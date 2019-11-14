В Самарской области обнаружили еще один медицинский картель, облегчивший бюджет на 1,46 млрд рублей

Участвовали вместе

В Самарской области обнаружили еще один медицинский картель. Шесть фирм, осуществляющих поставку медицинского оборудования, договорились между собой и нашли схему, как всегда выигрывать торги, не слишком-то понижая первоначальную цену. Как выяснилось, все эти фирмы были объединены в ТД "ВИП-фарм". О необходимости проверки слаженно работающих компаний заявили активисты антикоррупционного проекта "За честные закупки" ОНФ. За дело взялись сотрудники ФСБ по Самарской области.

- В сговоре участвовали организации из Самары, Ульяновска, Саратова и Москвы. Общая сумма заключенных контрактов, согласно информационному порталу "СПАРК-Маркетинг", с 2013 по 2018 гг. составляет более 1,6 млрд. рублей. Только по Самарской области они выиграли 378 торгов на сумму 1,469 млрд рублей. Именно активисты проекта "За честные закупки" предположили, что все эти фирмы взаимосвязаны между собой и являются аффилированными лицами., - рассказал журналисту "КП-Самара" координатор проекта ОНФ «За честные закупки» по Приволжскому федеральному округу, сопредседатель регионального штаба ОНФ в Самарской области Вадим Нуждин.

Как удалось выяснить в результате проверок, в том числе и компьютеров, компании действовали по простой схеме. Они подают заявку, снижая цену всего на 0,5 - 1%. При этом они становятся либо единственным поставщиком, либо единственным допущенным участником аукциона. При этом все компании аффилированы друг другу: у них совпадают контактные данные, номера телефонов, данные учредителей. Варьируются в основном три фамилии Решетникова Наталья Александровна, Никулин Андрей Павлович, Сафиулин Эмиль Салихович.

Ключи хранили в одном месте

Все эти совпадения выявили в проекте "За честные закупки", данные направили в УФСБ по Самарской области. Активисты объяснили, что такой сговор компаний подрывает бюджет региона, ведь средства расходуются нерационально: кто-то мог бы на торгах предложить лучшую цену, но ему не дали возможности. В итоге услуги и техника обходятся слишком дорого.

Данные ОНФ проверили силовики. Они побывали в офисах этих компаний, произвели анализ документов, электронных переписок. В результате удалось обнаружить интересные моменты, свидетельствующие о сговоре между организациями. На компьютерах разных фирм были одни и те же электронные ключи к аукционам, более того, часто заявки подавались с одного IP.

В деле появились и соучастники. Например, выяснилось, что сотрудники Самарского областного тубдиспансера помогли этим фирмам выиграть одни из торгов. Они заранее сообщили о требованиях к аукциону и компания смогла представить единственную подходящую заявку.

Накажут по закону

По итогам всех проверок УФАС по Самарской области возбудило дело о нарушении антимонопольного законодательства фирмами ООО «Мед-Лайф», ООО «Мед Лайф Ульяновск», ООО «Мед-Лайф Сервис», ООО «Импульс Сармед», ООО «Регион Мед», ООО «Барос». Все эти компании, как выяснилось, подавали заявки с одного IP-адреса. Проверяют и сам торговый дом ВИП-фарм. Здесь на компьютерах как раз и нашли сертификаты электронных подписей всех вышеназванных фирм. Антимонопольщики предположили, что как раз торговый дом и распределял торги между всеми аффилированными компаниями.

Ответить придется и тубдиспансеру, ведь по закону заказчик не имеет права до начала торгов заключать какие-то договоренности с будущими участниками.

Сейчас в деле продолжает разбираться ФАС. Всем участникам картеля может грозить серьезный штраф и уголовная ответственность. Недавно суд вынес по подобному делу очень жесткий приговор - речь идет о фирме Сергея Шатило и картеля, в котором участвовал заместитель министра здравоохранения.