта в Самаре ноябрь 2019.Как идут строительные работы на площадке Дворца спорта на ул.МолодогвардейскойОльга НОВИКОВА
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ИСТОЧНИК KP.RU