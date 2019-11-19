«Буду сидеть у них на крыльце, пока моего сына не начнут искать!»: мама пропавшего в Самаре солдата жалуется на силовиков

Еле-еле ноги перетаскивал

Правоохранители и волонтеры продолжают поиски 29-летнего Александра Сафонова. Парень служил по контракту в Рощинском, уволился и бесследно исчез. Последний раз его видели 22 августа — он выглядел потерянным. С тех пор солдат не выходит на связь.

— Его привозили в тот день в полицию для проверки документов. Саша был с ссадинами. В 19:23 он и двое полицейских вышли из отделения, сели в машину и уехали — это есть на камерах. Мне сказали в полиции, что его отвезли к дому № 8, в ФСБ уточнили — к ларьку, который там рядом. Но после того, как его посадили в машину — сына никто не видел, — рассказывала корреспонденту «Комсомолки» мама пропавшего Наталья Сафонова.

На днях Наталья — она, как и разыскиваемый, живет в Пугачеве в Саратовской области — снова приезжала в Самару. Сразу несколько человек сообщили, что видели парня с такими же приметами, как у ее сына

— Мне звонила девушка с Рощинского и сказала, что ехала на заправку и видела похожего на сына. Он еле-еле ноги перетаскивал, был в куртке. Она ходила к следователям, где ее спросили, почему не подошла к нему, — продолжает наша собеседница. — Потом она вернулась его сфотографировать, но его уже не было.

Все адреса мимо

Больше возле указанной АЗС Сафонов никому не попался. Зато еще одна самарчанка — Анастасия А. — заявила Наталье, что, возможно, ее сын находится в районе станции метро «Безымянка».

— Недели две назад, в темных штанах, какой-то кофте и куртке нараспашку. Настя даже извинилась, что сначала его за бомжа приняла, — делится мать солдата. — Не бритый, но и большой бороды не было. Она сказала, что в том районе много людей без определенного места жительства, к ним прибиваются часто разные люди даже из хороших семей. Живут в подвалах, подрабатывают на рынках...

Последний раз Александра видели в странном образеФото: соцсети

Анастасия посоветовала Наталье искать по улице XXII-го Партсъезда от Красных Коммунаров до Военного госпиталя:

— Там есть поселок, где можно искать, еще за госпиталем есть сараи, где часто живут разные люди с трудной жизненной ситуацией.

Близкие Александра объездили все указанные адреса — и Рощинский, и несколько районов Самары. Ничего — никому он не попадался, никто его не видел. Мама исчезнувшего срочника в отчаянии и готова пойти на крайние меры.

Нужен частный детектив!

— Я звонила в Новокуйбышевск, начальнику следственного отдела. Спрашивала — почему не заводите дело? Он мне: на той неделе будет совещание, позвоните мне, — говорит журналисту samara.kp.ru Наталья. — А у меня с каждого звонка по 300-400 рублей уходит. Я им сообщила, что сама приеду, если дело не заведут. Сяду на крыльцо и не уеду, пока не будут моего сына искать!

Наталья по-прежнему ищет частного детектива, который готов помочь ей в расследовании дела сына. Пока никто из специалистов не соглашается, а те кто готов — просят большие деньги.

Розыск Александра Сафонова продолжается. Им занимаются не только его родные, но и полицейские, а также волонтеры «Лизы Алерт».

Розыск ведут полиция и волонтерыФото: соцсети

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят обращаться в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8 (800) 700-54-52 и 112. Информацию можно оставить также на почту kpsamara@phkp.ru.

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