Надымила в туалете! В Самаре экстренно посадили самолет "Челябинск - Сочи", на борту которого курила девушка

Летела отдыхать на юг, а оказалась в холодной Самаре. Не лучшим выдалось утром для 31-летней Татьяны П. (имя изменено). Девушка стала причиной экстренной посадки в аэропорту Курумоч Боинга 738 рейса 324 "Челябинск-Сочи" авиакомпании Победа.

- Воздушное судно совершило внеплановое приземление в Самаре из-за хулиганства пассажирки. Девушка курила электронные сигареты в туалете. Правилами это запрещено, - сообщили "Комсомольской правде" в Куйбышевской транспортной прокуратуре.

Боинг сел в Самаре в 5-55. За нарушительницей пришли сотрудники транспортной полиции. Остальные пассажиры оставались на своих местах.

- Начала все это бортпроводница. Ей показалась, что пассажирка пользовалась айкосом в туалете, якобы там был запах. Она передала информацию пилоту и тот решил посадить лайнер, - рассказывают очевидцы событий. - Правда, сама девушка была не согласна с претензиями, говорила, что у нее никаких сигарет нет.

К слову, другие пассажиры тоже не видели сигарет в руках дамы, которая с ними летела. Впрочем, никто из них не старался вмешаться в споры. Люди просто ждали, когда они отправятся дальше.

Тем не менее, в 6-55 самолет улетел в Сочи уже без Татьяны. Девушка теперь вынуждена покупать билет в два раза дороже. По прибытию на место она собирается обратиться в полицию с претензией. В то же время правоохранители уже проводят проверку по факту случившегося и могут привлечь нарушительницу к административной ответственности.

Отметим, что за последнюю неделю это уже второй самолет, который экстренно садится в Самаре. 8 ноября в Курумоче экстренно приземлился самолет, следовавший рейсом Москва - Фергана. На борту судна плохо стало 52-летнему гражданину Узбекистана. К сожалению, мужчина скончался - медики помочь ему не успели.

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