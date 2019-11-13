«Она была совсем одна в большом городе»: под Самарой при странных обстоятельствах погибла девушка в сорочке

От нее отказались родные

Утром 12 ноября, во вторник, жители расположенного под Самарой микрорайона «Южный город» были шокированы. У дома № 2 на улице Алабина лежал труп молодой девушки в ночной сорочке. Что с ней случилось — не ясно до сих пор.

Личность погибшей правоохранители уже установили. 21-летняя Ирина Путьмакова, девушка с тяжелой судьбой.

Смерть девушки шокировала жителей "Южного города"Фото: соцсети

— Ира жила в селе Кошки. Отец у нее давно умер. После школы у нее разладились отношения с мамой, она часто ночевала у родителей подруги, а потом уехала в Самару, учиться на архивиста, — рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды» знакомая несчастной Валерия Иванова (личные данные изменены).

По словам Валерии, вещи и продукты Ире отвозили не ее родные, а родители подруги, у которой она часто жила.

Неоднозначные отношения

— Брошенный ребенок, несчастный, в большом городе практически одна. Мать отдала ей пенсию по потере кормильца, но этого было мало, она пошла работать, но не смогла совмещать работу с учебой, ее исключили, — продолжает наша собеседница. — Стала подрабатывать то тут, то там, но на толковую работу не брали без опыта.

Про Ирину говорили как про красивую и целеустремленную девушкуФото: соцсети

Подруги Путьмаковой делятся, что в последнее время она все чаще жила у парня в «Южном городе» — в квартире на 8 этаже на Алабина, 2. Он был старше ее, отношения описывают, как не самые однозначные.

— Иногда они конфликтовали, якобы, он даже в день ее рождения, 31 июля, поднимал на нее руку. По крайней мере, были ее фотографии со следами побоев, — рассказывает Наталья Семенова (личные данные изменены). — Хотя говорили, что он и хвалился девушкой перед своими друзьями, очень красивая девушка она.

Наталья отмечает, что за день до гибели Ира около двух часов разговаривала по телефону с подругой, у которой жила в Кошках и в Самаре. Ни о каких суицидальных мыслях, депрессии речи не было. Она только делилась, что хочет что-то поменять, найти работу.

Отрабатываются все версии

Что произошло перед смертью Ирины — загадка.

— Говорят, что сосед слышал, что они сильно ругались, хотел пойти разбираться, но услышал странный звук — она уже упала, — делится Наталья. — Я не верю, что произошло самоубийство.

"Комсомольская правда" соболезнует близким погибшейФото: соцсети

В то же время жители этого дома в социальных сетях заявляют о несчастном случае. Мол, девушка сидела на лоджии и упала. Официально пока не подтверждено ничего.

— Сейчас мы отрабатываем все версии. По факту происшествия проводится проверка, — сообщила корреспонденту «КП-Самара» старший помощник руководителя СУ СК региона Елена Шкаева.

Разбирательства продолжаются. «Комсомолка» будет следить за развитием событий.

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