В Самарской области 88-летний дедушка уехал с соседкой в лес и исчез, женщину нашли мертвой

Пути разошлись?

В небольшом селе Мусорка под Тольятти при загадочных обстоятельствах пропал 88-летний Виктор Трифонихин. 18 ноября он вместе с соседкой, тоже пожилая женщина — Лидия, уехал в лес на своей вишневой «пятерке» и спустя какое-то время словно испарился. Бабушку 19 ноября нашли мертвой в овраге, а Виктора Васильевича и след простыл.

— И он, и она несколько лет последних жили одни. Мы в гости приезжали. В тот день, насколько мне известно, дед и соседка рано утром решили съездить в лес — то ли за грибами, то ли за поздней ягодой. Иногда выбирались туда, — делится с корреспондентом «Комсомольской правды — Самара» внучка разыскиваемого Татьяна Трифонихина. — Соцработники рассказали, что дедушка им звонил, говорил, что автомобиль сломался, и они вместе с Лидией возвращаются пешком. Это было 18 числа.

В розыске задействованы правоохранителиФото: соцсети

Татьяне сложно сказать, что случилось дальше. Начались странности.

— С ним еще раз созванивались 19 ноября — то ли родные бабушки-соседки, то ли социальные службы — он сказал, что на выходе из леса их пути с тетей Лидой разошлись, что он дома, — рассказывает девушка. — Лидию 19 числа нашли при смерти на входе в лесопосадку, она скончалась. Говорят, ей стало плохо.

Очень масштабные поиски

Дети Виктора Васильевича приехали к нему, но дома никого не оказалось. Гараж закрыт с улицы, машины внутри нет. Сыщики и близкие проверили весь жилой участок — пусто.

— Никаких зацепок нет третий день. Его автомобиль тоже не найден, очень надеемся, что с дедушкой все нормально, — продолжает наша собеседница.

Поиски бесследного исчезнувшего сельчанина организованы масштабные. К ним подключены как волонтеры, так и силовики.

Поиски ведутся в селе Мусорка и окрестностяхФото: соцсети

— 19 ноября на месте работали 28 наших добровольцев, а также сотрудники полиции и Следственного комитета. 20 числа в поисково-спасательных работах участвовали не только наши люди, но и бойцы Росгвардии в количестве 15 человек, 5 сотрудников полиции, 4 представителя ПСС Ставропольского района вместе с начальником. Помимо этого, на месте поиска присутствовал глава районной администрации, — отмечают в ПСО «Лиза Алерт». — Благодаря авиаподмоге — самолету АН-2, квадрокоптеру и БППЛА закрыты задачи по осмотру местности с воздуха. За 2 дня закрыты все линейные ориентиры рядом с местом пропажи, лес, поселок, всевозможные заброшенные здания и овраги.

Обыскали 300 километров

В общей сложности — снизу и сверху — добровольцами и специалистами обследовано более 300 километров. Ничего. Но надежды поисковики не теряют. Они организовали в Мусорке на Партизанской,15 оперативный штаб, который активен и сейчас. Помочь может каждый желающий — с собой нужно брать питье, фонари и соответствующую одежду. - Была очень холодная ночь, впереди такая же. Где встретит ее наш дедушка? В лесу? Или быть может в холодной машине? Хочется надеяться, что у всех нас ещё есть шанс спасти деда Витю. Что мы ещё можем успеть, - добавляют активисты «Лизы Алерт».

Правоохранители в разговоре с журналистом «Комсомолки» объяснили, что розыск ведется именно без вести пропавшего, а не подозреваемого. По поводу смерти спутницы Виктора Васильевича проводится проверка. Криминальных причин в ее кончине пока не обнаружено.

Всех неравнодушных просят оказать содействиеФото: соцсети

Приметы Виктора Трифонихина: рост 160-165см, среднего телосложения, волосы седые короткие, глаза серо-зеленые. Всех, кто что-либо знает о его местонахождении, видел пропавшего или его авто - ВАЗ 2105, цвет - вишневый госномер - С297СА63, просят обращаться в ближайший отдел полиции или по телефонам 89270125870, 112 и 8-800-700-54-52.

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