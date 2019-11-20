Рожай и не ной: почему женщины перестают быть полноценными гражданами, когда хотят сделать аборт

Самарская активистка и блогер Татьяна Пуш высказала свое мнение об инициативе самарского Минздрава, в которой частным клиникам рекомендуют не делать аборты женщинам.

Моя близкая приятельница однажды рассказала про то, как стояла у окна, в своей квартире на 11 этаже, и очень спокойно, как ей тогда казалось, размышляла о том, что выйти в это самое окно - не самый плохой, а скорее - вполне даже нормальный вариант развития событий. Старшему сыну на тот момент было четыре, младшему - почти два, тест на беременность предательски показал роковые полоски, муж решительно заявил, что ни о каком аборте речи быть не может, родишь третьего, глядишь, получится девочка, "отстреляешься" сразу и делай что хочешь. Хоть карьерой занимайся, хоть дома сиди. А пока - радуйся...

Я думала про эту историю сегодня, когда прочитала, как радостно отчитались самарские чиновники о том, что частные клиники области в ближайшее время откажутся от проведения абортов. Отчитались, как это принято в последнее время мужчины,ибо конечно это их дело, благо мужчине всегда можно соскочить без особых последствия. Максимум, что ему грозит - выплата алиментов (средний размер в Самарской области на одного ребенка в этом году - чуть больше пяти тысяч рублей), но это не точно, ибо только по официальным цифрам долги по этим самым алиментам в России перевалили за сумму в сто миллиардов рублей. Всё остальное, в большинстве случаев станет зоной ответственности женщины на десятки лет. И ей, как правило, некуда соскочить.

Собственно, желание отправить женщин исключительно в государственные клиники, вполне объяснимо - там путь к заветному направлению на аборт лежит через кабинет "психолога", чья задача любой ценой сохранить беременность. Сегодня, пока я тащилась в автобусе, я прочитала интервью с одним из таких местных психологов (кстати, нельзя ли этим дамам раз уж они работают в женских консультациях давать хотя бы элементарные знания о женской физиологии, здоровье и развитии беременности, а то, право слово, неловко), которая искренне радовалась, что чаще всего сохранить беременность соглашаются уже многодетные мамы (ну да, где пятый, там и шестой), рассказывала о том, как пыталась уговорить рожать двойню женщину, у которой нет вообще никакой поддержки, и сладострастно даже как-то рассказывала, как рыдают беременные в её кабинете.

При этом, что больше всего мне нравится в этой истории, что никакой ответственности за дальнейшую жизнь женщины психолог по большому счету не несет. Даже если той однажды нечего будет есть. Даже если шагнет из окна с ребенком на руках. Ну или без ребенка. Так получилось, не наша забота.

На самом деле, это вообще очень странная вещь: по закону женщины у нас считаются вполне равноправными гражданами своей страны. Они обязаны платить налоги, чтить уголовный и административный кодекс, оплачивать счета, соблюдать ПДД, зарабатывать деньги на жизнь и делать еще десятки вещей. Всё это заканчивается ровно в тот момент, когда женщина собирается распорядится своей жизнью и судьбой в момент беременности. И именно тут она оказывается практически недееспособным существом, которое не в праве самостоятельно принять решение, касающееся своей жизни и своей судьбы.

Впрочем, как только этого самого ребенка она родит, то быстро выяснит, что это только её проблемы, вам тут никто ничего не должен по большому счету, сама знала на что шла....

А что касается моей приятельницы, то её вытащила подруга. Которая нашла деньги, нашла клинику, и была рядом с ней. Еще через пару лет у мужа открылись карьерные перспективы в другом городе. Еще через год он встретил там большую и новую любовь. Но хоть алименты платит, что по нынешним временам - вполне себе хлеб.И нет, она никогда не жалела о том, что не родила третьего.

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