Весь полет пил и курил: В аэропорту Самары отпускника из Турции встречала полиция

В Самаре в субботу отпускников , возвращающихся из Турции рейсом Red Wings ИН 7028, в Курумоче встречала полиция. Интересовал правоохранителей один самый весёлый пассажир. 26-летний мужчина начал развлекаться сразу, как сел в самолёт в Анталии. Он набрал с собой в полет алкоголя из дьюти-фри и продолжил отдых all inclusive. Сначала бортпроводники не обращали на него внимания, но потом он начал мешать другим пассажирам. А в итоге вообще достал электронные сигареты и начал дымить на весь салон.

- Бортпроводники неоднократно делали хулигану замечания. Он говорил, что прекратит, но продолжал курить. Сами сотрудники компании так ничего и не смогли поделать, - рассказали журналисту КП-Самара в транспортной прокуратуре.

Одна из пассажирок рейса Наталья поделилась эмоциями от полета:

-На самом деле это было жесткое испытание. Стюардессы вместо того, чтобы нормально работой заниматься , только с ним и разговаривали. Худший тип завсегдатая 'все включено", ноль внимания к окружаюшим. Конечно, никому не приятно было всю ругань эту выслушивать. Он пить начал ещё в аэропорту, садился с открытой бутылкой, -рассказала она.

Когда уже в третьем часу дня рейс приземлился в Самаре, пассажира встречали полицейские. Они оформили протокол и теперь мужчину привлекут к административной ответственности за мелкое хулиганство и распитие алкогольных напитков. Теперь ему предстоит заплатить штраф.

Стоит отметить, что пассажиру еще повезло. Когда стюардесса рейса в Челябинск предположила, что пассажирка курила iQos, девушку высадили в Самаре, внепланово посадив самолёт.