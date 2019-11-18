2019-11-18T17:27:40+03:00
Здоровье

Лечебно-оздоровительный центр Matreshka Plaza

В Matrёshka Plaza оказывается комплекс современных услуг: от первичного обращения до восстановительного физиолечения на базе поликлиники и санатория
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В лечебно-оздоровительном комплексе «Matreshka Plaza» традиционные лечебные процедуры сочетаются с инновационными подходами к восстановлению и поддержанию здоровья. В основе центра полувековой опыт работы санатория «Металлург». Сейчас здесь оказывают широкий комплекс медицинских услуг по выявлению и предупреждению рисков возникновения заболевания, диагностике, профилактике и лечению с использованием нового оборудования ведущих мировых производителей, комплексной реабилитации. «Matreshka Plaza» предлагает более 20 оздоровительных программ.

Ведущее направление оздоровительного комплекса - лечение заболеваний опорно-двигательной системы и крупных суставов. Есть в «Matreshka Plaza» специальные санаторные программы по неврологии. Главное преимущество центра – комплексный подход, который обеспечивает длительный лечебный эффект. В Самаре, пожалуй, больше нет медицинских центров, где под одной крышей объединено такое количество различных физиопроцедур. Здесь представлена механотерапия, сухие и подводные процедуры по вытяжению позвоночника, необходимые для лечения грыжи, радоновые ванны, которые обладают уникальным омолаживающим свойством, улучшают иммунитет и кровообращение, способствуют активному долголетию. На лечение в «Matreshka Plaza» приезжают не только жители Самарской области и соседних регионов, но и пациенты из ближнего зарубежья – Казахстана.

Лечебно-оздоровительный центр Matreshka Plaza.

В «Matreshka Plaza» работают одни из лучших врачей города. Все специалисты регулярно проходят курсы повышения квалификации.

Центр «Matreshka Plaza» создан поистине с любовью к своим гостям: эксклюзивные интерьеры, мягкая расслабляющая атмосфера и оригинальные дизайнерские решения, сопровождающие все процедуры, создают благоприятную обстановку для скорейшего восстановления внутренних ресурсов организма. А искренняя забота и внимание всего персонала радуют всех отдыхающих.

Инфраструктура многопрофильного комплекса Matrёshka Plaza также предполагает максимальный комфорт для гостей: уютный отель для отдыхающих санатория, комнаты отдыха после процедур для всех, кто проходит физиолечение амбулаторно (без проживания), фитнес-бар с ароматной и свежей выпечкой, ресторан «В Шоколаде», современный фитнес-центр с бассейном, СПА-косметология и студия красоты.

Как найти:

Сайт: www.matreshkaplaza.com

Тел.: (846) 933-30-30

Адрес: г. Самара, ул. Енисейская 62А.

ИСТОЧНИК KP.RU

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