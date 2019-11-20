Искупают грехи помидорами и капустой: самарские осужденные маринуют сотни тысяч овощей для других сидельцев

Здесь сидят только за тяжкие

За решеткой преступники готовы начать новую жизнь и учиться всему. Зачастую даже самым неожиданным вещам. Так в ИК-6 областного УФСИН — колонии строгого режима- совсем недавно начали делать заготовки продуктов на зиму.

— У нас открылось производство по засолу и консервированию овощей. Первое подобное в нашем регионе, — рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды — Самара» заместитель начальника центра трудовой адаптации в учреждении Иван Петров. — Знаю, что аналогичные есть в Ульяновске, Волгограде.

Иван Петров лично учил сидельцев секретам мариновкиФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Маринуют продукты в отдельном ангаре — просторное помещение с установками, которые помогают в этой работе. На точке задействованы 20 осужденных. Всего в колонии отбывают наказание 709 человек. Здесь не первопроходцы, а уже опытные зеки — одни сидят за убийства, вторые за мошенничество, третьи за кражу или изнасилования. Нарушения закона разные, но все серьезные, попадающие в категорию «тяжкие».

Своя рецептура

На производстве трудятся с утра до вечера. По несколько групп, каждая из которых получает сменные задания. Кто-то занимается упаковкой, другие чистят продукты, следующие занимаются непосредственно процессом закваски.

Фарит, попавший в «шестерку» за ограбление, во время нашего визита моет морковь. Не самое сложное занятие, но ответственное.

Фарит занят мытьем моркови, о преступлениях своих он не думаетФото: Светлана МАКОВЕЕВА

— Все должно быть максимально чистым. Затем ее нужно мельчить, ведь целиком — не по рецепту, — объясняет сиделец. — Для меня закваска в новинку, хотя раньше я имел представление, как это делается, дома иногда помогал, но тут совсем другое. Своя рецептура.

О подробностях своего преступления мужчина говорить не хочет — все в прошлом, постарается больше не совершать проступки. Да и сидеть осталось всего недолго — 8 месяцев.

Учились по фильму

— Бригада, которая консервирует овощи, хорошо показала себя на другом объекте. Они в цеху грибы выращивали, — продолжает Иван Петров. — Поэтому мы устроили их сюда. Из того коллектива человек шесть осталось — было десять — остальные добавились. Это обычное явление для колонии, что кадры уходят: кто-то освободился, кого-то переводят...

Помидорами из шестой колонии накормили остальные учреждения по областиФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Иван про способ готовки тоже не говорит. Рецепты, которые тут применяют — коммерческая тайна:

— Мы перед началом работы смотрели волгоградский фильм 1991 года. Провели инструктаж, где все подробно разъяснялось. Тщательно изучали процедуру консервирования и теперь ее используем.

Наш собеседник отмечает, что когда производство запускалось, он буквально жил на работе. Первым делом мариновали помидоры. Их, как и все остальные продукты, закупали на аукционе. Всего было засолено 45 тонн томатов, их разместили в 15 тысяч банок.

Секреты производства

На производстве задействована различная техникаФото: Светлана МАКОВЕЕВА

— Для варки рассолов используем пищевой котел — как в столовых. Один на 400 литров, другой на 250, — делится Иван. — Это паровой котел, провели трубу от котельной, которая тоже функционирует у нас в учреждении.

Стерилизация происходит с помощью автоклав — четыре котла, которые сразу заметны. С ними нужно быть аккуратным — они постоянно находятся под серьезным давлением.

Закручиваются сосуды с помощью специальной закупорочной машины. Упаковываются — с помощью термоупаковочного устройства, которое расположено в соседнем цеху. Именно тут раньше выращивали грибы.

Банки упаковывают с помощью специальной машиныФото: Светлана МАКОВЕЕВА

— Помидоры хранятся не выше семи рядов в высоту, потому что иначе могут лопнуть под грузом, — говорит наш сопровождающий. — Их мы уже почти реализовали, сейчас ведется закваска капусты. Объем — 168 тонн.

Капуста занимает половину производственного помещения - большая часть ее в бочках проходит процесс ферментации. С остальной занимаются осужденные — шинкуют, давят, раскладывают по местам.

На очереди сок и заправки

В этом году другие овощи задействованы не будут. Но на следующий планы глобальные:

В ИК-6 трудоустроено много осужденныхФото: Светлана МАКОВЕЕВА

— Мы планируем сделать 900 тонн различной продукции. Помимо помидоров и капусты, это будут соки, маринованный лук, заправки для супов.

— А огурцы почему не маринуете? — интересуемся у Петрова.

— У них сезон июнь, июль, а мы закупались позже. Желательно в консервации использовать грунтовые, а не тепличные. Думаем над этим вопросом, возможно, найдем решение.

Обычным жителям Самары и области замаринованные зеками помидоры и капусту не попробовать. Их готовят для внутреннего пользования — для исправительных учреждений по всему региону.

Отметим, что в «шестерке» — так называют ИК-6 — заняты не только обработкой овощей. По производствам — колония в числе лидеров. Тут делают мыло, творят на швейном цеху — здесь, кстати, контрастный большой заказ — детские рюкзаки и трупные мешки. Пекарня, металлообработка, изготовка ограждений для трех районов города, даже автосервис — везде заняты люди.

В колонии даже есть своя кузняФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сделать из осужденного специалиста, дать ему образование и работу — одна из основных задач УИС. Как поделились с нами сотрудники ИК-6, конечно, есть такие, кто ни в какую не хочет трудиться, но их с каждым годом все меньше. Желание исправиться, профилактические беседы и возможность найти себя — делают свое дело.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Они ищут причину своего греха»: священник, работающий в самарских колониях, рассказал о беседах с преступниками

Журналисты «Комсомолки» побывали за колючей проволокой и узнали, как и кем там ведется религиозная работа с осужденными (подробности)