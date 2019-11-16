2019-11-16T14:12:41+03:00
Спорт

Она поможет Соболеву поехать на Евро-2020: жена лучшего бомбардира РПЛ в новой рубрике «КП-Самара»

Нападающий «Крыльев» делает все, чтобы закрепиться в сборной России и уехать в топ-клуб.
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Знакомьтесь, Елена – супруга форварда «КС» Александра Соболева.Знакомьтесь, Елена – супруга форварда «КС» Александра Соболева.
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Уже сегодня, 16 ноября, сборная России проведет матч за первое место в группе против Бельгии. Форвард «Крыльев Советов» и один из лидеров гонки бомбардиров РПЛ Александр Соболев вызов в национальную команду не получил. Тренерскому штабу не понравилось, как нападающий проявил себя в последних матчах за клуб. Однако поехать со сборной на Евро-2020 Соболев может. Для этого нужно стабильно забивать и помогать своей команде побеждать. Стать игроком топ уровня в РПЛ Александру Соболеву помогает его очаровательная жена Елена.

Все внимание на подпись и комментарии. Фото: www.instagram.com/e.soboleva27.

Все внимание на подпись и комментарии. Фото: www.instagram.com/e.soboleva27.

Именно она стала первой героиней новой рубрики сайта samara.kp.ru «Красавицы Самарской области».

Чаще жена форварда «КС» делится в инстаграме своими ежедневными образами. Фото: www.instagram.com/e.soboleva27.

Чаще жена форварда «КС» делится в инстаграме своими ежедневными образами. Фото: www.instagram.com/e.soboleva27.

Елена и Александр женаты уже несколько лет. У них есть сын, который уже успел умилить всех любителей футбола в России, ворвавшись в интервью папы.

В основном свой инстаграм Елена Соболева заполняет фотографиями с мужем и сыном...

Александр и Елена вместе уже несколько лет. Фото: www.instagram.com/e.soboleva27.

Александр и Елена вместе уже несколько лет. Фото: www.instagram.com/e.soboleva27.

Когда за тебя переживают такие очаровательные болельщики, не забивать просто невозможно. Фото: www.instagram.com/e.soboleva27.

Когда за тебя переживают такие очаровательные болельщики, не забивать просто невозможно. Фото: www.instagram.com/e.soboleva27.

В инстаграме Елены много фото с мужем и сыном. Фото: www.instagram.com/e.soboleva27.

В инстаграме Елены много фото с мужем и сыном. Фото: www.instagram.com/e.soboleva27.

а также своими повседневными образами.

Своим отличным чувством стиля жена лучшего бомбардира РПЛ делится в соцсетях. Фото: www.instagram.com/e.soboleva27.

Своим отличным чувством стиля жена лучшего бомбардира РПЛ делится в соцсетях. Фото: www.instagram.com/e.soboleva27.

Образы Елены всегда очень разные. Фото: www.instagram.com/e.soboleva27.

Образы Елены всегда очень разные. Фото: www.instagram.com/e.soboleva27.

Но иногда жена форварда «Крыльев» радует подписчиков и фото в купальнике.

Иногда Елена радует подписчиками такими фото. Фото: www.instagram.com/e.soboleva27.

Иногда Елена радует подписчиками такими фото. Фото: www.instagram.com/e.soboleva27.

И такими. Фото: www.instagram.com/e.soboleva27.

И такими. Фото: www.instagram.com/e.soboleva27.

И вот такими. Фото: www.instagram.com/e.soboleva27.

И вот такими. Фото: www.instagram.com/e.soboleva27.

Жена и сын - главные болельщики Александра Соболева. Они всегда ходят на домашние матчи на «Самара Арену». И всегда смотрят игры папы по телевизору, когда «Крылья» играют в других городах.

Елена ходит на все домашние матчи «Крыльев» - переживает за мужа. Фото: www.instagram.com/e.soboleva27.

Елена ходит на все домашние матчи «Крыльев» - переживает за мужа. Фото: www.instagram.com/e.soboleva27.

Без такой поддержки Александр Соболев вряд ли выдал такой мощный старт в РПЛ, наколотил 10 голов в 16 турах и попал в сборную России.

А как вам такой образ? Очень нежно, не правда ли? Фото: www.instagram.com/e.soboleva27.

А как вам такой образ? Очень нежно, не правда ли? Фото: www.instagram.com/e.soboleva27.

Однозначно, Елена своей поддержкой поможет мужу сыграть на чемпионате Европы 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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