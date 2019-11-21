2019-11-21T20:54:57+03:00
Происшествия

Масштабные поиски пропавшего дедушки в Самарской области закончились страшной трагедией

Тело 88-летнего Виктора Трифонихина обнаружено в овраге, там же, где 19 ноября нашли мертвой его соседку
Михаил ГОРЮНОВ
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Виктора Трифонихина искали несколько днейВиктора Трифонихина искали несколько днейФото: Предоставлено "Комсомолке"
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Как его не заметили раньше?

Родственники до последнего надеялись, что он жив, но чуда не произошло. Сегодня ближе к вечеру, 21 ноября, волонтеры отыскали пропавшего три дня назад 88-летнего Виктора Трифонихина из села Мусорка под Тольятти. К сожалению, мужчину нашли мертвым.

— Его обнаружили в овраге на входе в лес. Недалеко от того места, где нашли мертвой соседку Виктора Васильевича Лидию — с ней он уехал рано утром 18 ноября, — рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды — Самара» знакомая семьи Трифонихина — Светлана (имя изменено).

Пенсионера все запомнили как хорошего человека Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Пенсионера все запомнили как хорошего человекаФото: Предоставлено "Комсомолке"

Что случилось с пенсионером, пока непонятно. Возможно, он замерз. Не исключено, что пожилому человеку просто стало плохо со здоровьем. О криминальной составляющей сейчас не заикаются.

— Говорят, что он весь в грязи, галоши и носки сняты, промок, — продолжает девушка. — Видимо, когда у него сломалась машина, они возвращались пешком. Был высокий овраг, Лидия как-то перешла его, а у него сил не хватило. Но они были недалеко друг от друга, и как его могли не увидеть 19 числа?

Искали всем миром

Причины смерти Виктора предстоит выяснить экспертам. Сейчас силовики пытаются найти автомобиль пенсионера — вишневую «пятерку» с госномером С297СА63.

Жители Мусорки шокированы произошедшим Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Жители Мусорки шокированы произошедшимФото: Предоставлено "Комсомолке"

— Если найдется машина не в Мусорке, то тут вообще все меняется. Пешком они же дошли до оврага, получается, не за 300 километров от деревни в лес уехали. А была осмотрена примерно такая территория и авто не нашли, и нет ее нигде, — делится собеседница нашего издания.

Розыск Виктора Васильевича организовали весьма масштабный. Накануне в поисково-спасательных работах участвовали десятки представителей ПСО «Лизы Алерт», развернувших в Мусорке оперативных штаб, 15 росгвардейцев, 5 полицейских, 4 спасателя, глава Ставропольского района и просто люди, желающие помочь. Территория, где мог находится пропавший, исследовалась с помощью самолета АН-2, квадракоптера и беспилотников. Активисты осмотрели лес, поселок, заброшенные здания и овраги — осмотрено было более трехсот километров.

Напомним, Виктор Трифонихин утром 18 ноября поехал вместе с пожилой соседкой Лидией в лес — подышать свежим воздухом, пособирать позднюю ягоду. В тот же день он выходил на связь с социальными работниками и заявил, что его ВАЗ-2105 сломался и они идут пешком. 19 ноября в овраге была найдена при смерти спутница дедушки. Сегодня обнаружили и его.

Волонтеры благодарны тем, кто помогал им в этих тяжелых поисках Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

Волонтеры благодарны тем, кто помогал им в этих тяжелых поискахФото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

Правоохранители проводят проверку по факту трагедии. По ее итогам будет принято решение — возбуждать уголовное дело или нет. «Комсомольская правда» соболезнует родным и близким погибшего.

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Розыск Виктора Трифонихина продолжается, поиск ведут десятки волонтеров, чиновники, правоохранители и просто неравнодушные люди (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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