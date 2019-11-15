В Самаре суд разбирается, за что с летчика-героя пытаются взыскать более 3 млн рублей.

Гром среди ясного неба

32 года проработал Александр Палагичев на предприятии «Электрощит», вырос с ученика электрослесаря до заместителя генерального директора, за заслуги перед заводом и государством награжден медалью и наградным знаком Министерства Обороны РФ.

Самарцам Палагичев известен по событиям трехлетней давности: во время авиашоу на Параде Памяти у самолета ЯК-52, которым он с коллегой управлял, вдруг отказал один из двигателей. Причем как раз в тот момент, когда он летел над колонной людей в окружении жилых домов. Пилоты смогли увести самолет в безлюдное место и «приводнить» на реку Татьянка.

Тогда о ЧП, которое могло бы произойти, написали все СМИ, а Палагичева назвали «летчиком-героем».

Прошлый год принес ему череду неприятностей: на предприятии «Электрощит» сменилось руководство, была проведена аудиторская проверка, которая выявила нарушения. В них обвинили Палагичева, его уволили, после чего началась череда судебных процессов: в рамках уголовного дела его пытались отправить в СИЗО по подозрению в фальсификации документов, а в гражданском порядке взыскать с него предполагаемый ущерб, причиненный заводу - речь идет о 4 млн 332 тыс. рублей. Очередное заседание по гражданскому делу состоялось в Самарском областном суде.

В суде решили досконально разобраться в документахФото: Игорь МОЧАЛЬНИКОВ

Поплатился за исполнительность?

- Я не понимаю, почему виноватым сделали меня – человека, который финансами не распоряжался. Почему не было проверки в отношении предыдущего гендиректора в таком случае? – недоумевает Александр Палагичев.

Все дело в том, что с сентября 2017 года по август 2018 года он предоставлял в бухгалтерию так называемые «ведомости-расчетки» за своей подписью, а бухгалтерия начисляла ему и еще пяти сотрудникам предприятия премии за переработки в сумме от 25 до 115 тысяч рублей. За указанный период «набежало» 4,332 млн рублей.

Представители «Электрощита» говорят о том, что на самом деле переработок или дополнительных обязанностей у сотрудников, получавших премии, никаких не было, Палагичев премировать сотрудников по этой статье не имел права, а потому деньги были перечислены необоснованно и незаконно, и их надо вернуть. Часть ущерба уже возмещена, осталось 3,125 млн рублей – эту сумму как раз и взыскивают с Палагичева через суд.

- С апреля 2017 года на предприятии действовало «Положение о материальном стимулировании руководителей, специалистов и служащих Дирекции по спецпроектам ООО «Электрощит» - ЭТС», это положение было утверждено гендиректором предприятия Вячеславом Карпухиным. Согласно этому положению Палагичев обязан был ежемесячно вносить свои предложения по доплатам для сотрудников как раз в форме «ведомостей-расчетов». Что он и делал, - говорит адвокат Палагичева Сергей Арзиани.

Далее, по словам адвоката, уже гендиректор принимал решение, утверждать ли предложения Палагичева, а «добро» на перечисление зарплат, премий и доплат давал через «Реестр денежных средств с результатами зачислений на счета физических лиц», который подписывался непосредственно главой «Электрощита» - Вячеславом Карпухиным.

Лыко да мочало, начинай сначала

19 июля Волжский районный суд Самары частично удовлетворил иск «Электрощита» к Палагичеву и постановил взыскать с него 3, 125 млн рублей, это решение он обжаловал в Самарском областном суде.

По словам представителей летчика, аудитору, проводившему проверку на предприятии в 2018 году, и судам, которые разбирались в том, кто виноват и с кого же взыскивать деньги, представители завода не предоставили тот самый документ, который мог объяснить действия Палагичева – «Положение о материальном стимулировании руководителей, специалистов и служащих Дирекции по спецпроектам ООО «Электрощит»-ЭТС».

- Кроме того, имело место фальсификация доказательств – истец предоставлял в суд подложные расчетки, которые почему-то делались вручную, а не в бухгалтерской программе, где были автоматизированы и где размер зарплаты сотрудников был уменьшен как раз на сумму премии, которая им начислялась, - заявил адвокат Сергей Арзиани. – После того, как выяснилось, что эти документы отличаются от тех, что ранее представлялись в налоговую, нам заявили, что это была просто случайность. Я же считаю, что они намеренно пытаются ввести суд в заблуждение.

Еще недавно Александра называли героем, а сейчас предъявляют обвиненияФото: СОЦСЕТИ

- Все эти доводы были рассмотрены правоохранительными органами, им дана оценка, и они были отклонены, - парировала представитель «Электрощита» адвокат Елена Зимина. – Мы считаем нашу позицию законной и обоснованной: предприятие имеет право взыскивать спорные суммы с ответчика, что подтверждается решениями судов.

Коллегия судей, начав изучение материалов дела, схватилась за голову: что за суммы в расчетках и откуда они там взялись – на заседании выяснить не удалось. После этого, посовещавшись, судьи решили возобновить рассмотрение этого дела по существу. Для этого из районного суда запросят все материалы, которые ранее прилагались к делу, после чего будут скрупулезно изучать каждый документ, чтобы все таки установить, кто и за что начислял премии сотрудникам «Электрощита» и должен ли Палагичев расплачиваться за это.

Между тем, пока идут судебные процессы, у ООО «Электрощит-ЭнергоТехСтрой» успел смениться учредитель. С 30 августа 2019 года им стал ООО «Продмаш-Композит», акционером которого является Георгий Макаров. Теперь ему предстоит оценивать репутационные риски и пожинать плоды бесконечных судебных разбирательств.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/743980" frameborder="0"></iframe> В Самаре суд разбирается, за что с летчика-героя пытаются взыскать более 3 млн рублей.

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