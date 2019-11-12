«В стене оставили дыру для крана»: как прямо сейчас идет строительство Дворца спорта в Самаре

Дворец спорта на ул. Молодогвардейской – одно из самых ожидаемых спортивных сооружений в городе. Напомним, по проекту взамен старого здания здесь должен появиться спортивный комплекс с двумя ледовыми аренами, две из которых предназначены для тренировок и не имеют зрительного зала, площадкой для керлинга, хореографический зал, универсальный спортзал. За спортсменами смогут смотреть 5000 зрителей. А еще здесь будет четыре конференц-зала, рассчитанные в общей сложности на 800 мест. По сравнению с прежним зданием у нового Дворца спорта в два раза вырастут высота и площадь.

На возведение стен здания потратят 791 миллион рублей и почти миллиард - на инженерные сетиФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Разрешение на строительство было выдано минстроем в конце сентября 2018 года, год назад был заключен контракт с подрядчиком – АО с»Волгатрансстрой-9» и на площадку заехала первая техника. Сейчас со строителями заключено уже два контракта –791 миллион потратят на возведение стен и конструкций, еще 980 миллионов – на инженерную инфраструктуру.

Рабочие приступили к устройству внутренних перегородок и отделочным работамФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сейчас здание технически готово на 24%. Но визуально кажется, что стены уже полноценно стоят и не дрогнут. Действительно, как рассказал генеральный директор АО «ВТС-9» Андрей Костенко, из запланированных 20 кубометров бетона строители залили уже почти 93%.

- Практически весь монолитный каркас и подземная часть уже выполнены, - рассказал Андрей Костенко. – Остался только технологический проем, он нужен для того, чтобы для монтажа перекрытий кровли внутрь стройплощадки могла заехать техника. Сейчас рабочие приступили к устройству внутренних перегородок и отделочным работам.

Важно, что строители на 85% закончили устройство наружных инженерных сетей – это уменьшает вероятность того, что рядом с уже построенным зданием придется копать котлован для того, чтобы уложить трубы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/743303" frameborder="0"></iframe> Как строят Дворец спорта на ул.Молодогвардейской.В Самаре продолжается строительство Дворца спорта, работает техника, людиОльга НОВИКОВА

Сейчас строителям предстоит важный этап работы – установка огромных металлоконструкцийФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сейчас строителям предстоит важный этап работы – установка огромных металлоконструкций, арочных ферм-перекрытий, которые должны будут удерживать кровлю Дворца спорта. Устанавливать их будут с помощью специальных высотных кранов.

- На этом объекте около 600 тонн металлоконструкций, - рассказал Андрей Костенко. - Это арочные фермы-перекрытия 30 и 60 метров. Мы уже заключили договор на их поставку с самарским предприятием, сейчас идет их укрупненная сборка. В декабре планируем смонтировать одну или две фермы, если позволит погода, до марта эту работу должны завершить.

Андрей Костенко заверил, что все работы идут четко по графику, а сдать Дворец спорта в эксплуатацию строители обещают в середине 2021 года.

Сначала жильцы жаловались на шум и пыль от стройки, но сейчас все вопросы удалось решитьФото: Светлана МАКОВЕЕВА

На стройплощадке ежедневно работает около двух сотен человек. Здесь удлиненный рабочий день, а в ночную смену ведутся только подготовительные, нешумные работы – это делается, чтобы избежать конфликтов с местными жителями. Они, впрочем, все равно высказывали недовольство

- До лета нам поступали жалобы от жильцов дома напротив на шум и пыль от стройки, но после переговоров со строителями проблемные моменты удалось сгладить и найти компромисс, - рассказал зампредседателя Общественной палаты Самарской области Павел Покровский.

А после жалоб жителей домов на Волжском проспекте строителям пришлось дополнительно укрепить подпорную стенку, которая помогает удерживать фундамент Дворца спорта со стороны Волги.

Новый Дворец спорта должен стать универсальным общественным зданиемФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Главный архитектор «Волгатрансстрой-проект» Дмитрий Орлов утверждает, что новый Дворец спорта должен стать универсальным общественным зданием и выполнять не только спотивные, но и общественные функции.

- Он станет центром общественной жизни и окажет серьезное градостроительное влияние на сложившийся участок, – уверен Дмитрий Орлов. - Можно уже сейчас увидеть, как изменяется масштаб этого места. Вход в здание будет проходить по широкой лестнице на балкон. На эту площадку смогут попасть все желающие, поэтому она сможет стать новым местом встреч и даже проведения каких-то мероприятий.

А в память о старом здании на фасаде нового Дворца спорта будут воспроизведены знакомые всем самарцам рисунки-панно.

- Мы их укрупняем. Стилизуем и вписываем в оформление фасада,- расскзал Дмитрий Орлов.

Из-за увеличения площади здания размеры парковки сократилисьФото: Светлана МАКОВЕЕВА

А вот автомобилистам придется потесниться – из-за увеличения площади здания размеры парковки сократились и теперь здесь поместится только 180 автомобилей, из которых 20 парковочных мест отведено под служебный транспорт. Стоянка будет как сбоку от Дворца спорта со стороны Газбанка, так и непосредственно перед зданием со стороны ул.Молодогвардейской.

- Планируется, что при проведении мероприятий будет задействована парковка Цирка, - говорит начальник отдела контроля строительства спортивных объектов Управления капитального строительства Самарской области Николай Хрипченко.

Зато на территории перед зданием собираются разбить мини-сквер с тропинками, скамеечками и новыми голубыми елями взамен снесенных. Памятник Владимиру Высоцкому при этом по-прежнему обещают не трогать.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/743298" frameborder="0"></iframe> Строительство Дворца спорта в Самаре ноябрь 2019.Как идут строительные работы на площадке Дворца спорта на ул.МолодогвардейскойОльга НОВИКОВА

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