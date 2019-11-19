«Да я её убью!»: мать-одиночку избили шумные соседи, а потом заявили на неё в полицию

Чудеса случаются

Светлана (имя героини изменено. Прим.автора) по образованию - учитель русского языка и литературы. Невысокая, худенькая, с тихим голосом. Рассказывая, как она стала жертвой насилия, она так волнуется, что голос срывается. А когда цитирует брань, которой ее покрывали обидчики, извиняется – ей стыдно и неприятно за то, что приходится говорить матерные слова.

Светлана проиграла битву с шумными соседями за собственную квартиру. Свое здоровье и спокойствие дочки ей показались важнее.

Преодолевать трудности ей не впервой: в 2013 году у женщины обнаружили рак молочной железы. Операция, химиотерапия, лучевая терапия, к счастью, сделали свое дело – страшную болезнь удалось победить.

- Мне очень помогла психолог, которая работала со мной, она фактически вытащила меня из депрессии, - признается Светлана. – После того, как полегчало на душе, я привела в порядок тело, сделала пластику груди, снова вздохнула свободно.

Из-за рака врачи говорили, что детей у нее не будет, но в 2017 году случилось чудо, и Светлана забеременела. Отец ребенка, хотя и был свободен, на роль заботливого супруга походил мало, и женщина решила рожать для себя. Купила квартиру, обустроила ее, а в марте 2018 года на свет появилась Анечка.

Женщина пыталась собрать подписи против шумных соседей, но никто не согласился - люди как будто были глухи к шумным ночным вечеринкамФото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Гуляли всю ночь до утра

- Проблемы начались зимой 2018 года, - вспоминает Светлана в разговоре с корреспондентом «КП-Самара». – Стены в доме очень тонкие, я слышала буквально все, что происходит у соседей сверху. А жила там молодая пара, которая очень любила гулянки с друзьями. Как-то, это был уже девятый месяц беременности, в третьем часу ночи я не выдержала и пошла к ним, попросила вести себя потише. Они сказали «Хорошо» и прибавили звук.

Светлана вызвала полицию, те выслушали обе стороны и… посоветовали женщине не ссориться с соседями. Она не стала писать заявление. Как только машина дежурной части отъехала от дома, сверху донеслись крики: «Да я ее сейчас убью!», после чего шуметь стали еще хлеще.

Впоследствии Светлане рассказали, что в ту ночь молодежь праздновала помолвку.

- Да если б они мне сразу сказали: мол, извините, но у нас такое событие, потерпите, пожалуйста, ну неужели я бы не поняла? – сокрушается женщина.

Но ей никто ничего не сказал. Так и началась эта война: парня с девушкой против матери с младенцем. По словам Светланы, в ход шла мебель, которую регулярно двигали, громкая музыка, топот и пьяные крики-угрозы - молодежь была в курсе, что снизу их отлично слышно. Света старалась «не нарываться и не высовываться». Ушла с головой в ребенка, стараясь не придавать значения происходящему.

Жертва насилия не смогла получить помощи в правоохранительных органахФото: Ксения ТИМОФЕЕВА

«Вот убьют меня, а с кем дочь останется»?

В конце августа очередная гулянка опять затянулась глубоко за полночь. Светлана сначала пыталась уснуть, потом стучала по батареям, а около трех часов ночи пошла к соседям сверху. Через час должна была проснуться дочка.

- Там была только девушка с подружками своими, я им говорю: у меня маленький ребенок, я и так постоянно уставшая, а тут из-за вас вообще спать невозможно. Приходите тогда завтра нянчиться с ней, - говорит Светлана. – Это привело их в бешенство. Они вышли ко мне на лестничную площадку и стали бить: одна – по голове и лицу, вторая – сзади по почкам. Я очень испугалась, в какой-то момент подумала, что они меня так и убить могут, с кем тогда Анечка останется?

Девушки, видимо, тоже поняли, что зашли слишком далеко. Забежали в квартиру и хлопнули дверью. Светлана спустилась к себе и вызвала полицию. В этот раз, видя ее испуг, полицейские сказали обязательно снова звонить им, если почувствует угрозу.

Светлана написала психологу, которая ранее помогла ей во время борьбы с раком. Та посоветовала ей обратиться к волонтерам – с 2017 года в Самаре работает проект «Знание остановит гендерное насилие: поиск новых решений».

- Ситуация, в которой оказалась Светлана, была для нее глубоко травматичной, она была сильно напугана, - рассказала корреспонденту «КП-Самара» руководитель проекта Анастасия Бабичева. – Мы хотели помочь ей эмоционально справиться с ситуацией и защитить свои интересы. Я была с ней постоянно на связи – отвечала на вопросы, как действовать, куда обратиться. Плюс мы предоставили ей юриста, которая помогла составить заявление в полицию и участвовала впоследствии в судебных заседаниях. Обычно тем, кто обращается к нам, мы находим еще и психолога, но у Светланы уже был специалист, которому она полностью доверяла.

После всего произошедшего жить в этой квартире стало невыносимо и она уехала к родителямФото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Отступить - не значит проиграть

Ситуация приняла неожиданный оборот: после августовского ЧП заявление в полицию написали обе стороны. Светлана также приложила заключение экспертов о том, что у нее сломан нос.

Она обратилась к соседям с просьбой подписать заявление против шумной парочки, но ее никто не поддержал. Позвонила собственнику квартиру – ей ответили, что проживание квартирантов оплачено вперед, они люди молодые и их можно понять, так что выгонять их никто не будет.

А дальше Светлану стали вызывать в суд: ее заявление в полиции «забуксовало», а вот обидчики в суде выступали как потерпевшие. Получалось, что это она начала драку, в которой пострадала ее соседка сверху.

- У меня началась депрессия, - призналась Светлана. – Днем я сидела с дочкой и пыталась подзаработать, ночами слушала, как они пьяные кричат, что я ненормальная (здесь было матерное слово. Прим.автора) и мне надо по лицу (еще одно. Прим автора) настучать. А тут еще эти суды. Как-то судья мне говорит: может, хватит уже? И тут я подумала: и правда, хватит.

Светлана согласилась заключить мировое соглашение и забрать свое заявление из полиции с условием, что шумная парочка съедет из квартиры.

Свою часть сделки женщина выполнила, а вот молодые люди продолжили там жить. Светланы не выдержала, переехала к родителям в соседний регион и в своей самарской квартире долгое время бывала лишь изредка. Когда случайно встречались с соседями сверху в лифте, они ей приветливо улыбались и интересовались, как у нее дела. Сейчас дела у нее хорошо: дочка подрастает, она нашла себе работу по силам, обустроила быт в другом месте.

В последний момент, когда статья была уже написана, а Светлана ненадолго приехала в Самару, выяснилось, что соседи сверху все-таки съехали. Теперь там поселилась семья с детьми.

- Я все-таки планирую вернуться в Самару, когда дочке пора будет в детский садик идти, - говорит женщина. – Надеюсь, теперь у нас все будет хорошо.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Волонтерский проект «Знание остановит гендерное насилие: поиск новых решений» работает в Самаре с 2017 года. В рамках проекта человек, который пострадал, был свидетелем насилия или по каким-то причинам сам применил к кому-то физическое или психологическое насилие, может получить помощь специалистов. За два года работы волонтеры получили уже 130 обращений из Самары и области, Москвы, Санкт-Петербурга, Брянска, Оренбурга, Казани, Тамбова, Томска, а также из Бишкека, Стамбула и Цюриха. Чаще всего за помощью обращаются женщины около 35 лет, которые подвергаются физическому насилию дома, со стороны мужа или партнера. С ними работают психологи, социальные консультанты и юристы до тех пор, пока проблема не будет улажена, и обратившийся человек не устроит свою жизнь.

КОМПЕТЕНТНО

Нельзя терпеть

Татьяна Лощинина, психолог проекта «Знание остановит гендерное насилие: поиск новых решений»

Эмоциональное насилие – это очень сложный вид воздействия. Дело в том, что другому человеку (третьей стороне) его крайне трудно распознать. Если человек не знаком с психологическими законами, по которым работает эмоциональное насилие, то любая фраза жертвы будет им встречена ответным вопросом: «А что в этом такого?» В пересказе ситуация с элементами эмоционального насилия предстаёт для слушающего незначительной, надуманной, выставляя при этом жертву в странном свете, как человека с повышенными требованиями. Именно из-за этого эффекта становится крайне сложно получить помощь в ситуации эмоционального насилия.

А помощь очень важна. Ведь её отсутствие не только добавляет стресса жертве, но и ведёт к дополнительной психологической травме. Нельзя пытаться сохранять спокойствие – это неперспективно и опасно! Когда речь идёт о любом насилии, то главным и, по возможности, первым шагом для пострадавшего человека должно стать обеспечение собственной безопасности.

Часто в конфликтных отношениях с соседями, или другими малознакомыми людьми, насилие начинается не с физического воздействия, а с психологического (эмоционального). Оно в дальнейшем может перерасти в физическое насилие. Чтобы понять, что делать и вовремя получить необходимую поддержку, важно сразу обратиться за помощью к профессионалам.

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