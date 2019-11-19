Медведям, которых спасли от гибели и истощения под Самарой, грозит смерть в Крыму

Ехали на свободу, а попали в карантин

Бурым мишкам, которых в 2018 году нашли в узких клетках на окраине Самары, снова грозит опасность. Казалось, что они нашли свой настоящий дом в крымском сафари-парке "Тайган", но теперь зоозащитница Ангелина Гриневич, которая и пристроила их туда, бьет тревогу. По ее словам она очень давно не получала никакой информации о судьбе несчастных мишек. А руководство парка отказывается показывать фото медведей и рассказывать, что с ними происходит. Основания для беспокойства у Ангелины есть: один из спасенных животных гималайский медведь Фима умер почти сразу после переезда, у него нашли онкологию. А в интернете можно найти не самые красивые рассказы о том, как погибали и другие переданные в парк животные.

- Я просто хотела узнать, все ли хорошо с нашими медведями. Я чувствую свою ответственность за них. Но я не могу получить информации. И всех, кто задает подобные вопросы в комментариях в группе парка и зоопарка, блокируют. Конечно, меня это волнует. Я обращалась напрямую к владельцу парка Олегу Зубкову, но получить информации от него мне не удалось никакой, - рассказала журналисту КП-Самара зоозащитница-активистка Ангелина Гриневич.

Она и ее коллеги предположили, что мишки стали разменной монетой в споре за территорию. Владелец сафари -парка "Тайган" Олег Зубков хотел построить парк медведей под Севастополем, но что-то не задалось. Территории он не получил, в итоге сейчас, по словам зоозащитников, медведи живут в узких клетках, практически в карантине. Ангелина своим подопечным хотела не такой судьбы, но она вообще опасается за их жизнь.

- Мнение ученых - что содержание медведей в таких условиях губительно. Я обращалась в ветконтроль Крыма, мне потом позвонила местная чиновница, рассказала, что с медведями все хорошо. И сказала вообще странную вещь, что "все ваши четверо медведей здоровы". Но ведь Фима умер??? - уже не знает что думать Ангелина.

Зоозащитники переживают за мишек

Отдам медведей в хорошие руки?

Покажите мишек: самарская зоозащитница бьет тревогу.

Журналисты "КП-Крым" побеседовали с самим Олегом Зубковым. Он считает волнение излишним, но объяснить, почему не хочет дать всю информацию активистке, не смог:

– С медведями все нормально, их кормят, за ними ухаживают, чувствуют они себя хорошо, не болеют. Живут не на смотровой территории парка, поэтому посетители их не видят. Парк медведей нам строить не дают, но мы приняли их в те вольеры, которые у нас есть, чем сохранили медведям жизнь. Хищники приехали в клетках 1,5 на 2 метра, в которых они прожили на стоянке всю зиму. А в зоопарке с ними все в порядке, - рассказал Зубков.

Но вскоре выяснилось, что медведям все же может угрожать опасность. На канале Зубкова стали появляться видео, в которых он рассказывает о нападках местных ветеринаров на парк.

- 3 декабря в белогорском суде начнется рассмотрение протокола. Какое решение примет судья сложно сказать, все судьи разные. Попытки закрыть парк Тайган бывают постоянно. Они не откроются ни через пять, ни через восемь месяцев, требования выполнить невозможно. Закрытие это фактическая смерть, - рассказал Зубков. Он особенно подчеркнул, что в таких условиях работать не готов. И предлагает всем желающим забрать животных до середины декабря. В противном случае их, по его словам, лишат жизни. Зубков отметил, что на отстрел медведей он уже получил лицензию.

В природоохранной прокуратуре Самарской области отметили, что такое в принципе возможно, но нужно смотреть на права собственности на животных и на сопутствующие моменты.

Мы просто просили привить зверей!

А вот в Государственном комитете ветеринарии республики Крым намекнули, что господин Зубков преувеличивает ситуацию.

- Сотрудники комитета провели выездную проверку парка львов "Тайган". Основанием стала информация о том, что посетителя укусило животное в процессе фотографирования.

- Зоопарку предложили вакцинировать и поставить на карантинтигрят и львят, участвующих в фотоосессиях. В процессе проверки эти мероприятия администрация не провела. Также обнаружили льва с рваными ранами, ему тоже не была оказана помощь. Если со стороны зоопарка будут выполнены все требования комитета, то суд и вопрос о приостановлении деятельности будет неактуален, - объяснила первый заместитель председателя Комитета Анастасия Лисовская-Чудинович.

"Зачем он брал медведей, если держать негде?"

Тем временем в своем ютуб-канале Олег Зубков продолжает информационную войну за свой парк, который называет делом всей жизни. А требования чиновников он называет неправомерными.

- Я как человек, который создал парк львов, хочу создавать на благо российского Крыма новые проекты, - обратился он к подписчикам. И поблагодарил за поддержку. ТАкже руководитель парка обратился к российским властям с приглашением приехать в гости и посмотреть на его работу вживую.

Но стоит отметить, что речь во всех видео идет про львов, про медведей, парк которых создать в Крыму так и не получилось, руководитель парка ничего не говорит.

- Я на самом деле не понимаю, зачем он брал медведей, если не собирался ими заниматься. Мне бы очень хотелось узнать, какова судьба медведей, которых мы спасали, в которых вложились активисты. Когда я привозила медведей в Крым, Зубков вел себя по-другому, обещал, что всегда будут нас видеть здесь. А теперь я боюсь что наши медведи стали заложниками в борьбе его за территорию и с местными ветеринарами. Мне бы этого очень не хотелось , - говорит Ангелина Гриневич.

Тем временем в социальных сетях зоозащитники создали хештег #покажитемишек и в свою очередь требуют у владельца парка ответа на их вопрос.

- Получается, что Зубков готов уничтожить тридцать медведей только чтобы не показывать их общественности? В своем видео он говорит только про медведей, не про львов. Я допускаю, что на него ведут охоту и он борется за свой парк, но тогда было бы логично и защитников медведей на свою сторону приманить, - удивляется один из комментаторов Михаил.

"КП-Самара" продолжит разбираться в ситуации. Мы надеемся, что у медведей, которые так много перенесли испытаний в Самаре, все-таки появится настоящий дом и в Крыму, где они искали покоя и свободы, они не найдут смерть.

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