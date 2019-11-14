От лихорадки ничего не помогало: как первый УЗИ-специалист Самары помог спасти пациентов

В семье Екатерины Аськовой абсолютно все врачи. Поэтому, когда пришло время выбирать жизненный путь, она ни минуты не сомневалась и посвятила себя медицине.

- Я закончила ВУЗ с отличием, интернатуру, ординатуру — и всё по кардиологии. Но в 90-е годы устроиться врачом было сложно, а жить на зарплату врача - невозможно. Мне пришлось «изменить» медицине — ушла в ворвавшуюся тогда на российский рынок фармацию. Но врачебное перевесило, в 2015 году через сопротивление домашних я прошла переподготовку по УЗИ и вернулась в профессию — не кардиологом, а врачом ультразвуковой диагностики. На это была весомая причина, ведь за полтора года до этого умер мой папа — Виктор Петрович Звягин - человек, который стоял у истоков самарского УЗИ, - рассказывает дочь известного врача Екатерина Аськова.

Сейчас она продолжает дело отца - сегодня Екатерина Аськова проводит УЗИ в клинике «Призвание». Среди ее пациентов есть и те, кого много лет назад спас Виктор Петрович Звягин.

Аськова Екатерина Викторовна - врач УЗИ, руководитель отдела медицинских осмотров клиники «Призвание»

Когда в Самаре еще не было УЗИ

- Папа занимался ультразвуковой диагностикой, когда в Самаре такого метода диагностики еще не было, - вспоминает Екатерина Аськова.

Виктор Звягин вырос в простой семье. Окончил Куйбышевский медицинский институт, работал врачом на «скорой» и преподавал. Позже трудился анестезиологом-реаниматологом в больнице им.Пирогова.

В 1981-1983 в России стали появляться первые ультразвуковые аппараты.

- Папа сначала обучился сам — ездил в Москву, в Санкт-Петербург — в Самаре не у кого и негде было обучаться. По возвращению начал смотреть пациентов, а с 1985г – обучать врачей. Тогда не было кафедры - учились прямо на рабочем месте. Папа подготовил 65 докторов — специалистов, которые стали первым пулом УЗИ в нашем городе, - делится Екатерина Аськова. - Он глубоко изучил все грани ультразвука — делал абсолютно все исследования, одним из первых начал делать пункции.

Виктор Петрович Звягин в операционной.Фото: Личный архив героя публикации

Причиной жара и лихорадки оказался амёбиаз

По воспоминаниям родных и коллег, Виктор Петрович Звягин был человеком очень скромным, своими успехами не хвастался.

- Поэтому мне запомнилось не так много папиных пациентов. Но один случай запомнился хорошо. В больнице Пирогова лежала сложная пациентка. Она вернулась из какой-то южной страны. И у женщины долгое время была высокая температура, лихорадка от которой ничего не помогало. На УЗИ папе удалось выявить амёбиаз (прим. Болезнь, вызванная паразитом - амёбой, редкая для России, но распространенная в жарких странах. Поражает преимущественно печень.), - пересказывает воспоминания Екатерина Аськова.

У пациентки было много кист в печени и в запеченочном пространстве. Виктор Петрович Звягин взялся ее спасать.

- Отец ее лечил, пунктировал кисты (находил их, опорожнял, вводил лекарственные препараты). Она выжила, выздоровела. Это, конечно, не только его заслуга — с ним работали реаниматологи, инфекционисты, но он и новая тогда технология внесли в её лечение очень большой вклад, - улыбается Екатерина. - Самое удивительное то, что несколько лет назад эта женщина пришла ко мне на УЗИ — на стандартное исследование брюшной полости.

ALOKA — 202. Первый аппарат, на котором работал В.П. Звягин.

Увидел рак у родной сестры

Екатерина Аськова рассказала еще одну историю из личного архива. У Виктора Звягина были брат и две сестры.

- Старшая сестра — Надежда Петровна — насколько я помню, сама нащупала что-то подозрительное у себя в груди — попросила папу посмотреть. Это был 1983-1985 год, - говорит Екатерина Аськова. - Папа сделал ей УЗИ молочных желез и обнаружил небольшую раковую опухоль. Тете вовремя сделали операцию, пролечили, и она прожила до 85 лет. Вот, что значит вовремя поставленный с помощью УЗИ диагноз. Как тетя Надя мне рассказывала, после операции папа пришел в палату и говорил: «Аппарат всё-таки не обманывает». В это время он только начинал свой путь в УЗИ.

Виктор Петрович Звягин со своими учениками. Выпуск 1991 года.Фото: Личный архив героя публикации

Работал до последнего дня

В 90е годы Виктору Петровичу Звягину пришлось уехать в Америку. Там он продолжил работу. В США врач УЗД - это врач-техник, вспомогательный доктор, который помогает поставить диагноз лечащему врачу, однако решений по лечению не принимает.

- Папа осознанно решил остаться врачом УЗИ, быть врачом-техником — он знал, что здесь он реально может приносить пользу людям, – уверена Екатерина. - Папа был разным. Иногда эмоциональным, порой мог сказать что-то резкое, ведь какая нагрузка — под его дверьми всегда сидели и ждали пациенты, которым нужна была диагностика. Но он всегда был честным по отношению к себе и к людям.

Даже будучи тяжело больным, Виктор Петрович продолжал работать, не унывал, спешил к пациентам, как только становилось чуть легче. Всегда помогал дистанционно, если просили помощи.

- Когда я пришла учиться на врача УЗД, ассистент кафедры вычислила, что я - дочка Виктора Петровича Звягина. А там все или работали с ним, или были его учениками - кроме как слов благодарности, восхищения, я ничего не слышала. Мне было очень приятно, - рассказывает Екатерина. - Мой папа умер в 2013 году от рака желудка. Ему было 68 лет.

Сейчас дочь Виктора Петровича Звягина принимает пациентов в клинике «Призвание», которая участвует в голосовании конкурса «Клиника года – 2019».